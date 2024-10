WCLV Program Guide 10-22-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 John Phillip Sousa Sound Off Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury 434300-2 Fennell Conducts Sousa Marches 2:55

0:02:55 John Phillip Sousa The High School Cadets March Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury 434300-2 Fennell Conducts Sousa Marches 2:35

0:05:30 Roy Harris American Ballads Geoffrey Burleson, p Naxos 8.559664 Roy Harris: Complete Piano Works 9:15

0:14:45 Higdon "Autumn Music" (1995) Moran Woodwind Quintet Crystal CD-754 Postcards From The Center 11:59

0:27:59 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 3 in F major, Op. 8, RV 293, "Autumn" Simon Standage, v; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 400045-2 Vivaldi: Le Quattro Stagioni 10:15

0:38:14 Johann Sebastian Bach Three-Violin Concerto in D, BWV 1064 Hirons, Huggett, Mackintosh, v's; Academy of Ancient Music/Hogwood L'Oiseau Lyre 433053-2 The Bach Recordings 15:22

0:53:36 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Glenn Gould, p Sony SM2K-52603 (2) The Glenn Gould Edition- Bach: The Well-Tempered Clavier, Book 2 1:46

1:00:00 Barbara Strozzi "Canto di bella bocca" Pamela Murray, s; Pamela Dellal, ms; Favella Lyrica Koch 3-7491-2 A New Sappho: Barbara Stozzi and Fontei 5:25

1:05:25 Pietro Locatelli "L'Arte del Violino," Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr Pantheon D-20937 (4) Pietro Locatelli-L'Arte dei Violino 22:22

1:29:40 Richard Wagner "Tannhauser" Overture Chicago Sym/Daniel Barenboim Teldec 99595-2 Wagner Overtures and Preludes 15:26

1:45:06 Arthur Kulling "Quadrille on Themes from Wagner's 'Flying Dutchman'" Bayreuth Festival Orch/Arthur Kulling Campion RRCD-1328 Fun at the Festspielhaus 9:51

1:54:57 Hermann Goetz "Genrebilder", Op 13 Adrian Ruiz, p Genesis GCD-107 GOETZ: Lose Blatter, op.7; Sonatina in F, op. 8, No. 1; Sonatina in E Flat, op. 8, No. 2; Genrebilder, op.13 1:28

2:00:00 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67741/4 (4) Bach: The Well-Tempered Clavier 5:49

2:05:49 Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Boston Baroque Orch/Martin Pearlman Telarc CD-80619 The Complete Orchestral Suites 18:01

2:23:50 Johann Sebastian Bach Chorale, "Jesu, du mein liebstes Leben," BWV 356 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:29

2:25:19 Antonin Dvorak String Quartet No. 4 in e minor Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 30:01

2:55:20 Antonin Dvorak "Silhouettes," Op 8 Tomas Visek, p Rosa RD-1318 Piano Music 1:25

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Nikos Skalkottas 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS 5280413 (2) Nikos Skalkottas 5:30

3:05:30 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 6 in A, Op. 30 No. 1 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p Pyramid 13490/1/2 (3) Beethoven Complete Violin Sonatas 20:49

3:26:19 Nikos Skalkottas 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS 5280413 (2) Nikos Skalkottas 1:49

3:28:08 Manolis Kalomiris Rhapsody No. 1 Karlovy Vary Sym/Byron Fidetzis Naxos 8.572451 Manolis Kalomiris 6:54

3:35:02 Gabriel Pierné Ramuntcho (1907) Lorraine Phil/Jacques Houtmann BIS CD-381 Pierné: Piano Concerto/Suites 1 and 2 19:46

3:54:48 Cecile Chaminade "Ronde d'amour" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Melodies * Anne Sofie von Otter 1:50

4:00:00 Werner Egk "Divertissement" (1973) Mainz Wind Ensemble/Rainer Scholl Wergo WER-60179-50 Werner Egk 5:43

4:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in D, K. 136 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov RCA 60066-2-RC Eine Kleine Nachtmusik/ 3 Divertimenti 17:06

4:24:27 Johann Sebastian Bach Orchestra Suite #3 in D, BWV 1068 Stephanie Ho & Saar Ahuvia, p New Focus Recordings FCR-124 Bach Crossings 3:45

4:28:12 Max Reger "A Romantic Suite After Eichendorff," Op 125 Berlin Radio Sym/Gerd Albrecht Koch CD-311011 N/A 27:25

4:55:37 Max Reger "Albumblatt" Alan R Kay, cl; Jon Klibonoff, p Bridge 9461 Max Reger: Music for Clarinet and Piano 1:49

5:00:00 Charles Gounod "Romeo et Juliette" Roberto Alagna, t; London Phil/Richard Armstrong EMI/Ang CDC5-55477-2 N/A 5:39

