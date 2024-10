WCLV Program Guide 10-14-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Joseph Haydn "L'incontro improvviso" Thomas Quasthoff, b-br; Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Wolfgang Amadeus Mozart "The Abduction from the Seraglio," K. 384 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Gioachino Rossini "L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers)" Metropolitan Opera Orch

Giacomo Meyerbeer "Wirt und Gast" Czech Chamber Phil/Dario Salvi

Mel Bonis Violin Sonata, Op. 112 Elena Urioste, v; Tom Poster, p

Jacques Offenbach "Gaite Parisienne" Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Peter Tchaikovsky Six Piano Pieces, Op. 19 Wallfisch, English Chamber Orch/Simon

Peter Tchaikovsky Six Piano Pieces, Op. 19

Nicolai Rimsky-Korsakov "Scheherazade," Op. 35 London Phil/Jose Serebrier

Ferid Alnar "Foggy Morning" Beyza Yazgan, p

Fanny Mendelssohn "Das Jahr" Martina Frezzotti, p

Felix Mendelssohn Violin Concerto in d Sidney Weiss, v; Jeanne Weiss, p; Orch/Sidney Weiss

Felix Mendelssohn "Andante" in A Ana-Marija Markovina, p

Georg Telemann Overture (Suite) in C, "Hamburger Ebb' und Flut (Wassermusik)" Andreas Staier, fp

Francesco Maria Veracini "Ouverture" (Suite) #6 in B-Flat Accademia I Filarmonici/Alberto Martini

George Frideric Handel "Water Music" Suite No. 2 in D Orpheus Chamber Orch

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Siegfried Karg-Elert "Jugend," Op 139 (1919) Douglas Worthen, f; Janice Weber, p; Richard Shaunessy, cl; Richard Menual, fh

Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B-Flat, Op. 34 Eduard Brunner, cl; Hagen String Quartet

Penelope Thwaites "The Selfish Giant" Ensemble/Penelope Thwaites

Eric Coates "The Three Bears" Phantasy Royal Liverpool Phil/Charles Groves

Ernst Toch "Peter Pan, A Fairy Tale for Orchestra," Op 76 Louisville Orch/Robert Whitney

Leonard Bernstein "Peter Pan" Amber Chamber Orch/Alexander Frey

William Henry Harris Anthem, "Faire is the Heaven" Cambridge Singers/John Rutter

Benjamin Britten "Sinfonietta," Op. 1 London Mozart Players/Jane Glover

Joaquin Turina "Circulo," Op 91 Lincoln Trio

Manuel de Falla "El amor brujo" (1915) Los Angeles Guitar Quartet

Joao De badajos Puse mis amores The Dufay Collective

Zdenek Fibich "Studies of Paintings", Op 56 Radoslav Kvapil, p

Modest Mussorgsky "Pictures at an Exhibition" Munich Phil/Marc Andreae

Paul Hindemith "Nobilissima Visione" (1938) BBC Phil/Yan-Pascal Tortelier

Dinicu "Pacsirta" Mela Tenenbaum, v; Richard Kapp, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

Leopold Stokowski: Chorale from Bach's 'Easter Cantata' (1930)

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' (1740)

Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony No. 9 (1822)

Frédéric Chopin: Etude No. 18 (1836)

George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)

Heinrich Schütz: Vater unser (1625)

Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs (1749)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

Sergei Rachmaninoff: Largo-Allegro from Symphony No. 2 (1908)

Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Nicolò Paganini: Caprice No. 1 (1820)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Clóvis Pereira: Concertino for Cello & Strings (2009)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

John Ireland: Tritons (1899)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite (1918)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 4 'Arpeggio' (1838)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 in B-Flat (1790)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Antonín Dvorák: Violin Concerto in a (1880)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on the Old 104th Psalm Tune (1949)

Leopold Mozart: Symphony in D (1760)

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)

Sir Edward Elgar: La Capricieuse (1891)

Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)

Mark O'Connor: Americana Symphony: Splendid Horizons (2006)

George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1935)

Bronislaw Kaper: Auntie Mame: Drifting (1958)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C (1780)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus (1821)

Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 (1738)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 86 (1786)

Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)

Franz Waxman: Hotel Berlin: Cafe Waltzes (1945)

James Horner: Field of Dreams: Medley (1989)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in d (1740)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Luis Bacalov: Il Postino: Theme (1994)

Anatoly Liadov: Kikimora (1910)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d (1885)

Robert Schumann: Fairy Tale No. 3 (1853)

Johan Helmich Roman: Oboe d'amore Concerto (1750)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 8 in D-Flat (1906)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)

Samuel Barber: Summer Music (1956)

Alexander Zemlinsky: Die Seejungfrau (1903)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F (1798)

Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Lord, let me know mine end (1917)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Prelude from Phantasy Quintet (1912)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)

Robert Farnon: Intermezzo for Harp & Strings (1952)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March (1834)

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande (1729)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)