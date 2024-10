WCLV Program Guide 10-24-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Jean Sibelius Romance in C, Op. 42 Finlandia Sinfonietta/Pekka Helasvuo Finlandia 95855-2 Sibelius Works for Small Orchestra 4:59

0:04:59 Jean Sibelius Symphony No. 1 in e, Op. 39 Melbourne Sym Orch/Jose Serebrier ASV CDDCA-612 Sibelius: Symphony No. 1 35:42

0:42:10 Paul Bowles "Night Waltz" Quattro Mani Bridge 9552 Hallelujah Junction 4:14

0:46:24 AJR Connor "The Mallet or Stop Waltz" Chestnut Brass Company/Tamara Brooks Musicmasters 7029-2-C The Music Of Francis Johnson And His Contemporaries: Early 19th-Century Black Composers 3:09

0:49:33 Virgil Thomson "At the Beach," Concert Waltz Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p Nonesuch 79157-2 Cornet Favorites & Highlights From Cousins 4:35

0:54:08 Charles Ives Waltz (1911) William Sharp, br; Steven Blier, p Albany TROY-077 The Complete Songs of Charles Ives, Vol. 1 1:43

1:00:00 Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 7 in d minor Roberto Szidon, p MHS 524669-M (2) Liszt: 19 Hungarian Rhapsodies 5:40

1:05:40 Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 1 in f minor Vienna State Opera Orch/Anatole Fistoulari Vanguard SVC-75 Liszt: Hungarian Rhapsodies No 1-6 10:52

1:16:56 Xaver Scharwenka Piano Trio No. 2 in a, Op. 45 Seta Tanyel, p; Levon Chilingirian, v; Garbis Atmacayan, vc Hyperion CDD-22046 (2) Scharwenka: Chamber Music 37:09

1:54:05 Ludwig (Louis) MINKUS "La Source" Covent Garden Opera Orch/Richard Bonynge London 421431-2 (2) La Source 1:25

2:00:00 Felix Mendelssohn Fugue in e (1827) Ana-Marija Markovina, p Hanssler Classic PH-18043 (12) Mendelssohn: Complete Piano Works 5:32

2:05:32 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D Nieuw Sinfonietta Amsterdam/Lev Markiz BIS 5481750 (4) The Complete String Symphonies Volume 4 30:29

2:36:01 Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:27

2:37:28 Peter Tchaikovsky "Pezzo capriccioso" in b, Op. 62 Raphael Wallfisch, vc; English Chamber Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8347 Tchaikovsky: Music for Cello & Orchestra 7:16

2:44:44 Alexander Glazunov Two Pieces, Op 20 Steven Isserlis, vc; Chamber Orch of Europe/John Eliot Gardiner Virgin 91134-2 N/A 9:59

2:54:43 Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:42

3:00:00 Scott Joplin "Solace" (A Mexican Serenade) Peter-Lukas Graf, f; Gerard Wyss, p Claves 50-8715 Ragtimes 5:04

3:05:04 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Karlheinz Zoeller, f; English Chamber Orch/Bernhard Klee DG 429815-2 Mozart Flute Concertos 26:57

3:32:01 Francis Johnson "Philadelphia Firemen's Cotillion" Chestnut Brass Company/Tamara Brooks Musicmasters 7029-2-C The Music Of Francis Johnson And His Contemporaries: Early 19th-Century Black Composers 0:54

3:32:55 George Walker Piano Sonata No. 5 (2003) Steven Beck, p Bridge 9554 George Walker 4:47

3:37:42 Ludwig van Beethoven Piano Sonata #6 in F, Op 10/2 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67797 Beethoven * Piano Sonatas Op 10 No 2, Op 26, Op 27 No 2 'Moonlight,' Op 90 * Angela Hewitt, Piano 16:19

3:54:01 Nicolas Chedeville "Amusement de Bellone" Francoise Bois Poreur, hurdy-gurdy; Mario Ruskin, hc; Andre Gabriel, musette de cour Pierre Verany PV.788052 The Baroque Hurdy-Gurdy 1:52

4:00:00 Mlle Herville "Vous partez, belle Iris" La Donna Musicale La Donna Musicale LA-07103 The Pleasure of Love and Libation 5:00

4:05:00 Jean-Marie Leclair Violin Sonata in c, Op 5/6, "Le Tombeau" Ryo Terakado, v; K Uemura, viga; H Suzuki, vc; Christophe Rousset, hc Denon CO-75720 N/A 11:31

