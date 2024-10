WCLV Program Guide 10-25-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 John Wilbye Madrigal, "Draw On, Sweet Night" Cambridge Singers/John Rutter American Gramaphone AGCD-500 Olde English Madrigals 5:26

0:05:26 John Wilbye Madrigal, "The Lady Oriana" Canadian Brass CBS MK-45792 English Renaissance Music 1:40

0:08:45 Franz Schubert Symphony No. 9 in C, D 944, "Great C Major" Cleveland Orch/George Szell Sony SBK-48268 Franz Schubert 46:55

0:55:40 Othmar Schoeck Twelve Songs of Hafis, Op. 33 Niklaus Tuller, br; Christoph Keller, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 1 1:30

1:00:00 Giuseppe Torelli Sonata a cinque #1 in G Ludwig Guttler, tr; New Bach Collegium Musicum/Max Pommer Capriccio 10020 Italian Trumpet Concertos 5:43

1:05:43 Francesco Maria Veracini "Ouverture" (Suite) #5 in B-Flat Accademia I Filarmonici/Alberto Martini Naxos 8.553413 Veracini Overtures, Vol 1 16:35

1:23:49 Giacomo Meyerbeer "Robert le Diable" Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz Naxos 8.573076 MEYERBEER, G.: Ballet Music from the Operas (Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra, Nesterowicz) 18:42

1:42:31 Georges Bizet "Carmen" Suite No. 1 Montreal Sym Orch London 417839-2 L'Arlesienne & Carmen Suites 12:14

1:54:45 Giacomo Meyerbeer "Der Fischer und das Milchmadchen" Czech Chamber Phil/Dario Salvi Naxos 8.574316 Meyerbeer: Overtures and Stage Music 1:37

2:00:00 Josef Martin Kraus "Amphitryon" L'Arte del Mondo/Werner Ehrhardt Phoenix 111 Kraus: Amphitryon 5:31

2:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in A, K. 526 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p MSR Classics MS-1800 (6) Mozart: The Violin Sonatas 24:09

2:29:40 Josef Martin Kraus "Fiskarena (The Fishermen)" Swedish Chamber Orch/PetterSundkvist Naxos 8.557498 KRAUS: Ballet Music 1:26

2:31:06 Josef Martin Kraus Swedish Dance Ronald Brautigam, forte-p BIS CD-1319 KRAUS: Piano Music 3:25

2:34:31 Tor Aulin "Swedish Dances," Op 32 Gavle Sym/Niklas Willen Sterling CDS-1050-2 Tor Aulin 20:09

2:54:40 Albert Nordstrom "Polska" Svante Petterson, v Caprice CAP-21487 Fiddlers from Five Provinces 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo, Op. 7 N/A Decca 4834417 (10) Tchaikovsky: Complete Works for Solo Piano 5:01

3:05:01 Igor Stravinsky "Scherzo fantastique," Op. 3 St Petersburg Phil/Vladimir Ashkenazy London 448812-2 Stravinsky: The Complete Ballets and Symphonies 11:02

3:16:03 Ludwig van Beethoven "Choral Fantasy" in c, Op 80 Vladimir Ashkenazy, p; Cleveland Orch & Cho London 421718-2 (3) Beethoven: The 5 Piano Concertos 20:36

3:36:39 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Vladimir Ashkenazy, p London 4756832 (3) The Well-Tempered Clavier 1:42

3:38:21 Elisabeth Jacquet de la Guerre Violin and Continuo Sonata #1 in d Lina Tur Benet, v; Kenneth Weiss, hc; Paixi Mentero, viga Verso VRS-2114 Jacquet de la Guerre 15:45

3:54:06 Antony Holborne Almain, "The Honeysuckle" Canadian Brass CBS MK-45792 English Renaissance Music 1:30

4:00:00 Gustav Lange Edelweiss-Idylle, Op 31 Lars Roos, p Philips 412998-2 Poem 3:36

