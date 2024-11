WCLV Program Guide 11-18-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

American Trad Folk hymn, Hark, I Hear the Harps Eternal Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw

American Trad Spiritual, Swing low, sweet chariot Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw

Barbara Harbach Fantasy and Fugue on Swing Low, Sweet Chariot Ensemble/Kirk Trevor

Peggy Stuart Coolidge Spirituals in Sunshine and Shadow (1969) Westphalian Sym Orch/Siegfried Landau

Camille Saint-Saens Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 2 ORTF National Orch/Jean Martinon

Camille Saint-Saens Proserpine Antony Gray, p

Edvard Grieg Two Elegiac Melodies, Op. 34 Camerata Bern

Antonio Vivaldi Concerto in F for multiple instruments and strings, R 57 La Serenissima/Adrian Chandler

Alfred Schnittke Suite in the Old Style (1972) Shea-Kim Duo

Edvard Grieg Holberg Suite, Op. 40 English String Orch/William Boughton

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 12 English Brass Ensemble

Edward German Music for Shakespeare's Henry VIII Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adrian Leaper

Luigi Boccherini Symphony in A, Op 35/3 Le Concert des Nations/Jordi Savall

Henry Balfour Gardiner Five Pieces Michael Stairs, p

Edward German Symphony #1 in e BBC Concert Orch/John Wilson

William Alwyn Twelve Preludes (1958) Daniel Grimwood, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Knowles Paine Four Characteristic Pieces, Op 25 Denver Oldham, p

Aaron Copland Appalachian Spring London Sym/Aaron Copland

Aaron Copland Old American Songs Set 1 William Warfield, br; Aaron Copland, p

Robert Nathaniel Dett Characteristic Suite, In the Bottoms Monica Gaylord, p

Jean Sibelius Suite caracteristique, Op. 100 Finlandia Sinfonietta/Pekka Helasvuo

Jean Sibelius Six Bagatelles, Op. 97 Folke Grasbeck, p

Johannes Brahms Three Intermezzi, Op 117 Lars Vogt, p

Johannes Brahms Serenade no.2 in A, Op.16 Scottish Chamber Orch/Sir Charles Mackerras

Max Reger Serenade in G, Op 141a Mannheim String Quartet Members

Adrian DENSS Gagliarde Monika Rost, l

Hermann Bellstedt Napoli, Variations on a Neapolitan Song Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger

Hector Berlioz Roman Carnival Overture, Op.9 Baltimore Sym Orch/David Zinman

Franz Liszt Venezia e Napoli (1859) Zoltan Kocsis, p

Luigi Boccherini Cello Concerto no.9. in B-Flat, G 482 Janos Starker, vc; Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini

Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C, Die Leyerer, K. 611 Orpheus Chamber Orch

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911)

Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz (1934)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' (1929)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Eugène d'Albert: The Departure: Overture (1898)

Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1886)

George Gershwin: Girl Crazy: But Not For Me (1930)

Lou Harrison: Gigue & Musette (1941)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Dance (1953)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)

Claude Champagne: Danse villageoise (1929)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages (1727)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Carl Maria von Weber: Momento capriccioso (1808)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 (1805)

Johan Svendsen: Symphony No. 2 in B-Flat (1876)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (1740)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Quincy Porter: Speed Etude (1948)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude (1901)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in f (1925)

Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773)

André Grétry: Céphale et Procris: Gigue (1773)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 12 'Swirling Snow' (1851)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)

John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Luigi Denza: Funiculi, funicula (1880)

Johann Nepomuk Hummel: Finale from String Quartet No. 2 (1804)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

Kurt Atterberg: Suite No. 3 (1917)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Nos. 25-29 (2024)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Theme & Nos. 1-5 (2024)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 2 (1815)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 (1937)

Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat (1945)

Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Josef Suk: Fantastic Scherzo (1903)

Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments (1884)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D (1723)

Margi Griebling-Haigh: Rondes from 'Romans des Rois' (2007)

Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings (2007)

Antonio Salieri: The Landlady: Overture (1773)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations (2024)

Lodewijk Mortelmans: Morning Mood (1922)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 (1880)

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz (2008)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin (1938)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet (1891)

Marc-André Hamelin: Meditation on 'Laura' (2012)

Joseph Haydn: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1769)