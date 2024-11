WCLV Program Guide 11-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Claude Debussy etudes (piano) Mitsuko Uchida, p Philips 4757559 Perspectives 5:40

0:05:40 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 5 in D, K. 175 Mitsuko Uchida, p; English Chamber Orch/Jeffrey Tate Philips 432082-2 Piano Concertos No.5 KV175 / No.6 KV238 / Rondo KV382 21:29

0:28:41 Alexander Borodin Symphony no.2 in b minor National Phil/Loris Tjeknavorian RCA 62321-2 Borodin: Symphonies 26:29

0:55:10 Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:31

1:00:00 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E Roberto Szidon, p MHS 524669-M (2) Liszt: 19 Hungarian Rhapsodies 5:23

1:05:23 Zoltan Kodaly Marosszek Dances Philharmonia Hungarica/Antal Dorati Mercury 432005-2 Antal Dorati - Kodaly - Bartok 13:43

1:19:06 Ferenc Farkas Violin Sonatina No. 1 (1930) Gyula Stuller, v; Denes Varjon, p Toccata TOCC-0682 Ferenc Farkas Chamber Music, Vol 6 7:53

1:28:33 Ludwig (Louis) Spohr Clarinet Concerto #3 in f Ernst Ottensamer, cl; Slovak Radio Sym/Johannes Wildner Naxos 8.550688 SPOHR: Clarinet Concertos Nos. 1 and 3/Potpourri, Op 80 26:17

1:54:50 Hungarian ANON 17th c Pesrev in Buzurk Scale Kecskes Ensemble Hungaroton HCD-31088 Music of the Kuruc Era 1:33

2:00:00 Frederic Chopin Les Sylphides Rotterdam Phil/David Zinman Philips 438763-2 (2) Essential Ballet 5:51

2:05:51 Frederic Chopin Mazurkas, Op. 30 George Walker, p Albany TROY-697 George Walker: Composer/Pianist 3:12

2:09:03 George Walker Piano Sonata No. 3 (1975) Steven Beck, p Bridge 9554 George Walker 11:46

2:20:49 George Walker Song, Mother Goose Patricia Green, ms; George Walker, p Albany TROY-697 George Walker: Composer/Pianist 1:24

2:22:13 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D, Op. 36 Orchestre Revolutionnaire et Romantique/Sir John Eliot Gardiner Archive 439900-2 (5) Beethoven: 9 Symphonies 33:01

2:55:14 Christoph Willibald Gluck Don Juan Ballet English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner Apex 89233-2 Don Juan (Il Convitato Di Pietra) Ballet 0:43

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Gaetano Donizetti La Favorite Juan Diego Florez, t; Comunitat Valenciana Orch/Daniel Oren London B0012445-02 N/A 5:10

3:05:10 Gaetano Donizetti String Quartet #13 in A Alberni Quartet CRD 3366 Verdi-Puccini-Donizetti 20:15

3:25:25 Henri Herz Fantasy on Donizetti's La fille du regiment Tasmanian Sym Orch/Howard Shelley, p Hyperion CDA-68100 Herz: Piano Concerto No 2, Op 74, Grande Polonaise Brillante, Op 30, Fantaisie Et Variations Sur La Marche D'Otello De Rossini, Op 67, Grande Fantaisie Militaire Sur La Fille Du Regiment, Op 163 12:55

3:38:20 Gaetano Donizetti Don Pasquale La Scala Cho & Orch/Carlo Sabajno EMI/Ang CHS7-63241-2 (2) Don Pasquale 1:26

3:39:46 Franz Joseph Haydn Baryton Trio No. 96 in b John Hsu, baryton; David Miller, vi; Fortunato Arico, vc ASV CDGAU-109 HAYDN, J.: Baryton Trios - Vol. 2 14:51

3:54:37 Franz Joseph Haydn Welsh Folksong, Over the stone, H XXXIb:17 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:52

