WCLV Program Guide 12-03-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gyorgy Ligeti Six Bagatelles for Winds Westwood Wind Quintet

Gyorgy Ligeti Six Bagatelles for Winds Westwood Wind Quintet

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Andras Schiff, p

Ludwig van Beethoven Bagatelle No. 25, Fur Elise North Wind Quintet

Elfrida Andree Symphony No. 2 in a Stockholm Sym/Gustaf Sjokvist

Louise Farrenc Douze etudes Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D, H VIId:3 Ralph Sauer, tb; Zita Carno, p

Jean-Michel Defaye a la maniere de Vivaldi Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Antonio Vivaldi Violin & Two-Cello Concerto in C, R 561 E Onofri, v; C Coin, vc; P Beschi, vc; Il Giardino Armonico/G Antonini

George Whitefield Chadwick Piano Quintet Virginia Eskin, p; Portland String Quartet 4:05

Edward MacDowell Woodland Sketches, Op 51 North Wind Quintet

Erich Wolfgang Korngold Suite for Two Violins, Cello, and Piano Left Hand, Op. 23 Bengt Forsberg, p; Kjell Lysell, v; Ulf Forsberg, v; Mats Lidstrom, vc

Erich Wolfgang Korngold Tales of Strauss, Op. 21 Linz Bruckner Orch/Caspar Richter

Johann Strauss II Waltz, Tales from the Vienna Woods, Op. 325 Vienna Johann Strauss Orch/Willi Boskovsky

Ferenc Farkas Ten Studies (1997) Gyula Stuller, v; Yukari Shimanuki, vi

Bela Bartok Piano Concerto No. 3 Martha Argerich, p; Montreal Sym Orch

Ferenc Farkas Ten Studies (1997) Gyula Stuller, v; Yukari Shimanuki, vi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance John Reed, br; D'Oyly Carte Opera Company/Isadore Godfrey

Arthur Sullivan The Mikado Pro Arte Orch/Stanford Robinson

Gilbert & Sullivan The Mikado Soloists; D'Oyly Carte Opera Company/Isadore Godfrey

Antonin Dvorak String Quartet No. 2 in B-Flat Panocha String Quartet

Percy Grainger Lincolnshire Posy Royal Northern College of Music Wind Orchestra/Clark Rundell

Peter Tchaikovsky Eugene Onegin, Op. 24 Jean-Yves Thibaudet, p

Peter Tchaikovsky The Sorceress (The Enchantress) Royal Opera House Orch/Colin Davis

Peter Tchaikovsky Mazeppa Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Peter Tchaikovsky Tcherevitchki USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Cesar Franck Violin Sonata in A Nobuko Imai, vi; Roger Vignoles, p

English ANON 16th c Heth sold New York Kammermusiker

Franz Schubert Gesange des Harfners, D 478/80 (Op. 12) Hermann Prey, br; Karl Engel, p

Franz Schubert Claudine von Villa Bella, D 239 Stuttgart Radio Sym Orch/Paul Angerer

Franz Schubert Song, Der Erlkonig, D. 328 Alexander Markov, v

Amy Beach Piano Concerto in c-sharp, Op 45 Mary Louise Boehm, p; Westphalian Sym Orch/Siegfried Landau

Charles Koechlin Quatorze Pieces, Op 178 (1942) Arturo Ciompi, cl; Boaz Sharon, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Josef Strauss: Polka 'Blithe Spirits' (1871)

Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue (1936)

Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Coldplay: Viva la Vida (2008)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture (1817)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Frédéric Chopin: Tarantelle (1841)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Henry Purcell: Ground (1690)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-Flat (1821)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

Camille Saint-Saëns: Etude in the Form of a Waltz (1877)

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (1770)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Morton Gould: Blues from 'Interplay' (1945)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

E. J. Moeran: Third Rhapsody (1943)

Sir Peter Maxwell Davies: Farewell to Stromness (1980)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E 'L'amoroso' (1728)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Silvestre Revueltas: Janitzio (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Traditional: Innesheer, Ships in Full Sail & I Saw 3 Ships, New Christmas Reel

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)

Jack Sutte: For Dance Class (2021)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord (1741)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)

Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1795)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Orlande de Lassus: Resonet in laudibus (1580)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 in E (1740)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Thomas Tallis: Tunes for Archbishop Parker's Psalter (1567)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 18 (1836)

Erich Wolfgang Korngold: Romance from Violin Concerto (1945)

David Fraser: Lord Lovat's Lament (1780)

John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp (1889)

Claude Debussy: Nocturne (1892)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 1 (1795)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)