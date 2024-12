WCLV Program Guide 12-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sergei Rachmaninoff Preludes, Op. 23 Wibi Soerjadi, p

Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead, Op. 29 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Tomaso Albinoni Sonata da chiesa in C St Louis Brass Quintet

Barbara Harbach Gateway Festival Symphony (2013) London Phil/David Angus

Peter Tchaikovsky Swan Lake, Op. 20 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Davitt Moroney, hc

Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in B-Flat, Wq 182/2 (Hamburg Symphony #2) CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen

Johann Sebastian Bach Chaconne in d minor Gordon Fergus-Thompson, p

Max Reger Suite in the Old Style, Op 93 Norrkoping Sym/Leif Segerstam

Max Reger Caprice, Op 79e/1 Pieter Wispelwey, vc; Paolo Giacometti, p

Jean-Philippe Rameau Dardanus (1739) Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Jean-Philippe Rameau Les Boreades (1764) Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin en concerts (1741): Premier concert Caen Chamber Orch/Jean-Pierre Dautel

Armand-Louis Couperin Clavier Suite in D Gustav Leonhardt, hc

Nicolas Chedeville Amusement militaire Francoise Bois Poreur, hurdy-gurdy; Mario Ruskin, hc; Andre Gabriel, musette de cour

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A, K. 219, Turkish English Concert/Andrew Manze, v

Necil Kazim Akses Village Beyza Yazgan, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sergei Rachmaninoff Vespers (All-Night Vigil), Op. 37 St Petersburg Chamber Cho/Nikolai Korniev

Sergei Rachmaninoff Vespers (All-Night Vigil), Op. 37 St Petersburg Chamber Cho/Nikolai Korniev

Albert Roussel Symphonic Prelude, Resurrection Royal Scottish National Orch/Stephane Deneve

Louise Farrenc Douze etudes Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

Richard Strauss Wind Symphony (Wind Sonatina No. 2), The Happy Workshop Orpheus Chamber Orch

Richard Strauss Six Songs, Op. 19 Brenden Gunnell, t; Malcolm Martineau, p

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 James Ehnes, v

Henri Vieuxtemps Violin Concerto #5 in a, Op 37 Isabelle van Keulen, v; London Sym Orch/Colin Davis

Franz Schmidt Notre Dame Monte Carlo Phil/Lawrence Foster

Florent Schmitt Une semaine du petit elfe Ferme-l'Oeil (1912) Timothy LeRoi Nickel, p; Nancy Leroi Nickel, p

Georges Bizet Jeux d'enfants, Op. 22 Orch de la Bastille/Myung-Whun Chung

Bach/Gounod Ave Maria Roberto Prosseda, p

Johann Sebastian Bach Violin Sonata #5 in f, BWV 1018 Rachel Barton Pine, v; Jory Vinikour, hc

Charles Gounod Romeo et Juliette Eugenia Zukerman, f; Dennis Helmrich, p

Charles Gounod Symphony No. 1 in D St Martin's Academy/Neville Marriner

Georges Bizet Jeux d'enfants, Op 22 Timothy LeRoi Nickel, p; Nancy Leroi Nickel, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

Ross Bagdasarian: The Chipmunk Song (1958)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 1 excerpts (1892)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)

Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)

Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds (1955)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G (1720)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Jack Sutte: Schlittenfahrten (2021)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Franz Liszt: Paraphrase on Bellini's 'Norma' (1841)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Daryl Runswick: Fantasia on 'The Coventry Carol' and 'In dulci jubilo' (1996)

John Rutter: The Very Best Time of the Year (1985)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March (1908)

Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque (1895)

Clara Schumann: Piano Concerto in a (1836)

Otto Nicolai: Christmas Overture (1833)

Traditional: O Tannenbaum (O Christmas Tree)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f 'Christmas' (1721)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bob Chilcott: Mid-winter (1994)

Traditional: The First Nowell (1833)

Alan Silvestri: The Polar Express: Suite (2004)

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Traditional: The Twelve Days of Christmas

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)

Johann Strauss Jr: Perpetual Motion (1862)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Paul Hindemith: Ragtime (1921)

Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments (1918)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat (1812)

Richard Addinsell: A Christmas Carol: Suite (1951)

Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Frédéric Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat (1838)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis (1892)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)

Johann Christoph Pez: Concerto Pastorale (1700)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1879)

Randol Alan Bass: A Feast of Carols (1985)

Lewis Redner: O Little Town of Bethlehem (1868)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 in C (1770)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991)

Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 (1827)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony (1947)

Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No.2 'The countess' (1926)

Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: Part 2 'The Flight into Egypt' (1854)

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: Part 3 'The Arrival at Saïs' (1854)

20:00 SPECIAL The Sounds of Kwanzaa with Garrett McQueen

The history of the African American holiday Kwanzaa and its guiding principles, alongside music that highlights the spirit of the celebration. The hour features the compositions of Florence Price, Duke Ellington, Sean O’Loughlin, and special performances by Imani Winds.

21:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Gustav Holst: Choral Fantasy on Old Carols 'Christmas Day' (1910)

Victor Herbert: Babes in Toyland: Suite (1903)

Jack Sutte: Toys’ Marches (2021)

Roy Harris: Symphony No. 4 'Folk Song' (1939)

Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955)

Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings (1887)

23:00 QUIET HOUR

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

André Jolivet: Pastorales de Noël (1943)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Federico García Lorca: Nana de Sevilla (1931)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)