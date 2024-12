WCLV Program Guide 12-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Henry Martin Preludes and Fugues (1990) David Buechner, p GM Recordings GM-2049-CD Henry Martin Prelude and Fugues 5:31

0:05:31 Antonin Dvorak String Quartet No. 12 in F, Op. 96, American Takacs String Quartet London 430077-2 String Quartets Op.96 'The American' - Op.105 - 5 Bagatelles, Op.47 25:47

0:33:00 Stanislaw Moniuszko The Hetman's Mistress Warsaw Phil/Antoni Wit Naxos 8.572716 Moniuszko Overtures 7:25

0:40:25 Xaver Scharwenka Mataswintha Poznan Phil/Lukasz Borowicz Naxos 8.572637 Scharwenka 7:17

0:47:42 Ignace Jan Paderewski Manru Cracow State Phil/Roland Bader Koch 1735-2 Ignacy Jan Paderewski: Orchesterwerke 7:28

0:55:10 Grazyna Bacewicz Ten Concert Etudes Ewa Kupiec, p Hanssler Classc CD-93.034 Bacewicz Piano Works 1:28

1:00:00 Dobrinka Tabakova Modetudes (1998) Marina Staneva, p Chandos CHAN-20251 Slavic Roots 1:08

1:01:08 Alan Thomas Sivi Grivi (Bulgarian dance) Cavatina Duo Cedille CDR-90000117 Cavatina Duo: The Balkan Project 4:16

1:05:24 Vladigerov Happiness, Op. 50 Bulgarian Radio Sym/Alexander Vladigerov Capriccio C-8067 (2) Vladigerov: Stage Music 23:52

1:30:56 Theodor Blumer Kinderspielzeug, Op 64 Moran Wind Quintet Crystal CD-755 Music of Theodor Blumer, Vol. 2 11:45

1:42:41 Georges Bizet Jeux d'enfants, Op. 22 Orch de Paris/Daniel Barenboim EMI CDM7-64869-2 N/A 12:05

1:54:46 Erik Satie Jack-in-the-Box (1899) Sabine Meyer, cl; Pierre Charial Marsyas MAR-1801-2 Paris Mecanique 1:40

2:00:00 Frederic Chopin Mazurkas, Op. 50 English Guitar Quartet Saydisc CD-SDL-379 Romantic Guitar Quartets 5:20

2:05:20 Tadeusz Szeligowski Four Polish Dances (1954) Poznan Phil/Mariusz Smolij Naxos 8.570371 Szeligowski 12:28

2:17:48 Felix Mendelssohn Songs Without Words, Op. 102 English Guitar Quartet Saydisc CD-SDL-379 Romantic Guitar Quartets 1:35

2:19:23 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 2 in F, Op. 22 Borodin String Quartet Teldec 90422-2 (2) N/A 35:31

2:54:54 Henry Martin Preludes and Fugues (1990) David Buechner, p GM Recordings GM-2049-CD Henry Martin Prelude and Fugues 1:47

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Clara Schumann Songs, Op. 12 Nicole Cabell, s; John Axelrod, p Telarc TEL-34658-02 (2) Brahms Beloved 2:37

3:02:37 Clara Schumann Six Songs, Op. 13 Nicole Cabell, s; John Axelrod, p Telarc TEL-34658-02 (2) Brahms Beloved 2:24

3:05:01 Robert Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 54 Samson Francois, p; French Radio Orch/Paul Kletzki EMI/Ang 646106-2 (36) Samson Francois: The Complete EMI Recordings 30:34

3:35:35 William Alwyn Twelve Preludes (1958) Daniel Grimwood, p Edition Peters EPS-007 Alwyn and Carwithen Piano Works 1:22

3:36:57 Doreen Carwithen Overture, ODTAA (One Damn Thing After Another) London Sym Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-9524 Carwithen: Orchestral Works 8:17

