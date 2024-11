WCLV Program Guide 11-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Girolamo Frescobaldi Capriccio Noves Quartet Claves 50-9104 Frescobaldi 5:10

0:05:10 Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr Pantheon D-20937 (2) Pietro Locatelli-L'Arte dei Violino 22:22

0:29:11 Samuel Barber The School for Scandal Overture, Op. 5 Royal Scottish National Orch/Marin Alsop Naxos 8.559024 BARBER, S.: Orchestral Works, Vol. 1 - Symphonies Nos. 1 and 2 / First Essay for Orchestra (Royal Scottish National Orchestra, M. Alsop) 8:37

0:37:48 Leonard Bernstein Mass Mstislav Rostropovich, vc; Israel Phil/Leonard Bernstein DG 437952-2 (2) Great Works For Cello And Orchestra 16:52

0:54:40 Leonard Bernstein Five Anniversaries Michele Tozzetti, p Piano Classics PCL-10174 Bernstein: Complete Solo Piano Music 1:36

1:00:00 Percy Grainger The Merry King Martin Jones, p Nimbus NI-1767 (5) Grainger Piano Music 4:52

1:04:52 Percy Grainger Hill Song #2 BBC Phil/Richard Hickox Chandos CHAN-9839 Grainger: Vol. 15 4:52

1:09:44 Percy Grainger Mock Morris Dallas Wind Sym/Jerry Junkin Reference Recordings RR-117 Lincolnshire Posy: Music for Band by Percy Grainger 3:38

1:15:05 Jean Cras String Quartet No. 1 (1909) Louvigny Quartet Timpani 1C-1134 Jean Cras 39:30

1:54:35 Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in G Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:40

2:00:00 Felix Mendelssohn Preludes and Fugues, Op. 35 Ana-Marija Markovina, p Hanssler Classic PH-18043 (12) Mendelssohn: Complete Piano Works 5:20

2:05:20 Carl Reinecke String Serenade in g, Op. 242 Kremlin Chamber Orch/Misha Rachlevsky Claves CD-50-2107 Carl Reinecke 26:08

2:31:28 Carl Reinecke Six Duets, Op 109 Edith Mathis, s; Hidemori Komatsu, br; Cord Garben, p CPO 999262-2 Romantic Duets 1:19

2:32:47 Maurice Ravel Gaspard de la nuit Samson Francois, p EMI/Ang 646106-2 (36) N/A 22:01

2:54:48 Jean-Philippe Rameau Dardanus Tafelmusik/Jeanne Lamon Radio Canada Int'l SMCD-5229 N/A 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Christian Sinding Elegy, Op 106/1 Henning Kraggerud, v; Christian Ihle Hadland, p Naxos 8.572254 SINDING, C.: Violin and Piano Music, Vol. 1 (Kraggerud, Hadland) 2:50

3:02:50 Christian Sinding Berceuse, Op 106/2 Henning Kraggerud, v; Christian Ihle Hadland, p Naxos 8.572254 SINDING, C.: Violin and Piano Music, Vol. 1 (Kraggerud, Hadland) 2:33

3:05:23 Edvard Grieg Violin Concerto No. 2 in G (after Sonata, Op. 13) Henning Kraggerud, v; Tromso Chamber Orch Naxos 8.573137 GRIEG, E.: Violin Sonatas Nos. 1-3 (arr. for violin and orchestra) (Kraggerud, Tromso Chamber Orchestra) 21:22

3:26:45 Edvard Grieg Peer Gynt, Op. 23 Berlin Phil/Jeffrey Tate EMI/Ang CDR5-69860-2 N/A 1:37

3:28:22 Hugo Alfven Bergakungen (The Mountain King), Op 37 Oslo Phil/Mariss Jansons EMI/Ang CDC5-56576-2 World Encores 3:49

3:32:11 Tor Aulin Violin Concerto #2 in a, Op 11 Tobias Ringborg, v; Gavle Sym/Niklas Willen Sterling CDS-1050-2 Tor Aulin 23:02

