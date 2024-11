WCLV Program Guide 11-05-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Franz Liszt Zigeuner-Epos Leslie Howard, p Hyperion CDA-67346 Liszt: New Discoveries, Vol. 1 5:19

0:05:19 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E-Flat Jae-Hyuck Cho, p; Royal Scottish National Orch/Adrien Perruchon Sony 8.03581E+11 Beethoven & Liszt 19:22

0:26:08 Louise Farrenc Clarinet Trio in E-Flat, Op. 44 Romain Guyot, cl; Francois Salque, vc; Brigitte Engerer, p Naive V-5033 Louise Farrenc - Chamber Music 28:34

0:54:42 Louise Farrenc Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano GP-912-13 (2) Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1 1:46

1:00:00 Carlisle Floyd Susannah Dawn Upshaw, s; St Luke's Orch/David Zinman Nonesuch 79458-2 The World So Wide 5:46

1:05:46 Howard Hanson Merry Mount Suite (1938) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3105 Symphony No. 4 'Requiem', Suite from 'Merry Mount', Lament for Beowulf 6:30

1:12:16 George Gershwin Porgy and Bess Suite Leila Josefowicz, v; John Novacek, p Philips 462948-2 Leila Josefowicz: Americana 18:11

1:32:04 Leonard Bernstein A Quiet Place London Sym Orch/Michael Tilson Thomas DG 439926-2 Bernstein 22:07

1:54:11 Leonard Bernstein Seven Anniversaries Andrew Cooperstock, p Bridge 9485-A/B (2) Bernstein: Complete Solo Works for Piano 1:33

2:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro Gary Karr, db; Harmon Lewis, p VQR 2061 Basso Cantabile 5:24

2:05:24 Karl Ditters von Dittersdorf Double-Bass Concerto No. 2 in D Chi-Chi Nwanoku, db; Swedish Chamber Orch/Paul Goodwin Hyperion CDA-67179 Double-Bass Concertos 25:56

2:31:20 Vincent Youmans Tea for Two (Tahiti Trot) Ensemble/Geoffrey Simon Cala CACD-0110 The London Double Bass Sound 3:18

2:34:38 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot, Op. 16 Russian State Sym/Dmitry Yablonsky Naxos 6.110104 Shostakovich * Jazz Suites Nos 1 and 2 4:12

2:38:50 Dmitri Shostakovich Preludes and Fugues, Op. 87 Tatiana Nikolaeva, p Hyperion CDA-66441/3 (3) N/A 1:46

2:40:36 Mel Bonis Scenes enfantines, Op. 92 Mengyiyi Chen, p Toccata TOCC-0361 Mel Bonis Piano Music, Vol 1 14:01

2:54:37 Germaine Tailleferre Chansons populaires francaises (1952-55) Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille CDR-90000070 La vie est une parade 1:32

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Moritz Moszkowski Caprice espagnole Stephen Hough, p Virgin 59509-2 The Piano Album 1 * Stephen Hough 5:45

3:05:45 Xaver Scharwenka Serenade, Op. 70 Seta Tanyel, p; Lydia Mortkovich, v Hyperion CDD-22046 (2) Scharwenka: Chamber Music 8:20

3:14:05 Antonio Salieri Wind Serenade in B-Flat Il Gruppo di Roma Arts 47319-2 Salieri: Serenades For Winds 15:24

3:29:29 Antonio Salieri Song, Der Zufriedene Markus Schafer, t; Christine Schornsheim, p Crystal Classic N-67072 ...vom kusslichen Mund... 1:27

3:30:56 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Robert McDuffie, v; Scottish Ch Orch/Joseph Swensen Telarc CD-80507 Mendelssohn and Bruch: Violin Concertos 24:16

3:55:12 Max Bruch Song, Altes Lied, Op. 7/1 Rafael Fingerlos, br; Sascha El Mouissi, p CPO 555422-2 Bruch Lieder 1:52

4:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Motet, Ave verum corpus, K. 618 Canadian Brass CBS MK-44545 Canadian Brass: The Mozart Album 2:58

4:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Motet, Exsultate, Jubilate, K. 165 Canadian Brass CBS MK-44545 Canadian Brass: The Mozart Album 2:26

