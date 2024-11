WCLV Program Guide 11-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Michael Praetorius Terpsichore (1612) Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer

Johann Caspar Fischer Terpsichore Luc Beausejour, hc

Ignaz Moscheles Etudes, Op 95 Michael Ponti, p

Ignaz Moscheles Piano Concerto #4 in E, Op 64 Howard Shelley, p; Tasmanian Symphony Orchestra/Howard Shelley

Felix Mendelssohn Canon in f-sharp Ana-Marija Markovina, p

Edward German Merrie England Suite Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adrian Leaper

Richard Valery The Magic Carpet (1940) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Oscar Bystrom Symphony in d (1870-72) Gavle Sym Orch/Carlos Spierer

Ernest Tomlinson Aladdin (1974) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Maurice Ravel Sheherazade, ouverture de feerie London Sym/Claudio Abbado

Erik Satie Jack-in-the-Box (1899) Sabine Meyer, cl; Pierre Charial

Barbara Harbach Hypocrisy (2016) London Phil/David Angus

Clara Schumann Three Romances, Op. 11 Isata Kanneh-Mason, p

Robert Schumann Violin Sonata No. 1 in a, Op. 105 Shea-Kim Duo

Robert Schumann Six Songs, Op 89 Hanno Muller-Brachmann, br; Graham Johnson, p

Barbara Harbach Symphony No. 11, Retourner (2017) London Phil/David Angus

Chestnut Brass Company

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giuseppe Verdi La Forza del destino Gary Karr, db; Harmon Lewis, p

Karl Ditters von Dittersdorf Double-Bass Concerto No. 1 in D Chi-Chi Nwanoku, db; Swedish Chamber Orch/Paul Goodwin

Corona Schroter Song, Fur Manner uns zu plagen Patrice Michaels Bedi, s, David Schrader, fortepiano

Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 16 in E-Flat, K 428 Quartetto Italiano

Franz Joseph Haydn 18 Minuets, H IX:20 Bart van Oort, fp

Georg Philipp Telemann Fantasy #12 in g Heinz Holliger, ob

Carl Philipp Emanuel Bach Flute Sonata in D, Wq 83 Barthold Kuijken, f; Bob van Asperen, hc

Summer Night, Op. 123 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Eric Coates Summer Days Suite Royal Liverpool Phil/John Wilson

Manuel Rosenthal La Belle Zelie, suite for 2 pianos (1948) Daniel Blumenthal & Marie-Catherine Girod, p's

Jacques Hotteterre L'Art de preluder Bruggen, r; Haynes, ob; B Kuijken, f; W Kuijken, viga

Josef Fiala Two-Horn Concerto in E-Flat B,Z Tylsar, fh; Capella Istropolitana/Vajnar

Johann Sebastian Bach Cantata No. 147, Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life) Anthony Paratore, p; Joseph Paratore, p

Hugo Wolf Italian Serenade in G Hagen String Quartet

Aaron Copland Clarinet Concerto Martin Frost, cl; Malmo Sym Orch/Lan Shui

Franz Schubert Rosamunde Incidental Music, D 797 Orpheus Chamber Orch

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue (1708)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A (1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 6 in B-Flat (1775)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 'Andaluza' (1900)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

William Byrd: Mass for Five Voices: Agnus Dei (1594)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets (1892)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Igor Stravinsky: Polka (1915)

Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Grand Valse (1864)

Richard Hageman: The Rich Man (1950)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Léo Delibes: Les filles de Cadiz (1885)

Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra (1921)

Béla Bartók: Rhapsody No. 1 (1928)

Robert Schumann: Overture to Schiller's 'The Bride of Messina' (1851)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp (1915)

David Amram: American Dance Suite: Cajun (1986)

Franz Liszt: Ballade No. 1 n D-Flat 'Song of the Crusaders' (1848)

Alfred Newman: How to Marry a Millionaire: Fanfare & Street Scene (1950)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Peter Tchaikovsky: Minuet from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture (1770)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Anonymous: God Save the Queen (1730)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 2 in e-Flat (1896)

Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes (1829)

Clara Schumann: Romance in g (1855)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Frédéric Chopin: Fantaisie in f (1841)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)

Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 (1991)

Virgil Thomson: Louisiana Story: Suite (1948)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 (1849)

Peter Tchaikovsky: String Sextet in d 'Souvenir of Florence' (1890)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1739)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Theme & Nos. 1-5 (2024)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Nos. 35-39 (2024)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

Johann Sebastian Bach: Finale from Violin Concerto No. 2 (1723)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky (1951)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)

Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

Bernard Herrmann: Fahrenheit 451: Prelude, Fire engine & Finale (1966)

Wolfgang Amadeus Mozart: Les Petits riens: Overture (1778)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)

Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)

Johannes Brahms: A German Requiem: For Here We Have No Lasting Place (1868)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for 2 Keyboards (1733)

Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' (1755)

Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ivor Gurney: A Gloucestershire Rhapsody (1921)

Sir Charles Villiers Stanford: Piano Concerto No. 2 in c (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F 'American' (1893)

Carl Stamitz: Viola Concerto No. 1 in D (1774)

Duke Ellington: Come Sunday (1945)

Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs (1905)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Mikalojus Ciurlionis: The Sea (1907)

Frank Bridge: The Sea (1911)

Ernest Bloch: Poems of the Sea (1922)

23:00 QUIET HOUR

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)

Eugène Ysaÿe: Rêve d'enfant (1902)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)