3:45:14 William Alwyn Dramatic overture, The Moor of Venice Royal Liverpool Phil/David Lloyd-Jones Naxos 8.570145 ALWYN, W.: Concerti Grossi Nos. 2 and 3 / 7 Irish Tunes / The Moor of Venice (Royal Liverpool Philharmonic, Lloyd-Jones) 8:50

3:54:04 William Alwyn Twelve Preludes (1958) Daniel Grimwood, p Edition Peters EPS-007 Alwyn and Carwithen Piano Works 1:50

4:00:00 Henri Vieuxtemps Souvenir d'Amerique, Op 17 (Variations on Yankee Doodle) Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p Angel SZ-37560 Itzhak Perlman: Encores 5:06

4:05:06 Adrien Francois Servais Souvenir de Bade, Op 20 Smithsonian Chamber Players RCA-DHM 77108-2-RG N/A 14:22

4:19:28 Emmanuel Chabrier Souvenirs de Munich Georges Rabol, Sylvie Dugas, p Naxos 8.55308 Chabrier: Piano Works Vol. 3 4:53

4:24:21 Jacques Offenbach Valse, Souvenir d'Aix-les-Bains Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel MMG MCD-10022 Offenbach. Concerto Rondo for Cello and Orchestra 4:32

4:30:36 Georg Philipp Telemann Flute (Recorder) Suite in a Julius Baker, f; I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro Vanguard SVC-42 N/A 23:31

4:54:07 Domenico Scarlatti Clavier Sonata in g, Kk 43 (L 40) Alirio Diaz, g Vanguard OVC-5006 Four Centuries of Spanish Guitar 1:48

5:00:00 Arthur Honegger Crime et Chatiment (1934) Slovak Radio Sym/ Adriano Marco Polo 8.223466 HONEGGER : L' ldee / Crime et Chatiment 4:57

5:04:57 Arthur Honegger Pastorale d'ete Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson DG 435438-2 Pacific 231 / Horace Victorieux / Rugby / Mermoz / Pastorale D'ete / La Tempete 9:01

5:13:58 Francesco Morlacchi The Swiss Shepherd James Galway, f; Phillip Moll, p RCA 68882-2 Music For My Friends 8:47

5:24:15 Hans Huber Symphony #8 in F (1921) Stuttgart Phil/Jorg-Peter Weigle Sterling CDS-1047-2 Hans Huber: Symphonies Nos. 4 & 8 28:56

5:53:11 Ellmenreich Spinnerlied Lars Roos, p Philips 420817-2 21 Piano Miniatures- The Magic of the Piano 1:33

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1911)

Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)

Stephen Griebling: Six Miniatures in Slavic Style (2005)

Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Karl King: Barnum & Bailey's Favorite March (1913)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)

Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Carl Nielsen: Seas Surrounding Denmark (1908)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Minuet (1928)

Johann David Heinichen: Allegro from Concerto Grosso (1715)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth (1888)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)

Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' (1828)

Nikolai Medtner: Fairy Tale (1912)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 2 in G (1794)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat (1773)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance (1910)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

William Grant Still: Wood Notes (1947)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

Frederick Delius: A Song of Summer (1931)

Karol Szymanowski: Concert Overture (1905)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Traditional: The Cherry Tree Carol

Traditional: Of the Father's Love Begotten

Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto in A (1710)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Edward Ward: Phantom of the Opera: Piano Concerto (1943)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 in G-Flat (1842)

Leroy Anderson: Suite of Carols for Brass (1955)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Pablo Casals: Song of the Birds

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 (1788)

Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (1717)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Victor Herbert: Festival March (1901)

Hans Christian Lumbye: Champagne Galop (1845)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir George Dyson: Violin Concerto (1941)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Dmitri Klebanov: String Quartet No. 4 (1946)

Édouard Lalo: Cello Concerto in d (1877)

Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)

Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla (1886)

Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 1 in a (1931)

Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g (1880)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)