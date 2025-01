WCLV Program Guide 01-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rinckus, Sarah My Heart is Like a Singing Bird Gesualdo Six/Owain Park

Villa-Lobos, Heitor Uirapuru (The Enchanted Bird) (1917) Odense Sym Orch/Jan Wagner

Vaughan Williams, Ralph The Lark Ascending (1914, rev 1920) Hagai Shaham, v; New Queen's Hall Orch/Barry Wordsworth

Beethoven, Ludwig van Cello Sonata #4 in C, Op 102/1 Joel Krosnick, vc; Gilbert Kalish, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K 586 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Los Angeles Phil/Akira Endo

Frederick the Great Symphony #1 in G Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Quantz, Johann Joachim Flute Sonata (#231) in b Rachel Brown, f; James Johnstone, hc; Mark Caudle, vc

Alkan, Charles-Valentin Symphonie, Op 39 Marc-André Hamelin, p

Délibes, Léo Coppélia Paris Opéra Orch/Jean-Baptiste Mari

Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Ann Monoyios, s; Berliner Barock-Compagney

Handel, George Frideric Organ Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 4, No. 2 Marie-Claire Alain, o; Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard

Mozart, Wolfgang Amadeus Cosi fan tutte, K. 588 Thomas Hampson, br; Vienna Phil

Reger, Max Piano Concerto in f, Op 114 Marc-André Hamelin, p; Berlin Radio Sym/Ilan Volkov

Grieg, Edvard Six Songs, Op. 48 Katarina Karnéus, s; Julius Drake, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rodrigo, Joaquín Tres evocaciones (Homenaje a Joaquin Turina) Artur Pizarro, p

Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Smithsonian Chamber Players

Gershwin, George Fascinatin' Rhythm Jenny Lin, p

Gershwin, George Variations on I Got Rhythm Lincoln Mayorga, p; Moscow Phil Orch/Dmitri Kitayenko

Surinach, Carlos Ritmo Jondo (1952) Bronx Arts Ensemble

White, Dolores Rhythm of the Claves Meisha Adderley & Stacey Holliday, p

Turina, Joaquin Danzas gitanas, Set 1, Op 55 Albert Guinovart, p

Handel, George Frideric Amadigi di Gaula Danielle de Niese, s; Les Arts Florissants Orch/William Christie

Handel, George Frideric Flute Sonata in g, Op. 1, No. 2 Paula Robison, f; Kenneth Cooper, hc; Timothy Eddy, vc

Handel, George Frideric Violin Sonata in E, HWV 373 The Brook Street Band

Strauss II, Johann Cinderella National Phil/Richard Bonynge

Prokofiev, Serge Juvenilia Frederic Chiu, p

Castello, Dario Sonata concertata XV Apollo's Fire

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 13 in B-Flat, K. 333 Christoph Eschenbach, p

Saint-Saens, Camille Havanaise Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt

Ravel, Maurice Rapsodie espagnole Berlin Phil/Claudio Abbado

5:54:00 Tárrega, Francisco Estudio in C David Russell, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 'Octave' (1838)

Traditional: Old Joe Clark

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Henri Dutilleux: Sonatine for Flute & Piano (1943)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Zoltán Kodály: Finale from Symphony in C (1961)

John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Eric Whitacre: A Boy and a Girl (2002)

Johannes Brahms: Nachtigall (1885)

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia (1736)

Franz Schubert: Overture in e (1819)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

Wilhelm Peterson-Berger: Flowers from Frösön: Song of Summer (1919)

Karl Jenkins: Benedictus (2000)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Conlon Nancarrow: Sonatina (1941)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta (1947)

Francis Poulenc: Improvisation No. 13 (1958)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

Franz Schubert: Scherzo from String Quintet (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 'A London Symphony' (1920)

Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869)

Jacques Offenbach: Master Péronilla: Overture (1878)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo (1927)

George Frideric Handel: Allegro from Organ Concerto No.13 'Cuckoo & the Nightingale' (1739)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in A 'Echo' (1740)

George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)

George Frederick McKay: To a Liberator (1940)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 (1946)

Joseph Haydn: Symphony No. 19 in D (1762)

Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat (1834)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

John Field: Nocturne No. 15 in d 'Song without Words' (1834)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 1 (1931)

Dimitri Tiomkin: The Four Poster: Overture (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Clint Mansell: Noah: Day and Night Shall Not Cease (2014)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)

Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)

Leopold Mozart: Symphony in D (1761)

Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto (1880)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux (1841)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Francis Poulenc: Sextet for Piano & Winds (1939)

John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Samuel Barber: Essay No. 2 for Orchestra (1942)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Augusta Holmès: Pologne (1883)

Francis Poulenc: Gloria (1961)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Samuel Coleridge-Taylor: Piano Quintet in g (1893)

Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 (1992)

Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo (1891)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' (1953)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Zhou Long: Green (2021)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude (1891)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)