WCLV Program Guide 01-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Weinberg, Moise String Quartet #7, Op 59 Borodin String Quartet Teldec 94572-2 Russian Miniatures 5:37

0:06:00 Smith, Alice Mary Andante Angela Malsbury, cl; London Mozart Players/Howard Shelley Chandos CHAN-10283 Alice Mary Smith 7:07

0:13:00 Seeger, Ruth Crawford Andante for Strings (1938) Schönberg Ensemble/Oliver Knussen DG 449925-2 Portrait 3:58

0:17:00 Tchaikovsky, Peter Andante Cantabile, Op. 11 Yo-Yo Ma, vc; Pittsburgh Sym/Lorin Maazel Sony S2K-93927 (2) The Essential Yo-Yo Ma 8:22

0:27:00 Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 4 in g minor, Op. 40 Martin Berkofsky, p; Iceland Sym Orch/Pall Palsson Cristofori CF-883 N/A 27:58:00

0:54:00 Chopin, Frédéric Polish Songs, Op. 74 Sergei Rachmaninoff, p RCA 61265-2 (10) Rachmaninoff: Complete RCA Recordings 1:24

1:00:00 Kreisler, Fritz Praeludium and Allegro (in the style of Pugnani) Eric Shumsky, vi; Soloists of the Pacific Rim Ambassador ARC-1011 VIOLIST ERIC SHUMSKY PLAYS BLOCH, BEALE, KREISLER, HINDEMITH 5:32

1:06:00 Stamitz, Carl Viola Concerto in D, Op. 1 Michael Strauss, vi; Camerata Chicago/Drostan Hall Centaur CRC-2860 Music by Johann & Carl Stamitz. Johann Stamitz: Mannheim Symphonies: Symphony in A Major 21:27

1:28:00 Reger, Max Eine Ballettsuite, Op 130 Berlin Staatskapelle/Otmar Suitner Berlin Classics 0091232-BC Balletsuite, Concerto, Beethoven-Variationen 17:56

1:46:00 Ponchielli, Amilcare La Gioconda Concert Arts Sym Orch/Erich Leinsdorf EMI/Ang CDM5-65205-2 N/A 8:25

1:55:00 Meyerbeer, Giacomo Le Prophète Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz Naxos 8.573076 MEYERBEER, G.: Ballet Music from the Operas (Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra, Nesterowicz) 1:41

2:00:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Anne Akiko Meyers, v; Jason Vieaux, g Avie AV-2455 Shining Night 5:12

2:05:00 Mendelssohn, Felix String Quartet No. 3 in D, Op 44, No. 1 Talich String Quartet Calliope CAL-9302 Mendelssohn: Trois quatuors à cordes op.44 26:19:00

2:32:00 Rorem, Ned Sky Music Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80418 Sky Music 1:52

2:33:00 Higdon, Jennifer Harp Concerto (2018) Yolanda Kondonassis, h; Rochester Phil/Ward Stare Azica AXA-71327 American Rapture 21:21

2:55:00 Harrison, Lou Suite #2 for guitar, harp & percussion Just Strings; Gene Sterling, per Bridge BCD-9041 Just West Coast: Microtonal Music for Guitar and Harp 1:51

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 55 Irina Mejoueva, p Denon CO-18074 Chopin, Ravel and Scriabin 5:29

3:05:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Pan Voyevoda (1903) Slovak Phil/Bystrik Rezucha Records Int'l 7009-2 N/A 26:48:00

3:32:00 Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Alexander Brailowsky, p RCA 68164-2 (2) Brailowsky Plays Chopin 1:37

3:34:00 Chopin, Frédéric Boléro, Op. 19 Lara Downes, p Postcards 772001-2 N/A 7:37

3:42:00 Ravel, Maurice Boléro Detroit Sym Orch/Paul Paray Mercury 434306-2 Paray Conducts Ravel & Debussy 13:24

3:55:00 Délibes, Léo Coppélia National Phil/Richard Bonynge Decca 414502-2 (2) N/A 1:35

4:00:00 Beethoven, Ludwig van Fidelio, Op 72 Ekkehard Wlaschiha, br; Kurt Moll, b; Dresden Staatskapelle/Bernard Haitink Philips 426308-2 (2) Fidelio 5:10

4:05:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.3 in C, Op.72b Berlin Phil/Herbert von Karajan DG D-210385 (2) Symphonies and Overtures Part 2 14:41

4:22:00 Foerster, Josef Bohuslav Wind Quintet, Op 95 Aulos Wind Quintet Koch CD-310051 Music By Janácek, Foerster & Haas 19:42

4:41:00 Förster, Christoph Oboe Concerto in E-Flat Lajos Lencses, ob; La Follia Ensemble Hänssler Classic CD-98.217 Oboe Concertos by Handel and Förster 13:23

4:55:00 Strauss II, Johann Napoleon March, Op. 156 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 410027-2 Strauss: Radetzky Marsch 1:45

5:00:00 Scheidt, Samuel Canzona Gallicam New Mexico Brass Quintet Crystal CD-563 New Mexico Brass Quintet 5:09

5:05:00 Sibelius, Jean Pohjola's Daughter, Op. 49 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi Telarc CD-80320 Jean Sibelius: Tone Poems & Incidental Music 14:12

5:21:00 Tournier, Marcel Suite, Op 34 Linos Harp Quintet Hänssler Classic CD-93.175 Linos Harfenquintett * Impressions 13:13

5:34:00 Boieldieu, François Harp Concerto in C (in Three Tempi) Marisa Robles, h; St Martin's Academy/Iona Brown London 425723-2 Harp Concertos 20:15

5:55:00 Goodall, Stephen Untitled John Mark Rozendaal, viga Centaur CRC-2920 Breaking the Ground: Music of Christopher Simpson's The Division-Viol. John Mark Rozendaal, viola da gamba 1:30

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet (1892)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture (1864)

Eric Whitacre: Sleep (1999)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Moritz Moszkowski: Gondoliera (1886)

Gottfried Sonntag: Nibelungen March (1877)

Anton Webern: Fuga ricercata from J.S. Bach's 'A Musical Offering' (1935)

Sir Edward Elgar: Coronation March (1911)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)

William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 in a (1951)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 2 in B-Flat (1740)

Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 (1826)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841)

Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)

Dimitri Tiomkin: The Guns of Navarone: Main Theme (1961)

Lucien Durosoir: Berceuse (1920)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)

John Blow: Chaconne in G (1687)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Igor Stravinsky: Scherzo à la russe (1943)

Sir Michael Tippett: Divertimento on Sellinger's Round (1953)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds (1784)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 1 in g (1836)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' (1888)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' (1955)

LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Peter Boyer: Festivities (2011)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Federico Mompou: Scenes from Childhood (1918)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Vincenzo Galilei: Saltarello (1588)

Agustín Barrios: Waltz No. 3 in d (1919)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 6 'Little C Major' (1818)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Lowell Mason: Joy to the World (1839)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

Sir Michael Tippett: Finale from Concerto for Double String Orchestra (1939)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Keyboard Concerto (1772)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 (1864)

Florence Price: Finale from Symphony No. 3 (1940)

DINNER CLASSICS

Joseph Jongen: Concerto for Wind Quintet (1942)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 (1902)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Mily Balakirev: Tamara (1882)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953)

Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 in g (1935)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 (1795)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky (1939)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Franz Schubert: Adagio from Octet (1824)

23:00 QUIET HOUR

William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1962)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Gerald Finzi: Romance (1928)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)