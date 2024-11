WCLV Program Guide 11-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Scott Joplin Palm Leaf Rag William Albright, p

Scott Joplin Stoptime Rag William Albright, p

Ernest Tomlinson Aladdin (1974) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Daniel-Francois Auber The Crown Diamonds Detroit Sym Orch/Paul Paray

Antonin Dvorak Two Little Pearls Stefan Veselka, p

Antonin Dvorak String Quartet No. 5 in f minor, Op. 9 Panocha String Quartet

Antonin Dvorak Russian Songs Ensemble; Sona Bohmova, p

Fela Sowande African Suite Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Camille Saint-Saens Africa, Op. 89 Jean-Philippe Collard, p; Royal Phil/Andre Previn

Felix-Charles Berthelemy Fantasie Brillante on Themes from Meyerbeer's 'L'Africaine' Bert Lucarelli, ob, Manhattan String Quartet

Franz Liszt Illustrations of Meyerbeer's L'Africaine Leslie Howard, p

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D-Flat (Orchestral Version: No. 3 in D London Phil/Willi Boskovsky

Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook Nicholas McGegan, clavichord

Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk film music London Sym/Andre Previn

Cesar Cui Opera, Le Flibustier (The Buccaneer) Czecho-Slovak Radio Sym Orch/Robert Stankovsky

Cesar Cui Berceuse Camerata Bariloche/Elias Khayat

Peter Tchaikovsky Six Songs, Op. 16 Vladimir Ashkenazy, p

Cesar Cui Suite, Op 56 Trio Spektrum

Georges Bizet Carmen Suite Ulster Orch/Yan-Pascal Tortelier

Georges Bizet Djamileh Popp, Bonisolli, Lafont Bavarian Radio Cho, Munich Radio Orch/Gardelli

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

William Walton Macbeth (Incidental Music, 1941) Sir John Gielgud, n; St Martin's Academy/Neville Marriner

William Walton Henry V Suite (1944) Florida Phil/James Judd

William Walton As You Like It (Film score, 1936) London Phil/Carl Davis

Antonio Vivaldi Two-Horn Concerto in F, R 539 Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler

Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B-Flat, K. 458, Hunt Salzburg Mozarteum String Quartet

Jacques Offenbach Lieschen et Fritzschen Orch/Marcel Cariven

George Frideric Handel Messiah Liverpool Phil/Malcolm Sargent

George Frideric Handel Amaryllis Suite Royal Phil/Yehudi Menuhin

Anton Rubinstein Barcarolle #4 in G Artur Rubinstein, p

Teresa Carreno Deux Esquisses Italiennes, Op 33 Rosario Marciano, p

Eugene d'Albert Cello Concerto in C, Op 20 Alban Gerhardt, vc; BBC Scottish Sym Orch/Carlos Kalmar

Eugene d'Albert Tiefland Eugene d'Albert, p

Erland von Koch Monologue #1 Gunilla von Bahr, f

Hugo Alfven Swedish Rhapsody #3, Op 47, Dalecarlian Royal Stockholm Phil/Neeme Jarvi

Jean Sibelius Finlandia, Op. 26 New York Phil/Zubin Mehta

David Diamond Concerto for Two Solo Pianos (1942) Georgia, Louise Mangos, p

Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Royal Ballet Sinfonia/David Lloyd-Jones



06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

José A Morales Puebilito Viejo (Little Village) Andres Villamil, guitar

José A Morales Bucarelia Andres Villamil, guitar

Adolfo Mejía Bambuco in e Andres Villamil, guitar

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in Eb for 2 Pianos & Orchestra, K. 365 José Iturbi, piano; Amparo Iturbi, piano Rochester Philharmonic Orchestra José Iturbi

Frederic Mompou Suite Compostelana Andrés Segovia, guitar

Gabriel Fauré Dolly Suite, Op. 56 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos

Joaquín Rodrigo Evocaciones for Piano (Tarde en el parque, Noche en el Guadalquivir, Mañana en Triana) Gregory Allen, piano

Francesco Molino Guitar Concerto in e, Op. 56 Pepe Romero, guitar Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Felix Mendelssohn: Octet: Scherzo Seattle Chamber Music Society: James Ehnes, Erin Keefe, Andrew Wan, Augustin Hadelich, violins; Cynthia Phelps, Richard O'Neill, violas; Robert deMaine, Edward Arron, cellos

Paul Juon: Five Pieces for String Orchestra, Op. 16: Mvts. 4-5 Swiss Orchestra; Lena-Lisa Wustendorfer, conductor 12 Concerts from Switzerland, Andermatt Concert Hall, Andermatt, Switzerland

Piano Puzzler Contestant: Austin Hooper calling from Waco, Texas

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 18 "The Hunt," Mvt. 2 Scherzo Jonathan Biss, piano

Zoltan Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7 Tai Murray, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, The Center for Chamber Music, Seattle, WA

Giovanni Battista Buonamente: Sonate et canzoni, Book 6, No. 22, Sonata a 6 Capricornus Ensemble Stuttgart

Damien Geter: I Said What I Said for Woodwind Quintet Imani Winds Chamber Music Northwest, Alberta Rose Theatre, Portland, OR

Giovanni Battista Buonamente: Sonata for 3 Violins Chloe Fedor, violin; Karen Dekker, violin; Ravenna Lipchik, violin; Cullen O'Niel, cello; Elliot Figg, harpsichord; Brandon Acker, theorbo Lakes Area Music Festival, Gichi-ziibi Center for the Arts, Brainerd, MN

