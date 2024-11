WCLV Program Guide 10-31-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Schubert "Grand Duo" in C, D 812 American Sym Orch/Leon Botstein

Franz Schubert Allegro in a, D 947, "Lebenssturme" Min Kwon; Robert Lehrbaumer, p's

Muir Mathieson Suite, From the Grampians Royal Ballet Sinfonia/John Wilson

Ivan Hallstrom "An Adventure in Scotland" Malmo Opera Orch/Michael Bartosch

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "I dream'd I lay," H XXXIa:87 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Jean-Michel Defaye "a la maniere de Brahms" Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Johannes Brahms Symphony no.3 in F, Op.90 Houston Sym Orch/Leopold Stokowski

Ernesto Lecuona "Rapsodia Argentina" (1937) Thomas Tirino, p; Polish National Radio Sym/Michael Bartos

Moleiro "The Girl from the Blacksmith's" Clara Rodriguez, p

Bohuslav Martinu Four Madrigals (1937) Dartington Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in F, K. 30 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Bohuslav Martinu "Who is the Most Powerful in the World" (1923) Prague Sym Jiri Belohlavek

Bohuslav Martinu String Quartet Concerto Endellion String Quartet, City of London Sinfonia/Richard Hickox

Franz Joseph Haydn String Quartet in G, Op. 54, No. 1 Endellion String Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Hans Leo Hassler "Ecce enim" New York Kammermusiker

Hans Leo Hassler Kanzone New York Kammermusiker

Antonio Vivaldi Violin, Two-Oboe, Two-Horn, Bassoon Concerto in F, R 569 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Johann Sebastian Bach French Suite No. 6 in E, BWV 817 Ingrid Haebler, p

Johann Sebastian Bach Cantata No. 70, "Wachet! betet! betet! Wachet!" (Advent) Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Heitor Villa-Lobos "Bachianas Brasileiras" No. 2 Royal Phil/Enrique Batiz

Heitor Villa-Lobos "Cirandinhas" (1925) Sonia Rubinsky, p

Frederic Chopin "Berceuse" in D-Flat, Op. 57 Carol Rosenberger, p

Franz Joseph Haydn Symphony No. 104 in D, "London" Pittsburgh Sym Orch/Andre Previn

Andre Previn "A Wedding Waltz" Stephen Taylor & Melanie Feld, ob's; Andre Previn, p

Otto Klemperer "Das Ziel" Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Frederick Stock Symphonic Waltz, Op 8 Chicago Sym Orch/Frederick Stock

Josef Martin Kraus "Zwei neue kuriose Minuetten" Jacques Despre's, p

Wolfgang Amadeus Mozart Song, "Das Traumbild," K. 530 Mitsuko Shirai, ms; Hartmut Holl, p

Alberto Ginastera Flute and Oboe Duo, Op 13 (1945) John Anderson, ob; Anna Noakes, f

Plaza "Fuga romantica venezolana" (1950) Simon Bolivar Sym Orch/Maximiano Valdes

Astor Piazzolla "Fuga y misterio" Fernando Suarez Paz, v; Sergio Assad, g; Odair Assad, g

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A, K. 219, "Turkish" Shmuel Ashkenasi, v; Camerata Chicago/Drostan Hall

Josef Martin Kraus "Soliman II" Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite (1941)

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Marc-André Hamelin: Etude No. 8 'Erlkönig' (2007)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904)

Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908)

César Franck: Le Chasseur maudit (1882)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 (1880)

Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls (1891)

Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)

William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957)

Giuseppe Tartini: Violin Sonata in g 'Devil's Trill' (1713)

Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

William Grant Still: Longings from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

Edward MacDowell: Hexentanz (1884)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

César Franck: Les Djinns (1884)

Charles Ives: Hallowe'en (1907)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d 'La casa del diavolo' (1771)

Leopold Mozart: Symphony in G (1767)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 14 in G (1770)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Spell (1882)

Franz Liszt: Totentanz (1859)

Nicolò Paganini: Le streghe (1813)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Miklós Rózsa: The Lost Weekend: The Mouse & the Bat, Nightmare (1945)

Sergei Rachmaninoff: Isle of the Dead (1909)

Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)

John Field: Piano Concerto No. 2 in A-Flat (1811)

Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

Franz Schubert: Erlkönig (1815)

Antonín Dvorák: The Noonday Witch (1896)

Nicolò Paganini: Caprice No. 13 (1820)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

Michael Shapiro: Overture to 'Frankenstein' (2002)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Marshall Griffith: Hallowe’en Fantasy (2022)

Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920)

Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture (1814)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)

Nikolai Miaskovsky: Scherzo from Symphony No. 6 (1923)

John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby (1974)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend (1888)

Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)

Enrique Granados: Goyescas: Serenata del espectro (1911)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht (1832)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Aaron Copland: Dance Symphony (1931)

Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Alberto Ginastera: Overture to The Creole 'Faust' (1944)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! (1941)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' (1852)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra (1979)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

King Henry VIII: Green grow'th the Holly (1520)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Toby Hession: She Walks in Beauty (2017)

Eric Coates: Ballad for Strings (1904)