WCLV Program Guide 11-22-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Cantata #147, Herz und Mund und Tat und Leben Dan Dean, t

Johann Sebastian Bach Six Schubler Chorales, BWV 645-650 Bournemouth Sym/Jose Serebrier

Max Reger Cello Suite #3 in a, Op 131c/3 Pieter Wispelwey, vc

Muzio Clementi Symphony #1 in C Philharmonia Orch/Francesco D'Avalos

Wolfgang Amadeus Mozart Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Yo-Yo Ma, vc (1712 Stradivarius); Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Carl Philipp Emanuel Bach Clavier Concerto in E-Flat, Wq 43/3 Ton Koopman, hc; Amsterdam Baroque Orch

Johann Sebastian Bach Cantata No. 29, Wir danken dir, Gott Antony Gray, p

Camille Saint-Saens Morceau de concert in f, Op. 94 Froydis Wee Wekre, fh

Tor Aulin Konsertstycke, Op 7 Tobias Ringborg, v; Gavle Sym/Niklas Willen

Johan Blomgren Polska Carl Eric Berndy; Richard Isacsson, v's

Francesco Manfredini Concerto Grosso in F, Op 3/1 Les Amis de Philippe

Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 3 Orpheus Chamber Orch

Ludovico Roncalli Capricci armonici Andres Segovia, g

Antonin Dvorak String Quartet No. 10 in E-Flat, Op. 51 Panocha String Quartet Supraphon

Dmitri Shostakovich The Age of Gold Suite, Op. 22a Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Hector Berlioz The Damnation of Faust, Op. 24 Jonas Kaufmann, t;

Hector Berlioz Waverley Overture, Op. 1

Hector Berlioz Les francs-juges, Op. 3 Black Dyke Mills Band/David Loukes

Louise Farrenc Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p

Barbara Harbach Echoes from Tomorrow (2006)

Frederic Chopin Polish Songs, Op. 74 Mordecai Shehori, p

Ludwig van Beethoven Song, Mignon, Op 75/1 Louis Lortie, p

Franz Schubert Song, Gretchen am Spinnrade, D 118 Lilya Zilberstein, p

Camille Saint-Saens Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 2

Claude Debussy Estampes (1903) Berenice Lipson-Gruzen, p

Claude Debussy Images, Set 3, for Orchestra Los Angeles Phil/Esa-Pekka Salonen

Marcel Tournier Images, Op 35 Judy Loman, h

Franz Joseph Haydn Symphony No. 69 in C, Laudon Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Erik Satie Gnossienne #2 John Lenehan, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs (1749)

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Antonio Lauro: Vals venezolano No. 3 (1939)

Eric Whitacre: This Marriage (2004)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet (1800)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)

Anonymous: Spiritual 'When the Saints Go Marching In'

George Frideric Handel: Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor & March (1739)

Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz (1853)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato (1875)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 (1881)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936)

Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings (1772)

Thomas Tallis: Salvator mundi (1575)

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes (1944)

Traditional: Toss the Feathers

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 'Sunday Morning' (1944)

Benjamin Britten: Frolicsome Finale from 'A Simple Symphony' (1934)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 10 in F (1776)

Robert Schumann: Davidsbündlertänze (1837)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 (1860)

Antonín Dvorák: The Noonday Witch (1896)

Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 1 (1871)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Luigi Boccherini: Symphony No. 12 in D (1775)

Roger Dickerson: Sonatina (1956)

Ralph Vaughan Williams: Songs of Travel: The Vagabond (1904)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787)

Jerome Moross: Variations on a Waltz (1966)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Suite (1959)

Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Hoagy Carmichael: Stardust (1927)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp (1778)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B (1831)

Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)

Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 7 in B-Flat (1740)

Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet (1919)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge (1937)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)

Alfredo Casella: Italia (1910)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G (1800)

Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945)

Traditional: Basle March

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4 in E (1737)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

23:00 QUIET HOUR

Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve (1921)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Alexander Glazunov: Reverie (1890)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 in a (1849)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 (1838)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)

George I. Gurdjieff: Night Procession (1910)