4:05:24 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543 London Mozart Players/Jane Glover ASV CDDCA-615 Mozart: Symphonies Nos. 37, 40 and 41 31:15

4:38:11 Ernesto Lecuona Malaguena Morton Gould and his Orchestra RCA 68173-2 Jungle Drums 4:50

4:43:01 Morton Gould Santa Fe Saga (1956) Dallas Wind Sym/Howard Dunn Reference Recordings RR-38-CD Fiesta! 10:23

4:53:24 Morton Gould Duo for Flute and Clarinet Chester Brezniak, cl; Robert Stallman, f Centaur CRC-2663 Clarinet Now 1:29

5:00:00 Isaac Albeniz Suite Espanola, Op. 47 New Philharmonia Orch/Rafael Fruhbeck de Burgos London 417786-2 The Classic Sound- Albeniz: Suite Espanola, Falla/ Fruhbeck De Burgos 5:02

5:05:02 Joaquin Turina Piano Trio in F Lincoln Trio Cedille CDR-90000150 (2) Turina Chamber Music for Strings and Piano 25:21

5:32:01 Nicolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol, Op. 34 Chicago Pro Musica Reference Recordings RR-2102 (2) The Medinah Sessions 14:54

5:46:55 Nicolai Rimsky-Korsakov Fantasia on Serbian Themes, Op. 6 Philharmonia Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-1024 Rimsky Korsakov: Symphonies Nos. 1 & 2 7:07

5:54:02 Nicolai Rimsky-Korsakov Four Romances, Op. 55 Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) N/A 1:42

05:58:51 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:23 Gabriel Fauré: Romances without Words Op 17 (1863) Charles Owen, piano Avie 2240 6:39

06:13:36 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 'L'Estro Armonico' (1711) Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:39

06:24:06 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851) Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 2:15

06:26:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 15 in C K 328 (1779) Genevieve Soly, organ I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8745 4:50

06:32:01 Traditional: The Cause of All My Sorrow, The Butterfly & Barney Brallaghan Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 4:09

06:37:06 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a Op 34 # 2 (1838) Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

06:43:09 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 9:58

06:54:50 William Grant Still: Three Rhythmic Spirituals (1961) Arkansas University Schola Cantorum Jack Groh Cambria 1060 5:19

07:00:19 Dame Ethel Smyth: The March of the Women (1911) Eiddwen Harrhy, soprano VocalEssence Orchestra Philip Brunelle Virgin 91188 3:21

07:04:11 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929) Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

07:11:48 Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel in a Different Way (1954) Chicago Pro Musica Maestro Classics 1014 8:00

07:20:18 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

07:25:20 Ottorino Respighi: The Birds: Preludio (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 2:44

07:28:30 Arcade Fire: Empty Room (2010) Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 2:53

07:31:54 Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 3 Op 21 (1878) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 4:12

07:36:09 George Frideric Handel: Israel in Egypt: Their land brought forth frogs (1739) Daniel Moody, countertenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2629 2:34

07:40:02 John Williams: Three Pieces from 'Schindler's List' (1993) Gil Shaham, violin Canary 10 12:23

07:54:19 Anonymous: Spiritual 'By and By' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:04

07:57:48 Leroy Anderson: Blue Tango (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:53

08:06:51 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

08:13:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G K 124 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

08:27:31 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 2:29

08:30:32 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797) Beaux Arts Trio Philips 4788977 4:58

08:35:48 Alberto Hemsi: Burlesca from Viola Quintet in G Op 28 (1943) ARC Ensemble Chandos 20243 5:33

08:42:20 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

08:56:06 William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970) Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

09:03:12 George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1935) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 18:20

09:22:30 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 (1886) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

09:31:52 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 7:17

09:36:41 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:22

09:40:31 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 20039 10:48

09:52:25 Joseph Brackett: Simple Gifts (1848) Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:11

09:56:20 Fritz Kreisler: Liebesleid (1910) Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 449923 3:37

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:25 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977) Israel Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 04:05

10:05:09 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

10:07:45 Robert Schumann: Symphony in d Op 120 (1841) Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 23:55

10:33:24 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in g Op 6 # 8 'Christmas' (1713) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 634 14:29

10:50:13 Alexander Glazunov: Ballet Scenes Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 28:23

11:19:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 (1781) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

