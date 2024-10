WCLV Program Guide 10-28-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Arnold Bax "Oliver Twist" (1948) Royal Phil/Kenneth Alwyn

Malcolm Arnold "David Copperfield" (1969) Moscow Sym/William Stromberg

Antonio Vivaldi Violin Concerto in A, R 335, "Nightingale" Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Deborah Henson-Conant "The Nightingale" (1995) Emily Granger, h

Joseph Canteloube "Chants de France" (New Songs of the Auvergne) Netania Davrath, s; Orch/Pierre de la Roche

Joseph Canteloube Songs of the Auvergne, Set 4 Arleen Auger, s; English Chamber Orch/Yan-Pascal Tortelier

May Aufderheide Novelty Rag (1911) Virginia Eskin, p

May Aufderheide A Totally Different Rag (1910) Virginia Eskin, p

Marion Bauer Suite for String Orchestra (1955) Vienna Orch/F Charles Adler

Modest Mussorgsky "Pictures at an Exhibition" Andrey Gugnin, p

Cesar Cui Suite, Op 43, "In Modo Populari" Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn

Frederic Chopin Waltzes, Op.34 Pieter Wispelwey, vc; Dejan Lazic, p

Maciej Radziwill Divertimento Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 in B-Flat, K. 270 London Wind Soloists/Jack Brymer

Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra Minnesota Orch/Eiji Oue

Serge Prokofiev "Romeo and Juliet," Op. 64 Oslo Phil/Mariss Jansons

Serge Prokofiev "Cinderella," Op. 87 Ian Scott, cl; Jonathan Higgins, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

American Spiritual "Battle of Jericho" Mormon Tabernacle Cho/Moses Hogan

American Spiritual "All My Trials" Mormon Tabernacle Cho/Albert McNeil

Samuel Coleridge-Taylor "Deep River" Op. 59, No. 10 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Samuel Coleridge-Taylor "Petite Suite de Concert" RTE Concert Orch/Adrian Leaper

Afro-American Trad Spiritual, Every Time I Feel the Spirit Mormon Tabernacle Cho/Albert McNeil

Antonin Dvorak String Quartet No. 6 in a minor, Op. 12 Panocha String Quartet

Samuel Scheidt Duo for Oboe and English Horn New York Kammermusiker

Johann Sebastian Bach "The Art of Fugue," BWV 1080 Stephanie Ho & Saar Ahuvia, p

Johann Sebastian Bach Clavier Concerto #7 in g, BWV 1058 Simone Dinnerstein, p; A Far Cry

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Yevgeny Kissin, p; London Sym/Valery Gergiev

Alexander Scriabin Six Preludes, Op 13 Andrei Gavrilov, p

Giuseppe Verdi "I Masnadieri" Berlin Radio Sym/Roberto Paternostro

Giovanni Battista Viotti Violin Concerto #27 in C Symphonia Perusina/Franco Mezzena, v

Richard Wagner Fanfare #2 Seattle Trumpet Consort

Richard Wagner "Gotterdammerung" Leipzig Gewandhaus Orch/Andris Nelsons

Richard Wagner "Gotterdammerung" Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim

Michael Praetorius "Terpsichore" Deborah Friou, h

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Howard Hanson: Serenade for Flute, Harp & Strings (1945)

Howard Hanson: Slumber Song (1915)

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

Carl Friedrich Abel: Symphony in D (1767)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 95 (1791)

George Gershwin: Piano Concerto in F (1925)

Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends (1893)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon (1720)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Peter Salomon: Romance (1795)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Antonín Dvorák: American Suite (1895)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

Ralph Vaughan Williams: A Road All Paved with Stars (1929)

Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances (1784)

Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)

Scott Joplin: Solace (1909)

Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn (1911)

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

Giovanni Palestrina: Ad te levavi animam meam (1593)

Peter Tchaikovsky: First movement from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair (1992)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894)

Carl Davis: The French Lieutenant's Woman: Theme (1981)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 1 (1895)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G (1717)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Florence Price: Village Scenes (1942)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Christian Sinding: Evening Mood (1918)

Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite (1952)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 in A-Flat (1883)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune (1928)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée (1723)

Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca (1740)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

Richard Strauss: An Alpine Symphony (1915)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep (1692)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Leo Sowerby: Second Movement from String Quartet in d (1923)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)

Alexander Scriabin: Etude in F-Sharp (1903)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)