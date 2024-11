WCLV Program Guide 11-01-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Alexander Scriabin Allegro de concert, Op 18 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 5:45

0:05:45 Barbara Harbach Choices and Remembrances (2022) London Phil/David Angus MSR Classics MS-1742 Barbara Harbach: Orchestral Music VII 11:03

0:16:48 Anna Bon Clavier Sonata #1 in g Barbara Harbach, hc MSR Classics MS-1241 Anna Bon 9:46

0:27:13 Franz Joseph Haydn Symphony No. 54 in G Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London 425915-2 (4) The Symphonies N°s 48-59 27:18

0:54:31 Anton Bruckner Klavierstuck Fumiko Shiraga, p BIS CD-1297 Bruckner PIano Works 1:27

1:00:00 Antonio Vivaldi Motet, O qui coeli terraeque serenitas, R 631 Gabriele Hierdeis, s; Ensemble Caprice Analekta AN2-9995 The Return of the Angels 5:22

1:05:22 Francesco Maria Veracini Ouverture (Suite) #2 in F Accademia I Filarmonici/Alberto Martini Naxos 8.553412 Veracini Overtures, Vol 1 22:20

1:29:18 Serge Prokofiev Violin Concerto No. 2 in g, Op. 63 Itzhak Perlman, v; Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim Erato 91732-2 Mendelssohn: Violin Concerto/ Prokofiev: Violin Concert No. 2 25:44

1:55:02 Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:53

2:00:00 Engelbert Humperdinck Incidental music for Maeterlinck's L'oiseau bleu Berlin Radio Sym/Steffen Tast Capriccio C-5506 (2) Der blaue Vogel 5:22

2:05:22 Siegfried Wagner Das Fluchlein, das jeder mitbekam Rheinland-Pfalz State Phil/Werner Andreas Albert CPO 999300-2 Siegfried Wagner Complete Overtures, Vol. 2 10:42

2:16:04 Richard Wagner Der fliegende Hollander (The Flying Dutchman) Chicago Sym/Daniel Barenboim Teldec 99595-2 Wagner Overtures and Preludes 11:04

2:27:08 Johannes Verhulst Kinderleven, Op 30 Annegeer Stumphuis, s; Leo van Doeselaar, p NM Classics 92029 N/A 1:31

2:28:39 Leo Smit Viola Concerto (1940) Daniel Raiskin, vi; Netherlands Chamber Orch/Lucas Vis NM Classics 93003 (4) N/A 13:22

2:42:01 Antonio Vivaldi Viola d'amore and Lute Concerto in d, R 540 Rachel Barton Pine, vida; Hopkinson Smith, l; Ars Antigua Cedille CDR-90000159 Vivaldi: The Complete Viola d'Amore Concertos 12:04

2:54:05 Jean-Baptiste Lully Le mariage force New York Kammermusiker/Ilonna Pederson Dorian DOR-90189 A Baqroque Celebration 1:42

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Jean Sibelius Pelleas et Melisande, Op. 46 Tapiola Sinfonietta/Tuomas Ollila Ondine ODE-952-2 Sibelius 5:39

3:05:39 Gabriel Faure Pelleas et Melisande, Op. 80 Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet London 433715-2 Symphonie en si bemol / Pelleas et Melisande ; Penelope - Prelude ; Masques et bergamasques 16:48

3:22:27 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, Gelobet seist du, Jesu Christ (Blessed are you, Jesus Christ) BWV 604 Anthony Newman, o Newport Classic NC-60004 Bach: Preludes & Fugues for Organ Volume 4 1:47

3:24:14 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook Nicholas McGegan, clavichord Harmonia Mundi HMU-907042 Clavierbuchlein Fur Anna Magdalena Bach 2:43

3:26:57 Johann Sebastian Bach Fantasia in c, BWV 921 Andreas Staier, hc RCA-DHM 77039-2-RC Clavierfantasien 3:10

3:30:07 Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Wilhelm Kempff, p DG 439672-2 (2) Wilhelm Kempff Plays Bach Piano Transcriptions 3:22

3:33:29 Johann Sebastian Bach Lute Partita in c, BWV 997 Kim Heindel, lute-harpsichord Dorian DIS-80126 Aufs Lautenwerk - Music By Bach 20:56