11:38:11 Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840) Berlin Radio Symphony A. F. Guhl Marco Polo 220310 7:55

11:48:05 Ignaz Moscheles: Fugue from Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115 (1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:42

11:53:01 Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture (1861) Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 7:03

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 15:15

12:24:18 Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 'Spring' (1841) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421439 33:08

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:40 Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b D 819/3 (1824) Multipiano Ensemble Hyperion 68459 6:21

13:08:23 Ignaz Moscheles: Siciliane & Finale from Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115 (1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:05

13:13:43 Mily Balakirev: Tamara (1882) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

13:37:39 Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro-Profanum (1683) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8448 11:10

13:51:50 Antonín Dvorák: Eight Slavonic Dances Op 72 (1886) Katia Labèque, piano Philips 426264 36:11

14:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 (1777) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415669 12:38

14:45:38 Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f D 935/4 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 7:14

14:53:03 Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet Op 70 'Souvenir of Florence' (1890) Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:58

15:02:31 Samuel F. Smith: America (1831) Robert Shaw Chorale RCA Victor Symphony Robert Shaw RCA 60814 4:23

15:07:20 Charles Ives: Variations on 'America' (1891) New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

15:16:31 Benjamin Carr: Federal Overture (1794) Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 10:03

15:28:21 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

15:33:48 Ferdinand Ries: Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 19:56

15:54:37 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:29 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977) Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

16:10:12 George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924) Katia Labèque, piano Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 15:57

16:30:14 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Theme (1961) Henry Mancini Chorus Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:37

16:34:57 Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture (1937) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 5:00

16:41:36 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs for Band (1957) U.S. Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 13:26

16:56:17 Leroy Anderson: Belle of the Ball (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:51

17:03:51 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Golden Willow Tree (1952) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:35

17:07:26 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Dodger (1950) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:15

17:11:35 Leonard Bernstein: America Medley (1984) Boston Pops John Williams Decca 4851590 7:37

17:21:15 Michael Daugherty: Mount Rushmore: Abraham Lincoln (2010) Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 13:26

17:39:06 Florence Price: Adagio from Piano Concerto in One Movement (1934) Samantha Ege, piano Lontano 145 5:49

17:46:28 Florence Price: Oh My Darling, Clementine from Five Folksongs in Counterpoint (1951) Catalyst Quartet Azica 71346 2:38

17:50:51 Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80144 9:16

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:50 Robert Russell Bennett: Suite of Old American Dances (1949) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Kosei 3503 18:15

18:27:54 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic (1862) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:00

18:35:11 Irving Berlin: God Bless America (1918) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 4:13

18:41:12 William Grant Still: Darker America (1924) Music for Westchester Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:50

18:54:43 Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939) Colorado Symphony Chorus Colorado Symphony Marin Alsop Naxos 559227 3:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:06 David Diamond: Symphony No. 3 (1945) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 30:53

19:33:05 Michael Torke: Concerto for Orchestra (2014) Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Ecstatic 92261 25:30

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:40 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 (1899) YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä BIS 9048 8:01

20:09:54 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Quintet Op 143 (1950) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 22:30

20:33:53 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G Op 61 'Mozartiana' (1887) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

21:02:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c K 491 (1786) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 28:59

21:32:16 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

21:38:30 Jorge Morel: Danza Brasileira (1970) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 3:07

21:43:43 Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 2:25

21:47:42 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Op 55 'Eroica' (1804) Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 1516 49:54

22:39:19 Dani Howard: Coalescence (2019) Royal Liverpool Philharmonic Pablo Urbina Rubicon 1125 12:26

22:53:28 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a Op 34 # 2 (1838) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 14190 4:36

22:58:39 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:13

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

23:06:01 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 7:21

23:13:22 Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 5:09

23:18:39 Johannes Brahms: Ballade No. 4 in B Op 10 # 4 (1854) Alessio Bax, piano Signum 309 9:10

23:27:50 Claude Debussy: La plus que lente (1910) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

23:34:10 George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette (1734) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 1:38

23:35:57 Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata (1943) Midori, violin Sony 89699 6:18

23:42:15 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

23:47:45 Peter Tchaikovsky: Méditation Op 72 # 5 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 5:13

23:53:07 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' (1945) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:58:57 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 'Butterfly' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 0:59