3:55:13 Gas Anders Polska Eric Sahlstrom, v Caprice CAP-21487 Fiddlers from Five Provinces 1:26

4:00:00 Witold Lutoslawski Variations on a Theme by Paganini Quattro Mani Klavier K-11106 A Game Of Go 5:32

4:05:32 Morton Gould Fall River Legend (1947) New Zealand Sym Orch/James Sedares Koch 3-7181-2 N/A 20:41

4:27:01 Ruth Crawford Seeger Jumping the Rope (Playtime) Jenny Lin, p BIS CD-1310 The World Of Ruth Crawford Seeger 0:54

4:27:55 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C La Petite Bande/Sigiswald Kuijken RCA-DHM 77294-2 N/A 26:55

4:54:50 Benjamin Britten Harp Suite, Op. 83 Claudia Antonelli, h Koch 350210 Harp Masterpieces 1:35

5:00:00 Hector Berlioz The Damnation of Faust, Op. 24 Baltimore Sym Orch/David Zinman Telarc CD-80164 Berlioz: La Marseillase, Love Scene from Romeo and Juliet, Three Excerpts from the Damnation of Faust 5:44

5:05:44 Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Mela Tenenbaum, v; Pro Musica Kiev/Richard Kapp Ess.a.y CD-1043/44 (2) Locatelli: L'arte Del Violino Vols 1 & 2 22:39

5:28:23 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue, BWV 1080 Fretwork Harmonia Mundi HMU-907296 The Art Of Fugue 8:28

5:38:25 Carl Maria von Weber Konzertstuck in f, Op 79 Dana Protopopescu, p; BRTN Phil/Alexander Rahbari Discover Int'l DICD-920222 N/A 16:40

5:55:05 Charles Mouton Lute Pieces (1680) Konrad Junghanel, l RCA-DHM 77037-2-RC European Lute Music Vol.1: Pieces De Luth, France 17, Siecle 1:48

05:57:58 Marc-André Hamelin: Etude No. 1 in a 'Triple Etude after Chopin' (1992) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:11

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:54 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G RV 146 (1727) Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

06:14:31 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

06:23:56 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F H 665 (1776) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

06:36:47 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 Op 27 (1908) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4864775 10:21

06:48:37 Richard Hayman: Kid Stuff (1959) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

06:53:53 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 (1894) Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Deutsche Gram 15312 2:56

06:57:10 John Philip Sousa: March 'The Loyal Legion' (1890) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:38

07:03:57 Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:15

07:13:12 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

07:25:02 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

07:30:53 Joaquín Turina: Fandanguillo Op 36 (1926) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 4:08

07:39:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 K 458 'Hunt' (1783) Jerusalem Quartet Harmonia Mundi 902076 12:03

07:53:20 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

08:06:50 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3 (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

08:11:03 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

08:27:06 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 (1951) Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

08:40:00 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97 'Archduke' (1811) Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 13:22

08:55:29 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995) State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

09:05:02 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 (1848) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 16:46

09:22:40 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 (1720) Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

09:29:08 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

09:41:03 William Boyce: Symphony No. 4 in F Op 2 # 4 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:01

09:50:38 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:01 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

10:03:50 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

10:09:17 Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in b-Flat Op 36 (1913) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 4048 23:07

10:33:11 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 7:04

10:40:47 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927) London Symphony István Kertész Decca 4785437 2:10

10:43:36 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

10:51:16 Ignace Jan Paderewski: Piano Concerto in a Op 17 (1889) Earl Wild, piano London Symphony Arthur Fiedler Elan 82266 32:32

11:26:10 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

11:42:40 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E Op 54 (1842) Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

11:55:59 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' (1918) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 3:11

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:34 Jean Sibelius: En saga Op 9 (1901) Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 18:31

12:26:26 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 (1842) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 30:10