4:00:00 Jules Massenet Le Cid Jonas Kaufmann, t; Bavarian State Orchestra/Bertrand de Billy Sony 88985390762 L'Opera 5:07

4:05:07 Jules Massenet Piano Concerto in E-Flat (1902) Aldo Ciccolini, p; Monte Carlo Phil/Sylvain Cambreling MHS 5161211 Massenet: Piano Music 30:02

4:36:33 Ernest Bloch Suite hebraique Donald Weilerstein, v; Vivian Weilerstein, p Arabesque Z-6605 Complete Music For Violin And Piano (Volume I) 11:03

4:47:36 Joseph Achron Hebrew Melody, Op 33 Nikolaj Znaider, v; Daniel Gortler, p RCA 63960-2 Bravo! Encores For Violin 6:39

4:54:15 Leonard Bernstein Reenah Rochester Singers/Samuel Adler Naxos 8.559407 A Jewish Legacy 1:41

5:00:00 Frederic Chopin Impromptu no.3 in G-flat, Op.51 Garrick Ohlsson, p Arabesque Z-6642 (2) Chopin: The Complete Piano Works Vol. 5- Polonaises and Impromptus 5:48

5:05:48 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G La Petite Bande/Sigiswald Kuijken Virgin 91499-2 N/A 22:17

5:29:37 Stephen Paulus Petite Suite (2007) Cosmos Trio MSR CLassics MS-1677 American Premieres 11:13

5:40:50 Claude Debussy Petite Suite French National Radio Orch/Jean Martinon EMI/Ang CDM7-69589-2 The Children's Corner, Petite Suite 13:47

5:54:37 Johann Sebastian Bach French Suite No. 6 in E, BWV 817 Mieczyslaw Horszowski, p Nonesuch 79264-2 Bach: French Suite No. 6 in E Major/ Schumann: Papillons Op. 2/ Chopin: Two Preludes, Mazurka 1:46

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Scott Joplin: Solace 1909

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo (1749)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Bourrée (1932)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D (1737)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Hieronymus Praetorius: O quam pulchra es (1625)

George Enescu: Finale from Symphony No. 1 (1905)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Camille Saint-Saëns: Etude in the Form of a Waltz (1877)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 (1938)

Francisco Tárrega: Adelita (1881)

John Dowland: My Lady Hunsdon's Puffe (1600)

Jorge Martínez Zárate: Tres Danzas del Ballet 'Estancia' (1973)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Nos. 35-39 (2024)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1785)

Enya: The Lord of the Rings: May It Be (2001)

George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Florence Price: Five Preludes (1932)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Johann Strauss Jr: Nightingale Polka (1859)

Antonio Vivaldi: Concerto for Cello & Bassoon (1720)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Sarabande & Double (1720)

Lars-Erik Larsson: Pastoral (1937)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude (1905)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 21 in B-Flat (1951)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 1 (1775)

Andrea Luchesi: Rondo in F (1780)

Paul Hindemith: Symphony in E-Flat (1940)

Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906)

Oscar Levant: Caprice for Orchestra (1940)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale (1911)

Franz Lehár: Zigeunerliebe: Song & Czárdás (1910)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Nicola Conforto: La festa cinese: Overture (1751)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 1] (1780)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)

Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)

Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750)

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)

Francisco Tárrega: Malaguena (1900)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins (1723)

George Frideric Handel: Saul: How Excellent Thy Name (1739)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)

Leonard Bernstein: West Side Story: Cool Fugue (1957)

Franz Anton Hoffmeister: Rondo Allegro from Viola Concerto (1785)

Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' (1834)

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)

Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto in a (1720)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d (1937)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: The Tempest (1873)

Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

Richard Strauss: Macbeth (1888)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 (1907)

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in a (1720)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Nos. 11-18 (2024)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 'Holy Song of Thanksgiving' (1825)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Tobias Picker: Old and Lost Rivers (1986)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 (1727)

Matteo Carcassi: Etude mélodique (1840)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 (1801)

Alec Wilder: Air for Oboe (1945)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 in E (1846)