4:03:36 F E Vanderbeck Edelweiss Lars Roos, p Philips 412998-2 Poem 2:03

4:05:39 Franz Anton Hoffmeister Flute Concerto in C Ingrid Dingfelder, f; English Chamber Orch/Laurence Leonard ASV CDQS-6012 Flute Concertos 21:32

4:28:32 Henryk Wieniawski "Romance sans paroles" in d, Op 9 Joanna Madroszkiewicz, v; Manfred Wagner-Artzt, p MD+G Recordings 6030863-2 Wieniawski: Violin Music 8:20

4:36:52 Felix Mendelssohn "Songs Without Words," Op 53 Luba Edlina, p Chandos CHAN-8948/9 (2) Mendelssohn: Songs Without Words 18:01

4:54:53 Thomas Simpson Almanda Guttler Brass Ensemble/Ludwig Guttler, tr Capriccio 10146 English Brass Music of the 17th Century 1:31

5:00:00 Edouard Lalo "Namouna" (1882) Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet London STS-15293 N/A 5:17

5:05:17 Jean-Michel Damase Flute and Harp Sonata (1964) Anna Noakes, f; Gillian Tingay, h ASV CDDCA-898 Damase 19:44

5:26:35 Wolfgang Amadeus Mozart Flute and Harp Concerto in C, K. 299 R Krimsier, f; Y Kondonassis, h; English Chamber Orch/M Stefanelli Channel Classics CCS-10297 Mozart: Flute Concertos 28:25

5:55:00 Eduard Strauss Polka schnell, Bahn frei, Op 45 Salon Orch EMI/Ang CDC7-47535-2 N/A 1:54

05:57:26 George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 1 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 1:51

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:17 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900) Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

06:17:34 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 (1887) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 10:12

06:28:21 George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935) Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 1:46

06:31:46 Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952) Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 6:18

06:38:18 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 (1858) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

06:43:28 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740) European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

06:57:13 E. E. Bagley: National Emblem March (1906) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

07:05:03 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

07:14:51 Leo Sowerby: Serenade for String Quartet (1917) Avalon String Quartet Cedille 205 9:34

07:25:25 Giovanni Palestrina: Exsultate Deo (1580) Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 2:08

07:31:39 Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:37

07:34:22 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 (1840) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:10

07:41:44 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 (1938) New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

07:57:44 Chico Novarro: La Pareja (1964) Burning River Brass BurnRiver 2013 2:15

08:07:30 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885) London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

08:16:09 Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933) Filarmonia Veneta Peter Maag Marco Polo 223397 10:28

08:26:50 Thomas Weelkes: O vos omnes (1600) Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 3:31

08:31:41 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g Op 46 # 8 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:13

08:36:19 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 (1945) Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

08:46:41 Bernard Herrmann: Currier and Ives Suite (1935) New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 13:08

09:06:23 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914) Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis Deutsche Gram 3026 16:11

09:26:59 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba (1892) Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Decca 15463 3:34

09:32:53 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 (1945) Juliane Banse, soprano Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 11:06

09:45:58 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 # 1 'Ghost' (1808) Xyrion Trio Naxos 500250 7:43

09:53:49 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 (1879) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

09:57:46 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80489 1:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:28 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

10:04:09 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

10:11:00 Richard Strauss: Duet Concertino (1947) Larry Combs, clarinet Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 19:49

10:32:32 Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso in G S 213 (1715) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 8:23

10:41:24 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

10:50:08 Georges Bizet: Symphony in C (1855) Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

11:20:22 Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

11:30:31 Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 (1874) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:47

11:41:37 José Pablo Moncayo: Huapango (1941) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

11:51:24 Scott Joplin: Treemonisha: Overture (1911) Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 7:26

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:46 Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43678 41:51

12:50:33 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Cleveland Orchestra George Szell Sony 63056 6:17

