WCLV Program Guide 10-16-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Malcolm Lipkin "From Across La Manche" (1998) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Ludwig van Beethoven Violin Sonata no. 4 in a minor, Op.23 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

William Byrd Pavane and Galliard No. 1 Glenn Gould, p

Camille Saint-Saens "Henry VIII" The Hague Residentie Orch/Jun Markl

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in A Karen Flint, hc

Charles Gounod "Faust" Detroit Sym Orch/Paul Paray

Richard Strauss "Till Eulenspiegel's Merry Pranks," Op. 28 Royal Concertgebouw Orch/Paul Paray

Jan Ladislav Dussek Clavier Sonata in D, Op 31/2 Andreas Staier, forte-p

Franz Xaver Dussek Sinfonia in F Helios 18/Marie-Louise Oschatz

Julius Weismann "Fugenbaum," Op. 150 Birgitta Wollenweber, p

Ludwig van Beethoven "The Creatures of Prometheus," Op 43 Hanover Band/Roy Goodman

Nikolaus Von Krufft Horn Sonata in E Hermann Baumann, fh; Leonard Hokanson, p

Paul Bowles Six Latin American Pieces (1937-48) Ramon Salvatore, p

Aaron Copland "Three Latin-American Sketches" Orpheus Chamber Orch

Paul Creston "Rumba-Tarantella" (1964) Quattro Mani

Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances Utah Sym Orch/Keith Lockhart

Alberto Ginastera "Tres Danzas Argentinas," Op 2 Barbara Nissman, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Herold/Lanchbery "La Fille mal gardee" National Phil/Richard Bonynge

Elisabeth Jacquet de la Guerre Violin and Continuo Sonata #3 in F Lina Tur Benet, v; Kenneth Weiss, hc; Paixi Mentero, viga

Jean Francaix "Five Portraits of Young Ladies" Nicole Narboni, p

Charles Lecocq "Mam'zelle Angot" National Phil/Richard Bonynge

Jean Francaix "Five Portraits of Young Ladies" Nicole Narboni, p

Serge Koussevitzky "Chanson Triste," Op 2 Gary Karr, db; Harmon Lewis, p

Bela Bartok Viola Concerto David Aaron Carpenter, vi; London Phil/Vladimir Jurowski

Guillaume de Machaut "Kyrie I" Kronos String Quartet

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Toke Moldrup, vc

Claude Debussy Sonata (#3) in g for Violin and Piano Itzhak Perlman, v; Vladimir Ashkenazy, p

Anton Zemlinsky Song, "In der Ferne" Hermine Haselbock, ms; Florian Henschel, p

Giuseppe Verdi "Ernani" Annette Heim, f; Bret Heim, g

Giuseppe Verdi "Ernani" La Scala Phil/Riccardo Muti

Franz Liszt Concert paraphrase on music from Verdi's "Ernani" Leslie Howard, p

Giuseppe Verdi "Ernani" Annette Heim, f; Bret Heim, g

Antonio Salieri Flute and Oboe Concerto in C Andreas Staier, forte-p;

Jean-Philippe Rameau "Dardanus" (1739) Concert d'Astree/Emmanuelle Haim

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens (1942)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G (1770)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Antonín Dvorák: Cypress No. 2 (1887)

Benjamin Godard: Suite of Three Pieces (1890)

Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)

Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887)

Frank Loesser: Guys and Dolls: I'll Know (1950)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 2] (1780)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Soldiers' Chorus (1852)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 47 in b (1776)

Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)

Robert Schumann: Adagio & Allegro (1849)

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Henry Purcell: Ground (1690)

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz (1936)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins (1936)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 3 (1964)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

Charles Ives: Country Band March (1903)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 (1873)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Samuel Coleridge-Taylor: Minuet & Trio (1895)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E (1781)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

Vítezslav Novák: Slovak Suite (1903)

20:00 OVATIONS: Highlights from the 2023 & 2024 Encore Music & Ideas Festivals

Johannes Donjon: The Nightingale—Jasmine Choi, flute; Shuai Wang, piano

Edvard Grieg: Violin Sonata No.2 Op 13—Jinjoo Cho, violin; Hyunsoo Kim, piano

Niels Gade: String Octet in F Op17—Verona String Quartet & Trellis String Quartet

Paul Wiancko: American Haiku—Max Geissler, cello; Eric Wong, viola

Grażyna Bacewicz: Quartet for Four Violins—Mihaela Martin, violin 1; Brendan Shea, violin 2; Jinjoo Cho, violin 3; Stephen Miahky, violin 4

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No.1 in c Op 8—Jinjoo Cho, violin; Brannon Cho, cello; Kyu Yeon Kim, piano

Germaine Tailleferre: Arabesque: Sang Yoon Kim, clarinet; Hyunsoo Kim, piano

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 202 'Weichet nur, betrübte Schatten' 'Wedding Cantata' (1718)

Manuel de Falla: El amor brujo (1915)

Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Percy Grainger: Colleen Dhas (1904)

Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande (1901)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 11 (1800)

Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto (1770)

Franz Liszt: Liebestraum No. 1 (1850)