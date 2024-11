WCLV Program Guide 11-13-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 62 Samson Francois, p

Auguste Franchomme Air auvergnat varie, Op 26, for cello and string quintet Anner Bylsma, vc; L'Archibudelli and Smithsonian Chamber Players

Lowell Liebermann Air, Op. 118 (2011) Aiman Mussakhajayeva, v; Kazakh State Sym/Tigran Shiganyan

Barbara Harbach Forces at Play Ensemble/Kirk Trevor

Thomas Arne Organ Concerto #1 in C Roger Bevan Williams, o; Cantilena/Adrian Sehpherd

Henry Purcell Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite Terence Charlston, hc

Giuseppe Verdi La Traviata Chicago Sym Cho, Orch/Sir Georg Solti London 430226-2 Verdi: Choruses * CSO * Solti 5:43

Giuseppe Verdi String Quartet in e Alberni Quartet

Giuseppe Verdi Rigoletto Fritz Wunderlich, t; Berlin Sym Orch/Berislav Klobucar

Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F, Op.24, Spring Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

Darius Milhaud Le Carnaval d'Aix, Op. 83b Claude Helffer, p; French National Orch/David Robertson

Fanny Mendelssohn Das Jahr Martina Frezzotti, p

Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A, Op. 90, Italian Chamber Orch of Europe/Yannick Nezet-Seguin

Gioachino Rossini Quelques riens pour album Paolo Giacometti, p

Luigi Boccherini Symphony #23 in d, Op 37/3 (G 517) Cantilena/Adrian Shepherd

Ruggiero Giovanelli Madrigal, You Defy Me, Beloved Foe Chicago Chamber Brass

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Henry Martin Preludes and Fugues (1990) David Buechner, p

Wolfgang Amadeus Mozart Prelude and Fugue in E-Flat, K. 405/2 Lasalle String Quartet

Johann Sebastian Bach Triple Concerto in a, BWV 1044 Carlo Chiarappa, v; Accademia Bizantina

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Nicholas McGegan, clavichord

Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches, Suite #2, Op 42, Iveria Sydney Sym Orch/Christopher Lyndon Gee

Fikret Dzhamil Amirov Six Pieces Manuela Wiesler, f; Roland Pontinen, p

Georges Bizet The Pearl Fishers Nicolai Gedda, t; Ernest Blanc, br; Paris Opera-Comique Orch/Pierre Dervaux

Jules Massenet Cendrillon St Martin's Academy/Neville Marriner

Dmitri Shostakovich Preludes and Fugues, Op. 87 Tatiana Nikolaeva, p

Alexander Glazunov Violin Concerto in a, Op 82 Maxim Vengerov, v; Berlin Phil/Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach Cantata No. 78, Jesu, der du meine Seele (Jesus, by whom my soul) Maurice Andre, tr; Lionel Andre, tr; Franz Liszt Chamber Orch

George Frideric Handel Concerto grosso in D, Op. 6, No. 5 Boston Baroque Ensemble/Martin Pearlman

Vittorio Giannini Concerto Grosso (1946) New Russia Orch/David Amos

Edvard Grieg Holberg Suite, Op. 10 (original piano version) Ivan Davis, p

Johann Sebastian Bach Prelude in E, BWV 937 Richard Burnett, clavichord

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)

Umberto Giordano: Siberia: Act 2 Prelude (1903)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat (1785)

Eric Coates: The Three Bears Phantasy (1926)

Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)

Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)

John Dowland: Away with These Self-Loving Lads (1597)

Manuel de Zumaya: Como aunque culpa (1730)

Antonín Dvorák: Cypress No. 6 (1887)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise (1881)

Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' (1900)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Josef Strauss: Angelica Polka (1862)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat (1840)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 (1885)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)

Ernö Dohnányi: Fugue from Variations on a Nursery Song (1914)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 (1942)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 in D 'Posthorn' (1779)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Ralph Vaughan Williams: The Lake in the Mountains (1941)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 1 in E (1815)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

George W. Chadwick: Suite symphonique (1911)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 'Jota' (1900)

Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa (1855)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)

Robert Schumann: Theme & Variations from Violin Sonata No. 2 (1851)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Alan Silvestri: Forrest Gump: Feather Theme (1994)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879)

William Arms Fischer: Goin' Home (1922)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 (1828)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Joachim Raff: Finale from Symphony No. 4 (1871)

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1801)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 (1800)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music (1886)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Dance (1936)

Manuel Ponce: Sonatina meridional (1932)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904)

20:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, Artistic Director and Conductor; Neil Mueller, trumpet; Cleveland School of the Arts’ R. Nathaniel Dett Concert Choir and Select Strings, Robert McCorvey, Choir Director, Dianna Richardson, Orchestra Director

André Jerome Thomas: I Dream a World

Adophus Hailstork: He’s Got the Whole World in His Hands

Rollo Dilworth: Freedom’s Plow

David Biedenbender: River of Time for Trumpet & Orchestra (Cleveland premiere)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Francisco Tárrega: Lágrima (1881)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)

Franz Liszt: Berceuse (1854)

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955)

George Butler: Symphonic Spirituals (1978)

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 in B (1770)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Antonín Dvorák: Dumka from Piano Quintet No. 2 (1887)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 (1991)