3:54:25 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Lord Jesus Christ, look upon us) BWV 709 San Francisco Sym Orch/Edo de Waart Newport Classic NC-60004 Bach: Preludes & Fugues for Organ Volume 4 1:52

4:00:00 Joseph Rheinberger Rhapsodie Pamela Pecha, eh; Karel Paukert, o Crystal CD-721 Marcello, Cimarosa, Bach, Et Al / Pecha, Paukert, Janacek Co 5:15

4:05:15 Johannes Brahms Cello Sonata #1 in e, Op 38 Leonard Rose, vc; Jean-Bernard Pommier, p Virgin 90750-2 N/A 28:37

4:35:22 Charles Ives Variations on America Cincinnati Conservatory Wind Sym/Eugene Migliaro Corporon Klavier KCD-11060 American Tapestry - Music for Wind Band 7:24

4:42:46 Howard Hanson Fantasy Variations on a Theme of Youth, Op 40 Carol Rosenberger, p; New York Chamber Sym/Gerard Schwarz Delos DE-3092 Hanson: Symphonies- First Complete Edition and Other Works 11:46

4:54:32 Edward Elgar Nursery Suite (1931) Royal Liverpool Phil/Charles Groves EMI/Ang CDM7-63280-2 Elgar: Nursery Suite, Severn Suite, The Crown of India Suite, Grandia and Diarmid - Funeral March, The Light of Life... 1:30

5:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, K. 527 Elisabeth Schwarzkopf, s; Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini EMI/Ang CDC5-65577-2 N/A 5:35

5:05:35 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 60 in C, H XVI:50 Mikhail Pletnev, p Virgin 90839-2 N/A 17:44

5:24:56 Eduard Tubin Symphony #5 in b (1946) Bamberg Sym Orch/Neeme Jarvi BIS CD-306 Symphony No.5 - Suite From The Ballet Kratt 30:15

5:55:11 Felix Mendelssohn Songs Without Words, Op. 102 Livia Rev, p Hyperion CDA-66221/2 (2) Song Without Words 1:22

05:57:39 Paul Miersch: Pleasant Memories (1900) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:04

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:59 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 (1872) Daniel Barenboim, piano Deutsche Gram 4779525 5:43

06:15:44 Georg Matthias Monn: Symphony in G (1749) L'arpa festante Michi Gaigg CPO 999273 10:13

06:27:52 Traditional: Lark in the Morning Medley Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 4:22

06:32:54 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

06:37:54 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

06:42:49 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 9:40

06:54:59 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:03:19 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

07:12:13 Roger Quilter: As You Like It: Suite Op 21 (1921) Slovak Radio Symphony Adrian Leaper Marco Polo 223444 9:16

07:22:01 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 (1797) Members of Kodály Quartet Naxos 500250 2:17

07:28:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 (1886) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

07:32:48 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 'Little' (1706) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 3:44

07:42:36 Gregorio Allegri: Miserere (1638) Sistine Chapel Choir Massimo Palombella Deutsche Gram 4795300 10:10

07:55:14 Alberto Nepomuceno: Serenata (1902) English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 4:29

08:07:09 Jean Sibelius: Cortège (1905) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

08:15:29 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

08:24:28 Healey Willan: Hail, Gladdening Light (1924) St Mary Magdalene Church Choir Robert Hunter Bell Virgin 45109 3:00

08:28:40 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat Op 44 (1886) Charles Owen, piano Avie 2240 3:21

08:32:14 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

08:36:18 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall (1929) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

08:42:05 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 13:15

08:56:12 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940) New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

09:04:40 George Gershwin: An American in Paris (1928) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:37

09:24:47 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Summer 3 (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 4:57

09:29:34 John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010) Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:33:31 John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010) Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:42:30 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 2:27

09:46:59 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 9:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E D 819/3 (1824) Multipiano Ensemble Hyperion 68459 6:25

10:07:31 Ignaz Moscheles: Fugue from Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115 (1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:42

10:13:17 Sir Michael Tippett: Divertimento on Sellinger's Round (1953) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9409 18:44

10:33:41 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a (1806) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80145 14:03

10:50:57 Karl Goldmark: Violin Concerto in a Op 28 (1877) Joshua Bell, violin Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 65949 33:25

11:25:29 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 'Romantic' (1930) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

