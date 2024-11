WCLV Program Guide 11-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in E-Flat, K. 371 Halloin, fh; Dallas Wind Sym/Dunn

Leopold Mozart Horn Concerto in D Gregory Hustis, fh; Dallas Chamber Orch/Ronald Neal

Antonin Dvorak String Quartet Movement in F, B 120 Panocha String Quartet

Bohuslav Martinu Symphony #2 (1943) Bamberg Sym/Neeme Jarvi

Bohuslav Martinu Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p

Traditional Macpherson's Lament & Variations; Tullochgorum; Pretty Peggy Jordi Savall, viols; Andrew Lawrence-King, h

Antonio Vivaldi Two-Violin Concerto in a, R 522 (Op 3/8) Harp Consort/Andrew Lawrence-King, arpa doppia

Ludwig van Beethoven Piano Trio no.6 in B-Flat, Op.97, Archduke Itzhak Perlman, v; Lynn Harrell, vc; Vladimir Ashkenazy, p

Leo Delibes Coppelia National Phil/Richard Bonynge

Giacomo Puccini Madama Butterfly Mirella Freni, s; Christa Ludwig, ms; Vienna Phil/Herbert von Karajan

Amy (Mrs HHA) Beach From Grandmother's Garden, Op 97 Virginia Eskin, p

Helen Taylor Five Children's Pieces Grant Johannessen, p

Randall Thompson Symphony #2 in e (1930-1) New Zealand Sym Orch/Andrew Schenck

Lou Harrison Suite #2 for guitar, harp & percussion Just Strings; Gene Sterling, per

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonio Vivaldi Sonata da Camera in e, Op 1/2 The Vivaldi Project

Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr

Leonard Bernstein Thirteen Anniversaries Michele Tozzetti, p

Leonard Bernstein Candide New York Phil/Leonard Bernstein

Leonard Bernstein West Side Story Concerto for string quartet and orchestra Harlem Quartet; Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen

Leonard Bernstein Peter Pan Amber Chamber Orch/Alexander Frey

Jacques Offenbach La belle Helene Blackham, s; Miller, t; Sadler's Wells Theatre Orch/Matheson

Jacques Offenbach La belle Helene Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johannes Brahms Violin Concerto in D, Op.77 David Oistrakh, v; Moscow Phil/Kiril Kondrashin

Serge Prokofiev Four Studies (Etudes), Op. 2 Abdel Rahman El Bacha, p

Richard Wagner Die Meistersinger von Nurnberg Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Richard Wagner Parsifal Houston Sym Orch/Leopold Stokowski

Georg Philipp Telemann Paris Quartet (Concerto Primo) in G Freiburg Baroque Consort

Heitor Villa-Lobos String Quartet No. 13 (1951) Danubius String Quartet

Alberto Ginastera Estancia (Ballet Suite, 1943) London Sym Orch/Eugene Goossens

06:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with John Simna

Dan Locklair: Thanksgiving Day from Symphony No. 2 'America' (2016)

Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948)

Jerome Kern: Show Boat: A Scenario for Orchestra (1927)

07:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C (1785)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

08:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with John Mills

Eric Whitacre: I thank you God for most this amazing day (1999)

David Diamond: Symphony No. 2 (1944)

Stephen Paulus: The Road Home (2001)

09:00 SPECIAL This Land: Thanksgiving with The American Sound

William Grant Still Serenade (Royal Scottish National Orchestra/Avlana Eisenberg)

Michael Torke First movement, from Sky (Tessa Lark, violin/Albany Symphony Orchestra/Miller)

Reena Esmail When the Guitar (Conspirare/Los Angeles Guitar Quartet/Craig Hella Johnson)

Barbara Harbach Arcadian Reverie (Slovak Radio Symphony Orchestra/Trevor)

Korine Fujiwara “Peasebottom,” from Fiddle Suite: Montana (Carpe Diem String Quartet)

Jerod Impichaachaaha’ Tate “Shell Shaker,” from Lowak Shoppala Fire & Light (Lynn Moroney,

storyteller; Chelsea Owen, soprano; Stephen Clark, baritone/Nashville String Machine/Tate)

