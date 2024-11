WCLV Program Guide 11-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Heinrich Schutz Motet, Was mein Gott will Ludwig Guttler, corno di caccia; Ludwig Kircheisen, o

Heinrich Schutz Motet, Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehort Ludwig Guttler, corno di caccia; Ludwig Kircheisen, o

Johann Wilhelm Hertel Trumpet and Oboe Concerto in E-Flat Eric Barr, ob; Richard Giangiulio, tr; Dallas Chamber Orch/Ronald Neal

Guillaume Lekeu Violin Sonata in G (1891) Elmar Oliveira, v; Robert Koenig, p

Lili Boulanger Clairieres dans le ciel Nicholas Phan, t; Myra Huang, p

Peter Tchaikovsky Hamlet, Op. 67 USSR Radio Sym/Alexander Gauk

Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet London Sym/Geoffrey Simon

Francis Poulenc Concert champetre (1927-8) Elisabeth Chojnacka, hc; Lille National Orch/Jean-Claude Casadesus

Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin en concerts (1741): Cinquieme concert Caen Chamber Orch/Jean-Pierre Dautel

Jean-Philippe Rameau Zais Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 62 Samson Francois, p

Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26 Samson Francois, p; Paris Conservatory Orch/Andre Cluytens

Frederic Chopin Preludes, Op.28 Samson Francois, p

Richard Wagner Die Meistersinger von Nurnberg Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim

Albert Lortzing Hans Sachs Leipzig Radio Sym/Guhl

Carl Maria von Weber Ten German Dances, Op 4 Eva Schieferstein, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Alan Rawsthorne Street Corner Overture (1944) Royal Liverpool Phil/David Lloyd-Jones

Doreen Carwithen Overture, Bishop Rock London Sym Orch/Richard Hickox

Elizabeth Maconchy String Quartet #2 (1936) Hanson String Quartet

Johann Sebastian Bach Five Little Preludes, BWV 939-943 Angela Hewitt, p

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046 Music of the Baroque/Thomas Wikman

Johann Sebastian Bach Cantata No. 117, Sei Lob und Ehr dem hochsten Gut Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Ferruccio Busoni Two Dance Pieces, Op. 30a Geoffrey Douglas Madge, p

Ferruccio Busoni Comedy Overture, Op. 38 Berlin Radio Sym Orch/Arturo Tamayo

Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in f (Organ Piece for a Clock), K. 608 Cipa Dichter, p; Misha Dichter, p

Franz Joseph Haydn Seven Pieces for Flute-Clock Danzi Wind Quintet

Serge Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D, Op. 19 Jennifer Frautschi, v; Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Einojuhani Rautavaara Fiddlers, Op 1 Turku Phil/Jorma Panula

Franz Schubert Standchen from Schwanengesang Dmitri Bashkirov, p

Peter Tchaikovsky Swan Lake, Op. 20 Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet

Camille Saint-Saens Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals) Julian Lloyd Webber, vc; Yitkin Seow, p

Wilhelm Friedemann WF Bach Overture (Suite) in g Les Violons du Roy/Bernard Labadie

Georg Philipp Telemann Song, Sanfter Schlaf Klaus Mertens, br; Ludger Remy, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival (1874)

Claude Debussy: Symphony in b (1880)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 (1880)

Pablo de Sarasate: Navarra (1889)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Samuel Barber: Commando March (1943)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' (1865)

Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883)

Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings (1902)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Jeremiah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 (1882)

Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876)

Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866)

George Frideric Handel: Il pastor fido: Allegro (1712)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 in D (1765)

Leonard Bernstein: West Side Story: Maria (1957)

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

William Schuman: Symphony No. 5 for Strings (1943)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)

Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882)

Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Wesendonck Lieder (1858)

Robert Schumann: Violin Concerto in d (1853)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867)

Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka (1885)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 4 in F (1723)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Muzio Clementi: Symphony No. 3 in G 'Great National' (1832)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 (1880)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 13 in E-Flat (1801)

George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio (1707)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: March (1873)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 (1884)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: Suite (1919)

John Williams: Midway: March (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber (1833)

Miklós Rózsa: The Thief of Baghdad: The Love of the Princess (1940)

Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale (1852)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Franz Schubert: Polonaise in B-Flat (1817)

Joaquín Rodrigo: Tonadilla for 2 Guitars (1960)

Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 1 (1882)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody (1950)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Gerald Finzi: Concerto for Clarinet & Strings (1949)

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1843)

Augusta Holmès: Pologne (1883)

Antonín Dvorák: The Water Goblin (1896)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Johann Sebastian Bach: Komm süsser Tod (1736)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G (1880)

John Ireland: A London Overture (1936)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

23:00 QUIET HOUR

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Henri Duparc: Chanson triste (1868)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Florence Price: Andante ma non troppo from Symphony No. 3 (1940)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

George Gershwin: Nice Work If You Can Get It (1937)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Gérard Pesson: Kein deutscher Himmel (1997)

Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)