11:36:13 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 13:46

11:50:44 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e Op 85 (1919) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 28:15

12:37:10 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53258 19:25

12:57:53 Francis Poulenc: Pastourelle (1927) Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:34 Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' D 760 (1822) Tomer Lev, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:31

13:05:59 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 (1846) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 1:34

13:09:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 (1903) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

13:31:34 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750) Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

13:46:08 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 in g Op 49 # 1 (1802) Peter Takács, piano Cambria 1175 6:56

13:56:42 Jules Massenet: Piano Concerto in E-Flat (1903) Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 31:07

14:30:17 Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b D 819/3 (1824) Multipiano Ensemble Hyperion 68459 6:21

14:39:17 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768) Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

14:49:29 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

15:03:24 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a Op 39 # 6 'Red Riding Hood' (1911) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 2:35

15:06:14 Maurice Ravel: Mother Goose: The Fairy Garden (1911) Stuttgart Radio Symphony Gianluigi Gelmetti EMI 82160 3:39

15:12:45 Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994) Cavani String Quartet WCLV 11022012 13:17

15:28:21 Ignaz Moscheles: Fugue from Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115 (1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:42

15:33:01 Ignaz Moscheles: Siciliane & Finale from Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115 (1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 3:05

15:38:53 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 (1876) Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 18:45

15:57:55 Alan Silvestri: Back to the Future: End Credits (1985) Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sarabande 67200 2:47

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:42 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern (1882) New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

16:11:05 Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber Op 36 (1833) Alon Kariv, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 16:10

16:30:50 Georg Philipp Telemann: Fantasy No. 12 (1720) Manuela Wiesler, flute BIS 869 3:50

16:36:12 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:17

16:40:45 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G Op 35 (1811) Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

16:56:23 Dmitri Klebanov: Finale from String Quartet No. 4 (1946) ARC Ensemble Chandos 20231 3:34

17:04:11 Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' (1990) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 8:00

17:13:50 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 8:23

17:23:48 Luigi Boccherini: String Quartet in C Op 2 # 6 (1761) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 10:44

17:38:47 Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

17:45:46 Francisco Tárrega: Malaguena (1900) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 2:30

17:50:17 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 (1805) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:45 Joseph Haydn: Violin Concerto No. 1 in C H 7:1 (1769) Théotime Langlois de Swarte, violin Les Arts Florissants Théotime Langlois de Swarte Harmonia Mundi 905371 20:37

18:30:04 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' (1727) Philharmonia Virtuosi of New York Richard Kapp CBS 44651 5:07

18:37:27 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 (1731) Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:02

18:43:14 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 (1869) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907399 9:10

18:53:56 Johann Sebastian Bach: Allegro from Italian Concerto BWV 971 (1731) Camerata Brasil EMI 56939 4:38

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:04 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 (1934) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 17:47

19:19:55 Maurice Duruflé: Requiem Op 9 (1947) Cecilia Bartoli, mezzo-soprano St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 459365 38:26

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:16 Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 23:32

20:25:24 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:55

20:33:34 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 (1878) Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471613 22:54

20:57:04 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 447640 2:41

21:02:42 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) Tomer Lev, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 20:50

21:25:00 Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

21:32:23 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730) European Baroque Soloists Denon 9613 7:08

21:41:09 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

21:46:26 Sir William Walton: Symphony No. 1 in b-Flat (1935) London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 44:16

22:32:34 Václav Pichl: Symphony in C (1770) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 11:22

22:46:08 Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 (1823) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 9:14

22:56:01 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children (1951) Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

23:00 QUIET HOUR

23:01:33 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:06:33 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930) Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:14:31 Amanda Röntgen-Maier: Andantino from Violin Sonata in b (1878) Katharina Wimmer, violin Naxos 551438 4:06

23:18:45 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45 (1887) Emanuel Ax, piano Sony 48066 11:24

23:30:10 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 3:27

23:33:38 Robert Schumann: Die Lotosblume Op 25 # 7 (1840) Barbara Bonney, soprano Decca 452898 2:09

23:35:58 Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches Op 19 (1890) Peter Kairoff, piano Albany 315 5:28

23:41:21 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

23:47:49 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 5:05

23:53:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 'Gran Partita' (1784) London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 5:36

23:58:50 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80489 1:09