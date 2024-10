WCLV Program Guide 10-17-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Auld Robin Gray," H XXXIa:168 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Franz Joseph Haydn "Andante con variazioni" in f, H XXVII:6 Ingrid Haebler, p

Carl Filtsch "Allegretto con variazioni" Voytek Proniewicz, v; Alexander Jakobidze-Gitman, p

Frederic Chopin Piano Concerto no.2 in f minor, Op.21 Lang Lang, p; Vienna Phil/Zubin Mehta

Hu-Wei Huang "The Merry Shepherd Boy" Lang Lang, p

Wolfgang Amadeus Mozart Two Quadrilles (Minuets and Contredanses), K 463 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Juan Crisostomo Arriaga String Quartet #3 in E=Flat Casals String Quartet

Charles Gounod "Le medecin malgre lui" RAI Orch/Nino Sanzogno

Daniel-Francois Auber "Le premier jour de bonheur" Gothenburg Opera Orch/B Tommy Andersson

Camille Saint-Saens "Les Barbares" Malmo Sym/Jun Markl

Camille Saint-Saens "Ascanio" (1890) Malmo Sym/Jun Markl

Gaspar Sanz "Paradetas" Rolf Lislevand, g; E. Eguez, g; A. Gonzales-Campa, castanets

Antonio de Santa Cruz Canarios Rolf Lislevand, g, E. Eguez, g, A. Gonzales-Campa, castanets

Carlos Surinach Sinfonietta flamenca (1953) Louisville Orch/Robert Whitney

Luigi Boccherini Guitar Quintet no.4 in D, "Fandango," Op.50 (G 448) Le Concert des Nations/Jordi Savall

Gaspar Sanz "Folias" Rolf Lislevand, g; Eduardo Eguez, g

Vincent D'Indy "Istar," Op 42 Loire Phil/Pierre Dervaux

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Lowell Liebermann "Soliloquy" Alexa Still, f

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in G, K. 379 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Wolfgang Amadeus Mozart Canon, "V'amo di core," K. 348 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Edward Burlingame Hill Piano Concertino No. 2, Op. 44 Anton Nel, p; Austin Sym/Peter Bay

Lowell Liebermann Chamber Concerto No. 1, Op. 28A Aiman Mussakhajayeva, v; Lowell Liebermann, p; Kazakh State Sym/Tigran Shiganyan

Lowell Liebermann "Eight Pieces for Solo Flute," Op 59 Alexa Still, f

Louis Moreau Gottschalk "Radieuse" Cary Lewis, p; Brady Millican, p

Leos Janacek "Sinfonietta" (1926) Brno State Phil/Frantisek Jilek

Max Bruch Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Takayoshi Wanami, v; New Philharmonia Orch/Anatole Fistoulari

Johann Sebastian Bach Cantata No. 207a, "Auf, schmetternde Tone der muntern Trompeten (Come, resounding tones of merry trumpets)" Empire Brass

Franz Schubert Song, "Der Wanderer" Dmitri Bashkirov, p

Franz Schubert "Wanderer Fantasia" in C, Op. 15, for Piano and Orchestra Leslie Howard, p; Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher

Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner" London Sym Orch/Kenneth Klein

Hector Berlioz Choral setting of "La Marseillaise" Gordon Gietz, t; Montreal Sym & Cho/Charles Dutoit

Louis Moreau Gottschalk "Variations on the Portugese National Anthem" Eugene List, p; Vienna State Opera Orch/Igor Buketoff

Spanish Anon 19th c Spanish National Anthem, Royal March Coldstream Guards Regimental Band/Roger Swift

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)

Alberto Ginastera: Suite of Native Dances (1946)

Greg Anderson: Three Disney Waltzes (2009)

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Karl King: March 'Tiger Triumph' (1952)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)

Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena

Franz Schubert: Moment Musical No. 6 (1828)

Harald Genzmer: Variations on an Old Folk Song (1959)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 1 (1899)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 (1830)

Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz (1952)

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees (1847)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

John Williams: Empire of the Sun: Cadillac of the Skies (1987)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings (1772)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude (1872)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Hungarian Melody (1824)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Antonín Dvorák: The Water Goblin (1896)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)

Joachim Raff: Symphony No. 10 in f 'In Autumn' (1878)

Herbert Howells: Pastoral Rhapsody (1923)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat (1770)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture (1888)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise (1945)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)

Herbert Howells: Three Dances (1915)

Gerald Finzi: Romance (1928)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 2 in G (1794)

Albert Roussel: Divertissement (1906)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Ernesto Lecuona: Preludio en la noche (1954)

Ernesto Lecuona: La conga de media noche (1930)

Karl Ditters von Dittersdorf: String Quartet No. 6 in A (1789)

Josquin des Prez: Pater noster (1500)

Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)

John Barry: Cry the Beloved Country: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921)

Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' (1863)

Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus (1845)

Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture 'The B's' (1914)

Antonín Dvorák: Mazurek in e (1879)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Caroso Dances (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 (1786)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914)

Gustav Holst: Symphony in F 'The Cotswolds' (1902)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 in C (1807)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino (1816)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D (1787)

Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 in g (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

Amy Beach: Dreaming (1892)

23:00 QUIET HOUR

Jimmy van Heusen: Here's That Rainy Day (1953)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Zhou Long: Green (2021)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 in E-Flat (1843)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga: Air (1893)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)

Peter Tchaikovsky: Romance (1869)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Keyboard Concerto No. 3 (1740)

Eric Whitacre: Water Night (1995)