4:16:31 Elisabeth Jacquet de la Guerre Trio Sonata in D La Donna Musicale La Donna Musicale 2005 N/A 8:22

4:26:27 Francis Poulenc Two-Piano Concerto in d (1932) Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's; Polish Radio-TV Sym Orch/David Amos MSR Classics MS-1651 (2) 20TH CENTURY MASTERPIECES- FOR 2 PIANOS & ORCHESTRA 18:59

4:45:26 Gabriel Pierne Introduction and Variations on a Folk Dance Netherlands Saxophone Quartet Nonesuch H-71402 Paris, a Nous Deux! (Opera Comique) Music of Francaix, Pierne, & Rivier for Saxophone Quartet 8:23

4:53:49 Jean-Philippe Rameau "La Princesse de Navarre" English Baroque Orch/Nicholas McGegan Erato 12986-2 RAMEAU: La princesse de Navarre 1:39

5:00:00 Fritz Kreisler "Recitative and Scherzo Capriccio" for solo violin Irina Muresanu, v Sono Luminus DSL-92221 Four Strings Around the World 4:55

5:04:55 Antonin Dvorak "Scherzo capriccioso," Op. 66 Philadelphia Orch/Wolfgang Sawallisch EMI CDC7-49114-2 Dvorak: Symphony No. 9 14:30

5:20:53 Thomas Arne "Alfred, An English Masque" (1740) E Barham, t; Leeds Fest Cho, Wallace Cllctn, English String Orch/W Boughton Nimbus NI-5155 Rule Britannia 5:15

5:26:08 Kerry Turner "Rule Brittania!" American Horn Quartet MSR MS-1268 Myths & Legends 5:58

5:32:06 Ludwig van Beethoven Five Variations in D on "Rule Britannia," WoO 79 Alfred Brendel, p Philips 432093-2 N/A 4:54

5:37:00 Ludwig van Beethoven Violin Sonata no.1 in D, Op.12/1 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p RCA 61747-2 (3) The Heifetz Collection, Volume 16: Violin Sonatas 16:16

5:53:16 Serge Prokofiev "The Love for Three Oranges" Suite, Op. 33a Sarah Chang, v; Sandra Rivers, p EMI/Ang CDC7-54352-2 N/A 1:30

05:57:40 William Henry Harris: Holy is the True Light (1948) King's Singers Naxos 572987 1:48

06:08:36 Traditional Rapa Nui: Easter Island Song Mahani Teave, piano Rubicon 1066 5:53

06:16:42 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 (1736) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

06:29:24 George Enescu: Wedding Dance (1917) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4795305 1:42

06:32:36 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929) Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

06:42:07 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 2123 9:07

06:52:26 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 Op 64 # 5 'Lark' (1790) Angeles Quartet Decca 4783695 2:13

06:55:14 John Williams: 1941: March (1979) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:27

07:04:22 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

07:14:20 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919) Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

07:26:17 Salvatore Sciarrino: Anamorfosi (1980) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 1:44

07:29:24 Thomas Tallis: Audivi vocem (1550) Tallis Scholars Gimell 34 4:09

07:33:35 George Frideric Handel: Aria No. 1 (1730) Empire Brass Telarc 80344 3:49

07:42:33 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 (1875) New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 9:56

07:54:10 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? (1983) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 4:57

08:07:55 Robert Schumann: Toccata in C Op 7 (1830) Sviatoslav Richter, piano Deutsche Gram 4796018 6:31

08:16:23 John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 10:20

08:27:44 Louis Moreau Gottschalk: Tremolo Op 58 (1869) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:49

08:31:42 Jorge Ben: Mas que nada (1963) Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 3:11

08:35:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 3:15

08:40:32 Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller Op 100 (1907) Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 9:04

08:50:48 Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:15

08:54:11 Victor Herbert: Babes in Toyland: Suite (1903) Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559025 7:28

09:04:40 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 18:48

09:23:55 Horacio Salgán: Don Agustín Bardi (1947) Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:51

09:28:39 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 4:32

09:38:27 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931) Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

09:47:32 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827) Vienna-Berlin Ensemble Deutsche Gram 423591 9:31

09:57:38 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930) Richard Glazier, piano Centaur 3347 1:44