12:58:15 Bohuslav Martinu: Dumka No. 3 (1941) Lara Downes, piano Steinway 30016 1:36

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:51 John Philip Sousa: March 'The National Game' (1925) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:12

13:05:28 John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:20

13:11:02 Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 20:21

13:33:45 Sir Michael Tippett: Little Music for Strings (1946) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9409 10:44

13:46:41 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944) CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 4:57

13:54:20 José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 33:05

14:29:19 Baldassare Galuppi: Harpsichord Concerto (1750) Edoardo Farina, harpsichord I Solisti Italiani Denon 78838 11:23

14:43:41 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

14:54:02 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 15 D 887 (1826) Takács Quartet Decca 452854 6:55

15:02:32 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:39

15:05:32 John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' (1922) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:08

15:11:02 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987) Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

15:25:46 Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 2 (1887) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 7:38

15:35:32 Joseph Haydn: Symphony No. 79 in F (1783) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 439779 19:42

15:56:06 Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme (1992) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 62592 3:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:30 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 6:13

16:11:23 Franz Schubert: Rondo in A D 438 (1816) Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

16:29:21 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

16:33:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 2 Pianos K 365 (1779) Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:05

16:40:54 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50

16:53:50 Anton Bruckner: Motet 'Christus factus est' (1884) Collegium Vocale of Ghent Philippe Herreweghe Harmonia Mundi 2908304 6:04

17:04:21 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 3 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 4:59

17:17:03 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 (1825) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0001 8:28

17:27:29 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

17:36:59 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

17:40:56 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

17:45:31 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 (1834) Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:10

17:57:21 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 # 1 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:10

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:10 Sir William Herschel: Chamber Symphony in F (1770) Mozart Orchestra Davis Jerome Newport 85612 14:40

18:24:02 Bill Evans: Turn Out the Stars (1966) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:18

18:31:23 Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me (1944) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:55

18:36:25 Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber Op 36 (1833) Alon Kariv, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 16:10

18:53:43 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 6 in C Op 16 # 6 (1896) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 4:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:57 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite (1909) Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

19:27:25 Florence Price: Symphony No. 3 in c (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 31:06

20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio, conductor; Kira McGirr, mezzo-soprano – recorded May 25 at Rocky River Presbyterian Church

Jessie Montgomery: Overture (2022)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures Op 37

Barbara Harbach: Symphony No. 10 ‘Symphony for Ferguson’ (2015)

20:55 OVATIONS POSTLUDE

20:53:45 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

21:08:26 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 Op 127 (1825) Cypress String Quartet Cypress 2012 14:41

21:23:28 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 (1795) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 8:20

21:31:49 Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 4:30

21:36:20 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Angelika Bachmann, musical saw Warner 554295 3:26

21:40:20 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956) Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 3:09

21:43:29 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat Op 16 # 1 (1896) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

21:51:00 Gustav Holst: The Planets: Neptune Op 32 (1917) Manchester Chamber Choir Women BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:12

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:01:28 William Grant Still: Miss Sally's Party (1941) VocalEssence Orchestra Philip Brunelle Collins 14542 19:00

22:23:47 William Grant Still: Africa (1930) Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559174 27:41

22:53:15 William Grant Still: Threnody: In Memory of Jean Sibelius (1965) Royal Scottish National Orchestra Avlana Eisenberg Naxos 559867 6:09

23:00 QUIET HOUR

23:03:01 William Bolcom: New York Lights (2003) Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 5:30

23:08:32 Percy Grainger: Dreamery (1942) BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:15:01 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death (1876) Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 5:01

23:20:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 K 415 (1783) Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 8:14

23:28:24 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 14 # 1 (1838) Louise Dubin, cello Delos 3469 4:23

23:32:48 Jacob Praetorius: Quam pulchra es (1606) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

23:37:22 Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night Op 32 (1903) Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 9:33

23:46:55 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Morgengrüss (1823) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 67043 4:04

23:51:00 Traditional: Cockles and Mussels John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:23

23:54:32 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32