WCLV Program Guide 11-20-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel Xerxes Mormon Tabernacle Cho, Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

George Frideric Handel Serse Il Pomo d'Oro/Maxim Emelyanychev

George Frideric Handel Berenice Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Jean Cras Piano Quintet (1922) Alain Jacquon, p; Louvigny Quartet

Pancrace Royer Zaide, reine de Grenade Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Johann Adolf Hasse March and Dance of the King of Poland Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Johann Adolph Hasse Oboe Concerto in G Christoph Hartmann, ob; Ensemble Berlin

Jan Dismas Zelenka Hipocondrie in A, ZWV 187 Das Neu-Eroffnete Orchestre/Jurgen Sonnentheil

Richard Strauss Death and Transfiguration, Op. 24 Vienna Phil/Christoph von Dohnanyi

Johann Caspar Fischer Terpsichore Luc Beausejour, hc

Antonin Dvorak Slavonic Dances, Op. 46 Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p

Henryk Wieniawski Violin Concerto #2 in d, Op 22 Itzhak Perlman, v; London Phil/Seiji Ozawa

Henryk Wieniawski Caprice in a Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p

Anna Bon Clavier Sonata #2 in B-Flat Barbara Harbach, hc

Barbara Harbach Night Soudings London Phil/David Angus

Johann Georg Walther Chorale Prelude, Christ lag in Todesbanden Barbara Harbach, o

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Pachelbel Canon and Gigue in D Yale Cellos/Aldo Parisot

Georg Philipp Telemann Canonic Sonata #4 in d Villaume Duo

Franz Joseph Haydn Secular Canons, H XXVIIb:1-46 Gyor Girls' Cho/Miklos Szabo

Albert Roussel Symphony #2 in B-Flat, Op 23 Royal Scottish National Orch/Stephane Deneve

Mel Bonis Cinq pieces musicales Mengyiyi Chen, p

Aram Khachaturian Gayaneh (1942, rev 1957) London Sym Orch/Anatole Fistoulari

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in b, K. 540 Vladimir Horowitz, p

Antonin Dvorak Piano Concerto in g, Op 33 Vassily Primakov, p; Odense Sym/Justin Brown

Cosimo Bottegari Stanotte m'insognava Hedos Ensemble

Sousa Chariot Race Wallace Collection/John Wallace

George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Orpheus Chamber Orch

Aulis Sallinen Sunrise Serenade, Op 63 Finnish Chamber Orch/Okko Kamu

Franz Joseph Haydn String Quartet in B-Flat, Op. 76, No. 4, Sunrise Eder Quartet

Thomas Arne The Morning Emma Kirkby, s; Hanover Band/Roy Goodman

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude (1917)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World (2001)

Roland Forrest Seitz: Grandioso March (1901)

Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture (1883)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Contrapunctus 9 (1750)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

Max Reger: Finale from Flute Serenade (1904)

Hans Gál: Buffoneria from Symphony No. 4 (1974)

Erik Satie: Je te veux (1897)

George Harrison: Here Comes the Sun (1969)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Stanislaw Moniuszko: The Raftsman: Overture (1858)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Captain of the Pinafore (1878)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues (1700)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g (1903)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Nos. 25-29 (2024)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Astor Piazzolla: Libertango (1974)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean Sibelius: Processional (1938)

Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895)

Gustav Holst: Symphony in F 'The Cotswolds' (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Franz Berwald: Symphony No. 2 in D 'Capricieuse' (1843)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1893)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Horatio Parker: Scherzo for Strings (1883)

Charles Ives: Scherzo from Symphony No. 1 (1898)

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d (1822)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 1 (1817)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)

Gustav Mahler: Funeral March from Symphony No. 5 (1902)

Chevalier de Saint-Georges: Rondeau from Violin Concerto (1775)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g 'Little G Minor' (1773)

Elmer Bernstein: The Great Escape: March (1963)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Cole Porter: Anything Goes: Overture (1934)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815)

Gabriel Fauré: Fantaisie (1898)

Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921)

Traditional: Shenandoah

Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' (1800)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 'Appassionata' (1805)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1893)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony Orchestra, Christopher Wilkins, conductor; Eric Benjamin, Associate Conductor; Akron Symphony Chorus

Charles Ives: The Unanswered Question

Gity Razaz: Methuselah (In Chains of Time) [ASO co-commission, 2023]

Franz Liszt: Les Préludes

Gustav Holst: The Planets

21:00 OVATIONS POSTLUDE

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – soprano Barbara Hendricks

Samuel Barber: Knoxville, Summer of 1915 (1947)

Antonín Dvorák: Seven Gypsy Songs (1880)

Aaron Copland: Eight Poems of Emily Dickinson (1950)

Alfredo Catalani: La Wally: Ebben? Ne andrò lontana (1891)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos (1781)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Siciliana (1931)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto (1919)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)

Germaine Tailleferre: Moderato from Piano Trio (1917)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby (1957)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)