Daniel Bernard Roumain Prayer (Lara Downes, piano/PUBLIQuartet)

10:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Bill O’Connell

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

John Williams: War Horse: The Homecoming (2011)

John Williams: Fanfare for a Special Occasion (1980)

Earl Wild: Doo-Dah Variations (1992)

Peggy Stuart Coolidge: Pioneer Dances (1970)

11:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Percy Grainger: Tribute to Stephen Foster (1917)

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

John Mauceri: An American in London (1990)

Charles Ives: Country Band March (1903)

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA with Mark Satola

Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D 'London' (1795)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G (1900)

14:00 SPECIAL Songs of Thanks

Fiddle Tune by Chris Foss

Wankantanhan Hotan’inpe, Traditional, arranged by William Linthicum-Blackhorse

El Manisero by Moises Simons

Wedding Qawwali by A.R. Rahman

Choros No. 3 by Heitor Villa-Lobos

Little Potato by Malcolm Daglish

That Which Remains by Andrea Ramsey

Fatherhood Is by Paul Scholz

Simple Gifts by Joseph Bracket, arranged by Stephen Caracciolo

23rd Psalm (dedicated to my mother) by Bobby McFerrin

I Would Live in Your Love by Christopher Harris

Canto a Eleggua by Yudelkis Lafuente

Feed the Birds from Mary Poppins by Julie Andrews

What a Wonderful World by Bob Thiele and George Weiss, arranged by Paul John Rudoi

15:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Sam Petrey

Jay Ungar: Thanksgiving Waltz (1999)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Alec Wilder: Carl Sandburg Suite (1960)

Mark O'Connor: Call of the Mockingbird (1996)

16:00 SPECIAL Every Good Thing

Karl Jenkins: The Armed Man “Benedictus” – Daniel Hope, violin

Linda Williams: William Tell Overture - Academy of St. Martin in the Fields

Gustav Holst: "Mercury" from The Planets Suite - New York Philharmonic

Antonin Dvorak: "Largo" from New World Symphony - Los Angeles Philharmonic

Richard Wagner: Overture to "Tannhauser" - Oslo Philharmonic

Antonio Vivaldi: "Autumn" from "The Four Seasons" - London Philharmonic

Jay Ungar: Thanksgiving Waltz - Jay Ungar and Molly Mason

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D Minor: Largo - Angel Romero, Academy of St. Martin in the Fields

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture - Cleveland Orchestra

Ludwig van Beethoven: Fur Elise - Francois-Rene Duchable, piano

Igor Stravinsky: The Rite of Spring - Minnesota Orchestra

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 - Zoltan Kocsis, piano, San Francisco Symphony:

Wolfgang Amadeus Mozart: Canon in D Major - Academy of St. Martin in the Fields

Jean Sibelius: Finlandia - Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

17:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Mark Satola

Peter Boyer: Celebration Overture (1997)

Jerome Moross: The Adventures of Huckleberry Finn: Suite (1960)

David Amram: This Land: Symphonic Variations on a Song by Woody Guthrie (2007)

18:00 DINNER CLASSICS with Bill O’Connell

Johann Sebastian Bach: Suite from the Christmas Oratorio (1720)

Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie (1893)

Peter Tchaikovsky: Coronation March (1883)

Frederic Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g 'Winter Dreams' (1866)

Cesar Franck: Les Djinns (1884)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Zoltan Kodaly: Dances of Marosszek (1930)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' (1853)

Robert Schumann: String Quartet No. 2 in F (1842)

Carlos Baguer: Symphony No. 18 in B-Flat (1800)

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)

Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring (1854)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D (1716)

Anton n Dvorak: Symphony No. 4 in d (1874)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Traditional: Red River Valley

23:00 QUIET HOUR

Frederic Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

William Alwyn: Autumn Legend (1954)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 (1842)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne (1904)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto (1753)

Gabriel Piern : Pastorale (1887)