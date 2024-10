WCLV Program Guide 10-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel "Giulio Cesare" Northwest German Radio Sym/Hans Schmidt-Isserstedt

George Frideric Handel "Water Music" Suite No. 3 in G Boston Baroque/Martin Pearlman

Jean-Michel Defaye "a la maniere de Debussy" Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Claude Debussy "La Boite a Joujoux" ORTF National Orch/Jean Martinon

Jacques Hotteterre Hotteterre:"Deuxieme livre de pieces pour la flute traversiere," Op. 5 Allain-Dupre, f; Uyama-Bouvard, hc; Pierlot, viga; Dumestre, theorbo

Julie Pinel "Boccages frais" La Donna Musicale

Amy Beach Nocturne, Op 107 Joanne Polk, p

Elizabeth Walton Vercoe "Four Humors" Chester Brezniak, cl; Jeffrey Chappell, p

Carl Nielsen Symphony #2, Op 16, "The Four Temperaments" San Francisco Sym Orch/Herbert Blomstedt

Niels Gade Four Fantasy PIeces. Op 41 Anker Blyme, p

Georg Philipp Telemann Canonic Sonata #3 in D, Op 5/3 Villaume Duo

Georg Philipp Telemann Oboe Partita #5 in e Bert Lucarelli, ob; Gerald Ranck, hc; Alan Brown, bn

George Frideric Handel Flute Sonata in F, Op. 1, No. 11 Paula Robison, f; Kenneth Cooper, hc; Timothy Eddy, vc

George Frideric Handel "Messiah" St Martin's Academy Cho, Orch/Neville Marriner

Robert Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 54 Alfred Brendel, p; Vienna Philharmonic/Sir Simon Rattle

Robert Schumann "Minnespiel," Op 101 Geraldine McGreevy, s; Adrian Thompson, t; Graham Johnson, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bohuslav Martinu "Trois esquisses" (1927) Giorgio Koukl, p

Antonin Dvorak String Serenade in E, Op. 22 St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Antonin Dvorak "Ciganske Melodie (Gypsy Melodies)," Op 55 Dagmar Peckova, ms; Irwin Gage, p

Bohuslav Martinu Flute Sonata #1 (1945) Keith Bryan, f; Karen Keys, p

Bohuslav Martinu "Dance Sketches" Giorgio Koukl, p

Maurice Ravel Duo pour violon et violoncello (Tombeau de Claude Debussy) Pavlina Dokovska, p

Maurice Ravel "Le tombeau de Couperin" London Sinfonia/Richard Hickox

Louis Couperin "Le Tombeau de M de Blancrocher" Robert Conant, hc (Taskin instrument)

Anton Arensky Piano Concerto in F, Op 2 Richard Alston, p; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Victor Herbert "A la Valse" Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p

Mischa Levitski "The Enchanted Nymph" Stephen Hough, p

Anatol Liadov "The Enchanted Lake," Op 62 Long Beach Sym Orch/JoAnn Falletta

Anatol Liadov "Baba-Yaga (Russian Folk Tale)," Op 56 Leningrad Phil/Evgeny Mravinsky

Anatol Liadov "Kikimora (Russian Folk Tale)," Op 63 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Amy Beach Violin Sonata Joseph Silverstein, v; Gilbert Kalish, p

Anatol Liadov Fanfare #2 Mexico City Phil/Enrique Batiz

Anatol Liadov Fanfare #3 Mexico City Phil/Enrique Batiz

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Isaac Albéniz Three improvisations Isaac Albéniz, piano ("Re-Performance" reproducing piano)

Gabriel Fauré Pelléas and Melisande suite, Op. 80 Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz

Roberto Caamaño Música para cuerdas Camerata Romeu Zenaida Romeu

Emanuele Krakamp / Giulio Bricciald Fantasy on Verdi's "La Traviata" (arr. by Alan Thomas) Eugenia Moliner, flute; Denis Azabagic, guitar Cavatina Duo

Arturo Marquez Danzon No. 2 Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra

Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring English Chamber Orchestra Daniel Barenboim

Frederick Delius Summer Night on the River English Chamber Orchestra Daniel Barenboim

Ernesto Lecuona Andalucia Suite Santiago Rodriguez, piano

Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado

Manuel Ponce Sonatina meridional Judicaël Perroy, guitar

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Ernest Bloch: Symphony in E flat major Movement 2: Allegro Malmo Symphony Orchestra; Andrey Boreyko, conductor

Antonin Dvorak: Symphony No. 8: Movements 1-3 Grand Teton Festival Orchestra; Stephane Deneve, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Piano Puzzler Contestant: William White calling from Portland, Oregon

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale: Movement 1 March of the Soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano

Ernest Bloch: Baal Shem, B. 47: Movement 2 Nigun Michael Shaham, violin; Sheng-Yuan Kuan, piano Flagler Museum, Palm Beach, FL

