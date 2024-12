WCLV Program Guide 12-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Francisco Tarrega Recuerdos de la Alhambra David Russell, g

Peter Lange-Muller In the Alhambra, Op. 3 Danish National Radio Sym/Michael Schonwandt

JPE Hartmann Little Kirsten Royal Danish Orch/Johan Hye-Knudsen

Vladigerov Scandinavian Suite, Op. 13 Bulgarian Radio Sym/Alexander Vladigerov

Niels Gade Akvareller, Op 19 Anker Blyme, p

Marc-antonio Ingegneri Salve regina Griton College cambridge Cho/Gareth Wilson

Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr

Eleanor Alberga 3-Day Mix (1986) Nyaho/Garcia Piano Duo

Louis Moreau Gottschalk A Night in the Tropics (Symphony) Hot Springs Music Festival/Richard Rosenberg

A J R CONNER General Taylor's Gallop Chestnut Brass Company

Frederick Delius Two Pieces for Small Orchestra (1911-12) Royal Phil/Thomas Beecham

George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F Le Concert des Nations/Jordi Savall

George Frideric Handel Water Music Graziano Mandozzi, synthesizer

Ludwig (Louis) Spohr Piano Trio #5 in g, Op 142 New Munich Piano Trio

Ludwig van Beethoven 12 German Dances, WoO 8 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Vincenzo Bellini Il Pirata Callas, s; other soloists; American Opera Society Orch/Rescigno

Gioachino Rossini La Cenerentola St Martin's Academy/Neville Marriner

Saverio Mercadante Il Montanaro Warmia Sym Orch/Silvano Frontalini

Franz Liszt Reminiscences de Lucrezia Borgia I (after Donizetti) Leslie Howard, p

Gaetano Donizetti Don Pasquale La Scala Cho & Orch/Carlo Sabajno

Aram Khachaturian Gayaneh Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati

Aram Khachaturian Spartacus (1954, rev 1968) Armenian Phil/Loris Tjeknavorian

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 17 in d minor Sviatoslav Richter, p

Johann Kaspar Mertz Fantaisie hongroise, Op 65/1 Daniel Benko, g

Albert Franz Doppler Fantaisie pastorale hongroise Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p

Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor, Op. 10 Royal Concertgebouw Orch/Georg Solti

Michael Praetorius Terpsichore (1612) Brass Ring

Gabriel Faure Pavane, Op 50 Susan Milan, f, English Chamber Orch/Paul Tortelier

Maurice Ravel Pavane pour une infante defunte Philharmonia Orch/Libor Pesek

Maurice Ravel Menuet antique Cleveland Orch/Pierre Boulez

Labor Quintet in D, Op 11 Orion Ensemble

Heitor Villa-Lobos Remeiro de Sao Francisco Robert Bonfiglio, harmonica; New York Chamber Sym/Gerard Schwarz

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony (1695)

Florence Price: Scenes in Tin Can Alley (1928)

Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 (1812)

Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz (1949)

Bedrich Smetana: March of the Student's Legion (1848)

Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings (1825)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)

Mel Tormé: The Christmas Song (1946)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata in g (1740)

Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 (1886)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango (2008)

José Pablo Moncayo: Huapango (1941)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Grant Still: Can’t You Line ’Em (1940)

Florence Price: Juba from String Quartet No. 2 (1935)

Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet (1885)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture (1888)

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Dance (1953)

Antonín Kraft: Cello Concerto in C (1790)

Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)

Traditional: Deck the Halls

Traditional: Ding Dong! Merrily on High

Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He Gave them Hailstones (1739)

Mateo Flecha: Riu, riu, chiu (1556)

Dean Sorenson: Medley 'Season's Greetings' (2004)

Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings (1875)

Gustav Holst: In the Bleak Midwinter (1906)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 9 'Razumovsky No. 3' (1806)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1944)

Gian Carlo Menotti: Amahl and the Night Visitors: Suite (1951)

Alan Silvestri: The Polar Express: Spirit of the Season (2004)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g (1868)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A (1740)

James Pierpont: Jingle Bells (1857)

Vince Guaraldi: Christmas Time is Here (1965)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Ukrainian' (1872)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino (1816)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

23:00 QUIET HOUR

Billy Strayhorn: Lush Life (1937)

Christopher Rouse: Karolju: Finale 'Italian' (1991)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Sea Murmurs a (1921)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy'

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Bill Evans: Waltz for Debby (1964)

Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)