5:05:39 Charles Gounod String Quartet in a Zurich Tonhalle String Quartet Koch CD-316035 N/A 14:09

5:19:48 Bach/Gounod Ave Maria Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80446 Dream Season: The Christmas Harp 2:55

5:24:13 Louise Farrenc Symphony #3 in g, Op 36 North German Radio Phil/Johannes Goritzki CPO 999603-2 Farrenc 30:43

5:54:56 Cecile Chaminade "Album des Enfants", Op 126 Peter Jacobs, p Hyperion CDA-66846 Piano Music By Cecile Chaminade - 3 1:39

05:57:20 Henry Purcell: Amphitrion: Air (1690) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:24 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842) Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:21

06:14:07 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D Op 10 # 3 'Goldfinch' (1728) Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:41

06:25:28 Luigi Boccherini: Symphony No. 1 in D (1775) Ensemble 415 Chiara Banchini Harmonia Mundi 901291 6:32

06:32:16 Johann Strauss Jr: Polka 'Tik-Tak' Op 365 (1874) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:38

06:35:11 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture (1841) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

06:43:54 Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' S 175/1 (1863) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 10:36

06:55:44 John Williams: Superman: March (1978) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:49

07:04:09 Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:52

07:13:56 Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 (1734) Les Délices Délices 2013 9:09

07:23:25 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:08

07:27:14 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 (1813) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:38

07:33:55 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat Op 28 # 17 (1839) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:42

07:40:59 Béla Bartók: Hungarian Sketches (1931) Chicago Symphony Pierre Boulez Deutsche Gram 445825 10:47

07:53:50 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741) The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Coro 16062 2:56

07:56:54 Leroy Anderson: Clarinet Candy (1962) Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:43

08:07:13 Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

08:14:39 John Adams: The Chairman Dances (1987) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

08:28:44 Anonymous: Xácara from 'Flores de Música' (1709) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 1:59

08:30:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 3:21

08:35:39 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 449 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 4:37

08:42:49 Gustav Mahler: A Funeral March from 'Titan' (Symphony No. 1) (1893) Les Siècles François-Xavier Roth Harmonia Mundi 905299 10:40

08:56:08 Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:36

09:06:20 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D BWV 1069 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

09:24:30 Maurice Jarre: Dead Poet's Society: Themes (1989) Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 7:24

09:36:03 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875) Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 2:18

09:39:05 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 3 Op 56 'Scottish' (1842) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902228 9:45

09:49:09 Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:45

09:55:46 Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance (1982) English Serenata Meridian 84301 3:31

11:57:32 Frédéric Chopin: Mazurka No. 39 Op 63 # 1 (1846) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:57

10:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

10:00:20 John Phillip Sousa Sound Off Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury 434300-2 Fennell Conducts Sousa Marches 2:55

10:03:15 John Phillip Sousa The High School Cadets March Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury 434300-2 Fennell Conducts Sousa Marches 2:35

10:06:30 Roy Harris American Ballads Geoffrey Burleson, p Naxos 8.559664 Roy Harris: Complete Piano Works 9:15

10:15:45 Jennifer Higdon "Autumn Music" (1995) Moran Woodwind Quintet Crystal CD-754 Postcards From The Center 11:59

10:27:59 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 3 in F major, Op. 8, RV 293, "Autumn" Simon Standage, v; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 400045-2 Vivaldi: Le Quattro Stagioni 10:15

10:38:14 Johann Sebastian Bach Three-Violin Concerto in D, BWV 1064 Hirons, Huggett, Mackintosh, v's; Academy of Ancient Music/Hogwood L'Oiseau Lyre 433053-2 The Bach Recordings 15:22

10:56:36 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Glenn Gould, p Sony SM2K-52603 (2) The Glenn Gould Edition- Bach: The Well-Tempered Clavier, Book 2 1:46

11:00:00 Pietro Locatelli "L'Arte del Violino," Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr Pantheon D-20937 (4) Pietro Locatelli-L'Arte dei Violino 22:22

11:30:47 Giovanni Battista Buonamente "Brando terza" Clemencic Consort Accord 149178 La Pazzia Senile 1:53

11:33:40 Richard Wagner "Tannhauser" Overture Chicago Sym/Daniel Barenboim Teldec 99595-2 Wagner Overtures and Preludes 15:26

11:45:06 Arthur Kulling "Quadrille on Themes from Wagner's 'Flying Dutchman'" Bayreuth Festival Orch/Arthur Kulling Campion RRCD-1328 Fun at the Festspielhaus 9:51

11:56:57 Hermann Goetz "Genrebilder", Op 13 Adrian Ruiz, p Genesis GCD-107 Herrmann Goetz: Lose Blatter, op.7; Sonatina in F, op. 8, No. 1; Sonatina in E Flat, op. 8, No. 2; Genrebilder, op.13 1:28

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:00:30 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:25

12:27:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat K 364 (1778) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 30:16