Sophia Dussek: C'est l'amour Kyunghee Kim-Sutre, harp

Sophia Dussek: Selections from Airs Favoris, Livre 7 Guillaume Sutre, violin; Kyunghee Kim-Sutre, harp Round Top Music Festival, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 15 in A Major, Op. 141: Movement 4 Adagio – Allegretto Lakes Area Music Festival Orchestra; Christian Reif, conductor Lakes Area Music Festival, Gichi-ziibi Center for the Arts, Brainerd, MN

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 East Coast Chamber Orchestra Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

10:02:00 Georg Philipp Telemann Canonic Sonata #3 in D, Op 5/3 Villaume Duo Orpheum Masters KSP-810 Sonatas For Two 5:04

10:07:04 Georg Philipp Telemann Oboe Partita #5 in e Bert Lucarelli, ob; Gerald Ranck, hc; Alan Brown, bn Well-Tempered Productions WTP-5169 N/A 9:38

10:18:42 George Frideric Handel Flute Sonata in F, Op. 1, No. 11 Paula Robison, f; Kenneth Cooper, hc; Timothy Eddy, vc Vanguard SVC-102/03 (2) N/A 6:50

10:27:15 Robert Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 54 Alfred Brendel, p; Vienna Philharmonic/Sir Simon Rattle Decca 483 3288 Brendel: Live In Vienna 31:16

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

11:06:03 Maurice Ravel "Le tombeau de Couperin" London Sinfonia/Richard Hickox Virgin 90765-2 N/A 17:02

11:25:05 Louis Couperin "Le Tombeau de M de Blancrocher" Robert Conant, hc (Taskin instrument) FBM 1 N/A 2:59

11:28:04 Francois Couperin "Les Nations" European Baroque Soloists Denon 81757-4408-2 (2) Couperin: Les Nations 1:44

11:31:48 Anton Arensky Piano Concerto in F, Op 2 Richard Alston, p; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Centaur CRC-2307 Anton Arensky: Concerto for Piano and Orchestra, Op. 2 27:36

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded May 2024

This week, we explore the rich depths of the bass register with incredible performances on double bass, cello, bassoon, piano, and even harp!

Olivia Ajero, 15, Piano, from Nacogdoches, Texas, Prelude in D Major, Op. 23 No. 4 Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Fabrizio Milcent, 18, Bassoon, from Chicago, Illinois (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Bassoon Concertino, Op. 12 - II. Presto agitato by Ferdinand David (1810-1873)

Chip Fellows, 18, Double Bass, from Charlestown, Indiana La source, Op.44 by Alphonse Hasselmans (1845-1912)

BREAK PIECE: Piano Sonata No.17 “Tempest” Op. 31 No. 2 – III. Allegretto by Ludwig van Beethoven (1770-1827), performed by Peter Dugan, piano

Caleb Graupera, 18, Cello, from Weston, Massachusetts, Sonata for Piano and Cello No. 3 in A major, Op.69 - III. Adagio cantabile-Allegro vivace by Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Gavin Hardy, 18, Double Bass, from Lexington, North Carolina (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Concerto No. 1 - III. Allegro Obsessivo by Andrés Martín

CLOSING PIECE: Reprise of Prelude in D Major, Op. 23 No. 4 by Sergei Rachmaninoff (1873-1943), performed by Olivia Ajero, piano

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Nicolò Paganini: Perpetual Motion (1835)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

George W. Chadwick: Symphony No. 3 in F (1894)

Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 in d (1864)

Florence Price: The Oak (1934)

Franz Liszt: Variations on Mendelssohn's 'Wedding March' (1851)

Karl Goldmark: Rustic Wedding Symphony (1875)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz (1909)

Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat (1842)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Olivier & Walton, the Shakespeare Trilogy

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song—Florida Philharmonic/James Judd

Sir William Walton: Henry V: Suite—Florida Philharmonic/James Judd

Sir William Walton: Hamlet: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner

Sir William Walton: Richard III: Nightmare—Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner

Sir William Walton: Richard III: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Growing Pains

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Alfred Schnittke: Suite in the Old Style

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Marionettes (1895)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Lakes Area Music Festival, LAMF Musicians, Christian Reif, conductor

Gustav Holst: Jupiter, Bringer of Jollity

Lil Lacy: Aurora (2023)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (A Hero’s Life)

Johannes Brahms: Symphony No. 2

22:00 OVATIONS: Highlights from the 2023 & 2024 Encore Music & Ideas Festivals

Johannes Donjon: The Nightingale—Jasmine Choi, flute; Shuai Wang, piano

Edvard Grieg: Violin Sonata No.2 Op 13—Jinjoo Cho, violin; Hyunsoo Kim, piano

Niels Gade: String Octet in F Op17—Verona String Quartet & Trellis String Quartet

Paul Wiancko: American Haiku—Max Geissler, cello; Eric Wong, viola

Grażyna Bacewicz: Quartet for Four Violins—Mihaela Martin, violin 1; Brendan Shea, violin 2; Jinjoo Cho, violin 3; Stephen Miahky, violin 4

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No.1 in c Op 8—Jinjoo Cho, violin; Brannon Cho, cello; Kyu Yeon Kim, piano

Germaine Tailleferre: Arabesque: Sang Yoon Kim, clarinet; Hyunsoo Kim, piano

23:40 QUIET HOUR

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)