Richard Danielpour: Triptych ROCO; Johannes Debus, conductor (Mvt.1); Delyana Lazarova, conductor (Mvt.2); JoAnn Falletta, conductor (Mvt.3) ROCO, The Church of St. John the Divine and Brockman Hall for Opera at Rice University, Houston, TX

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

George Frideric Handel Amaryllis Suite Royal Phil/Yehudi Menuhin

George Frideric Handel The Gods Go a'Begging Suite Royal Phil/Thomas Beecham

Anton Rubinstein Barcarolle #4 in G Artur Rubinstein, p

Teresa Carreno Deux Esquisses Italiennes, Op 33 Rosario Marciano, p

Eugene d'Albert Cello Concerto in C, Op 20 Alban Gerhardt, vc; BBC Scottish Sym Orch/Carlos Kalmar

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded May 2024 - This week, we celebrate five musicians and their unique journeys. From a decorated Eagle Scout who turned to YouTube to get his start on trumpet to a mezzo soprano who is passionate about representing Hispanic culture in the works she sings and a clarinetist who found a home-away-from-home surrounded by music and art at the Interlochen Arts Academy. We hear the violin showpiece “Figaro” from the Barber of Seville and the tender second movement of Wieniawski’s Violin Concerto No. 2

Cooper Olsen, 19, Violin, from Bloomington, Indiana Figaro from "The Barber of Seville" by Gioachino Rossini arr. Mario Castelnuovo-Tedesco (1792 – 1865) (5:58)

Rebecca Marchan, 18, Mezzo Soprano, from Astoria, New York (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Arrunango by Antonio Estévez (1916-1988) (2:20)

Ricardo Lazaro, 17, Trumpet, from San Antonio, Texas (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Concert Etude, Opus 49 by Alexander Goedicke (1877-1957) (3:30)

Three Preludes for Piano, Prelude No. 2 by George Gershwin (1898-1937), performed by Peter Dugan, piano

Ian Dodd, 18, Clarinet, from Interlochen, Michigan (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Three Romances, Op. 94 - II. Einfach, innig by Robert Schumann (1810-1856) (3:58)

Alette Williams, 15, Violin, from Keller, Texas Violin Concerto No. 2, Op. 22 - II. Romance. Andante non troppo by Henryk Wieniawski (1835-1880)

Reprise of Figaro from "The Barber of Seville" by Gioachino Rossini arr. Mario Castelnuovo-Tedesco (1792 – 1865), performed by Cooper Olsen, violin

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Chevalier de Saint-Georges: Violin Concerto in A (1775)

Frederick Delius: Two Aquarelles (1932)

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 13 in A (1819)

Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)

Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture (1803)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard (1610)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

Johannes Brahms: Geistliches Wiegenlied (1864)

Franz Schubert: Wiegenlied (1816)

Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)

Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Aragonesa (1909)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Hollywood in ¾ Time

Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express Waltz—Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Bernard Herrmann: The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz--Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Franz Waxman: Hotel Berlin: Café Waltzes--Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Miklós Rózsa: Madame Bovary Waltz--Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Johann Strauss Jr.: Waltz ‘On the Beautiful Blue Danube’–Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan

Peter Tchaikovsky: Swan Lake Waltz—Berlin Philharmonic/Mstislav Rostropovich

Henry Mancini: Breakfast at Tiffany’s: Moon River—Mancini Chorus; Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Henry Mancini: Charade: Theme--Mancini Chorus; Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Max Steiner: Jezebel: Waltz— Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: A Tribute to Martin Charnin (Part 1) - A visit with a top-flight lyricist who left us in 2019, and whose body of work includes much more than "Annie."

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Sinfonietta Lausanne, Joseph Bastian, conductor; Anaïs Gaudemard, harp

George Gershwin: Cuban Overture

Alberto Ginastera: Harp Concerto

Aaron Copland: Symphony No. 3

Aaron Copland: Appalachian Spring—San Francisco Symphony; Michael Tilson Thomas, conductor

22:00 OVATIONS: Les Delices Moonlit Mozart

Debra Nagy &Kathryn Montoya, oboes; Eric Hoeprich & Madison Vienna, clarinets; Nate Udell & Sadie Glass, horns; Stephanie Corwin & Clay Zeller-Townson, bassoons; Sue Yelanjian, double bass

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Joseph Heidenreich): Selections from The Magic Flute

1. Overture

3. Der Vogelfänger bin ich ja

7. Dies Bildnis ist bezaubernd schön

5. Du feines Täubchen nur herein

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade in E-Flat KV375

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Joseph Triebensee): Selections from Don Giovanni

1. Ouvertura

2. Notte e giorno a faticar

5. Là ci darem la mano

19. Gia la mensa è preparata

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade in C minor ‘Nachtmusik’ KV388

I. Allegro

II. Andante

III. Menuetto in canone

IV. Allegro [Tema con variazione]

23:20 QUIET HOUR

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings Op 3 (1866) Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet BIS 753 11:23

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 6:28

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 Op 127 (1825) Cypress String Quartet Cypress 2012 14:41

Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 G 482 (1785) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 6:16

Carl Busch: Chippewa Lullaby (1913) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a Op 17 # 4 (1834) Jean-Marc Luisada, piano La Dolce Volta 118 4:20

Sir John Tavener: Song for Athene (1994) Voces8 Decca 29601 6:29