12:58:36 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 1:58

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

13:00:00 Werner Egk "Divertissement" (1973) Mainz Wind Ensemble/Rainer Scholl Wergo WER-60179-50 Werner Egk 5:43

13:06:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in D, K. 136 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov RCA 60066-2-RC Eine Kleine Nachtmusik/ 3 Divertimenti 17:06

13:24:49 Jean-Philippe Rameau "Les Boreades" (1764) Orch of the 18th Century/Frans Bruggen Philips 420240-2 Les Boreades - Dardanus (Suites) 1:38

13:27:27 Johann Sebastian Bach Orchestra Suite #3 in D, BWV 1068 Stephanie Ho & Saar Ahuvia, p New Focus Recordings FCR-124 Bach Crossings 3:45

13:31:12 Max Reger "A Romantic Suite After Eichendorff," Op 125 Berlin Radio Sym/Gerd Albrecht Koch CD-311011 N/A 27:25

31015+

14:00:40 Charles Gounod "Romeo et Juliette" Roberto Alagna, t; London Phil/Richard Armstrong EMI/Ang CDC5-55477-2 N/A 5:39

14:06:39 Charles Gounod String Quartet in a Zurich Tonhalle String Quartet Koch CD-316035 N/A 14:09

14:21:48 Bach/Gounod Ave Maria Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80446 Dream Season: The Christmas Harp 2:55

14:24:43 Hildegard von Bingen "Laus Trinitati" Oxford Camerata/Jeremy Summerly Naxos 8.550998 VON BINGEN: Heavenly Revelations 1:30

14:26:13 Louise Farrenc Symphony #3 in g, Op 36 North German Radio Phil/Johannes Goritzki CPO 999603-2 Farrenc 30:43

15:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

15:01:06 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370 2:51

15:05:50 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta del Salvator Rosa S 161/3 (1849) Lazar Berman, piano Deutsche Gram 4779525 2:45

15:10:55 Charles Gounod: Faust: Ballet Music (1869) Royal Opera Orchestra Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

15:28:47 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet Op 143 (1950) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 5:58

15:37:22 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

15:56:05 Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest (1947) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

80682 3:33

16:03:31 Scott Joplin: Magnetic Rag (1914) William Appling, piano Albany 1163 6:25

16:12:08 Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 13:22

16:29:47 Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine (1989) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 3015 3:50

16:36:29 Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 (1850) Igor Levit, piano Sony 542445 8:05

16:46:42 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

16:57:08 Gaspar Sanz: Canarios (1680) Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:44

17:04:29 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 3 Op 26 'The Butterfly's Frolic' (1858) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 5:44

17:12:04 Dmitri Shostakovich: Moderato from Symphony No. 4 Op 43 (1936) Boston Symphony Andris Nelsons Deutsche Gram 28595 8:24

17:21:44 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

17:38:57 Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Hymne de L' enfant S 173/6 (1852) Roberto Plano, piano Decca 4812479 7:31

17:47:40 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 'Will o' the Wisps' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 3:26

17:53:24 Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' (1860) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 6:19

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:35 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 19:37

18:29:14 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 (1880) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

18:37:07 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 S 139/10 (1851) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:03

18:43:06 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

18:53:56 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 'Paysage' (1851) Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:17 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

19:20:39 Alexander Glazunov: The Seasons Op 67 (1899) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 37:29

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:37 Ralph Vaughan Williams: Piano Concerto in C (1931) Howard Shelley, piano London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 25:42

20:27:23 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 5:04

20:33:47 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 24:52

21:02:13 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D G 448 'Fandango' (1799) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 18:53

21:22:07 Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat Op 24 (1834) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

21:30:07 Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870) Rheinland-Pfalz Philharmonic Samuel Friedman Marco Polo 223449 9:58

21:41:35 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 (1869) Lisa Batiashvili, violin Deutsche Gram 4790835 2:59

21:46:33 Franz Liszt: Dante Symphony S 109 (1857) Dresden State Opera Chorus Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Deutsche Gram 4779525 52:24

22:40:00 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

22:50:53 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938) Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi Deutsche Gram 4795448 6:15

22:57:29 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 (1738) Michael Schneider, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 2:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961) Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

23:03:06 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 (1881) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:06

23:11:13 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 (1893) Melos Quartet Deutsche Gram 4796018 7:16

23:18:33 Frederick Delius: Romance (1896) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 6:20

23:24:53 Jack Gallagher: Berceuse (1977) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:16

23:30:10 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 5:24

23:35:44 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 8:17

23:44:01 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande BWV 808 (1715) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 4:22

23:48:24 Francesco Manfredini: Pastorale from Concerto Grosso Op 3 # 12 'Christmas' (1718) Lucerne Festival Strings Rudolf Baumgartner Deutsche Gram 469376 4:17

23:52:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 'Paris' (1778) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

23:58:49 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07