12:58:18 Heitor Villa-Lobos: The Baby's Family Suite No. 1: Punch (1918) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:25 Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court (1927) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 2:45

13:03:31 Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 4:12

13:09:39 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 (1871) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

13:35:04 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 (1905) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

13:51:12 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 (1876) Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 4795448 25:13

14:17:58 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G Op 14 # 2 (1799) HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

14:34:12 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

14:46:32 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

15:00:33 Léo Delibes: Les filles de Cadiz (1885) Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 3:12

15:04:04 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867) London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

15:09:33 Joseph Martin Kraus: Symphony in e VB 141 (1783) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 554777 15:02

15:25:38 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 (1897) Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

15:29:01 Sergei Rachmaninoff: Largo-Allegro from Symphony No. 2 Op 27 (1908) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4864775 20:38

15:50:47 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 in E-Flat Op 23 # 6 (1903) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:10

15:54:44 Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 4:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:55 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 (1917) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

16:11:10 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 20039 10:48

16:26:52 Ola Gjeilo: Days of Beauty (2017) Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 2:41

16:30:53 Gioacchino Rossini: Duetto buffo di due gatti 'Cat Duet' (c.1860) Gérard Lesne, countertenor EMI 55614 2:51

16:35:42 Claude Debussy: Suite bergamasque (1905) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

16:53:29 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 (1936) Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

17:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

17:18:57 Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave (1150) Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 3:51

17:24:28 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 2 Op 18 # 2 (1800) Cypress String Quartet Avie 2348 11:10

17:39:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

17:46:25 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 (1919) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:35

17:49:52 Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 Op 5 (1881) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 9:33

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:51 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861) Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 19:53

18:29:10 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Samantha Ege, piano Lontano 145 5:57

18:36:58 Margaret Bonds: The Bells (1967) Samantha Ege, piano Lontano 145 4:55

18:43:56 Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 9:19

18:54:23 Margaret Bonds: The Valley of the Bones (1967) Samantha Ege, piano Lontano 145 3:39

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:17 Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 37:30

19:40:15 Darius Milhaud: La création du monde Op 81 (1923) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 17:44

19:59:04 Samuel Barber: Scherzo from Piano Sonata Op 26 (1949) Joel Fan, piano Reference 119 1:58

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:43 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731) National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 20:48

20:24:15 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 in d Op 31 # 2 'Tempest' (1802) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 4795448 21:57

20:47:28 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

20:58:16 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600) La Nef Atma 2650 3:28

21:04:12 Leos Janácek: Jenufa: Symphonic Suite (1904) Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 710 22:49

21:28:16 Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 (1892) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 4:49

21:34:00 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

21:42:45 Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938) London Symphony David Amos Harmonia Mundi 906010 3:30

21:47:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K 626 (1791) Elizabeth Weigle, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7685 40:13

22:29:50 Frank Martin: Concerto for 7 Wind Instruments, Percussion & Strings (1949) Orchestre de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 18:56

22:50:51 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

22:56:33 Charles-Valentin Alkan: Barcarolle Op 65 # 6 (1870) Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

23:00 QUIET HOUR

23:00:45 Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 (1812) Narciso Yepes, guitar English Chamber Orchestra Luis García-Navarro PentaTone 202 6:20

23:07:06 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 (1797) Kodály Quartet Naxos 503293 8:16

23:15:22 John Dowland: Me, me, and none but me (1603) Michael Slattery, tenor Atma 2650 2:26

23:17:54 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 (1925) Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

23:27:38 Henryk Wieniawski: Capriccio valse Op 7 (1852) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 6:08

23:33:47 Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 82160 2:51

23:36:48 Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat Op 37 (1871) Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:21

23:42:10 Florence Price: Andante from Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 6:12

23:48:23 Frederic Hand: Rose Liz (1986) Frederic Hand, guitar Chamber Ensemble RCA 7126 5:21

23:53:53 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 (1885) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54