10:00:06 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 4792954 6:30

10:07:15 John Williams: Superman: March (1978) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:20

10:12:51 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838) Lang Lang, piano Deutsche Gram 5827 21:20

10:36:03 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D Op 18 # 3 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

10:50:16 Albert Roussel: Symphony No. 3 in g Op 42 (1930) Royal Scottish National Orchestra Stéphane Denève Naxos 570245 25:25

11:16:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

11:27:16 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 (1913) English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

11:40:51 Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e Op 1 # 2 (1708) Riccardo Minasi, violin Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Naïve 30301 10:18

11:51:50 Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' Op 180 (1840) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 7:55

12:06:27 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 012 13:22

12:21:02 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878) Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421716 35:29

12:59:22 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

13:04:32 Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' (1909) Sean Chen, piano Steinway 30029 2:21

13:09:08 Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 427337 20:33

13:30:57 Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

13:43:24 Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat Op 20 (1825) Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

14:16:26 Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954) John Fletcher, tuba London Symphony André Previn RCA 60586 1230

14:30:51 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

14:42:26 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 (1876) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

15:00:07 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

15:03:38 Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen Op 41 (1850) Alan Feinberg, piano Argo 430330 3:50

15:08:55 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C WoO 36/3 (1785) New Zealand Piano Quartet Naxos 500250 16:48

15:27:21 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:20

15:31:12 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D Op 99 (1939) Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 20:04

15:52:02 Vittorio Monti: Csárdás (1900) Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

15:58:30 Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp (1948) Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 2:11

16:03:46 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1879) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 6:00

16:11:49 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 (1826) London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 12:43

16:28:43 Gabriel Fauré: Requiem: In paradisum Op 48 Montreal Symphony Chorus Montreal Symphony Decca 7030 3:14

16:33:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 (1775) Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

16:45:07 George Gershwin: Second Rhapsody (1931) Wayne Marshall, piano Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 9:33

16:55:46 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 (1795) Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

17:05:45 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

17:12:44 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

17:25:07 Johann Stamitz: Symphony in D Op 3 # 2 (1757) New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 10:20

17:39:21 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 (1869) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

17:44:18 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 542 'Great' (1723) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

17:52:13 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 7:38

18:07:42 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f Op 57 'Appassionata' (1805) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

18:29:48 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

18:36:44 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943) Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:12

18:41:09 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

18:52:41 George Frideric Handel: Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 # 3 'Hallelujah' (1751) Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 807447 5:30

19:00:54 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 7963 21:41

19:23:57 Alexander Glazunov: Symphony No. 1 in E Op 5 (1881) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 34:04

20:00:29 Robert Russell Bennett: Abraham Lincoln: A Likeness in Symphony Form (1929) Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559004 29:31

20:31:35 Jerome Kern: Show Boat: A Scenario for Orchestra (1927) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 19:27

20:52:10 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Ballad (1956) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:35

20:57:37 Béla Bartók: Bagatelle No. 14 Op 6 # 14 'Waltz' (1908) Orion Weiss, piano Bridge 9355 1:55

21:02:01 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 (1827) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 17:01

21:20:27 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 513 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 6:20

21:27:54 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 (1760) Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler Berlin Classics 1090 5:26

21:35:30 Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908) Los Angeles Philharmonic Calvin Simmons New World 80228 11:19

21:48:29 Ralph Vaughan Williams: Job: A Masque for Dancing (1931) London Symphony Sir Adrian Boult EMI 73924 44:19

22:34:18 Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat Op 24 # 2 (1789) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

22:48:13 Sergei Prokofiev: Andante for Strings Op 50 (1931) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 8:15

22:57:04 Johannes Brahms: Capriccio in d Op 116 # 7 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:37

23:01:19 Andrew York: Andecy (1986) Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

23:05:44 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 'Rider' (1793) Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:12:06 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 11 Op 22 (1800) HJ Lim, piano EMI 64952 6:12

23:18:26 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 (1878) Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 9:10

23:27:36 Aaron Jay Kernis: On Hearing Nightbirds at Dusk (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 4:03

23:31:36 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 3:50

23:35:36 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 (1794) Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 10:49

23:46:26 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

23:49:56 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 in C Op 33 # 3 (1838) Louise Dubin, cello Delos 3469 2:41

23:52:46 Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901) Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:58:44 Francis Poulenc: Improvisation No. 11 (1942) Paul Crossley, piano CBS 44921 1:02