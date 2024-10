WCLV Program Guide 10-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Gaetano Donizetti Sinfonia in g Camerata Budapest/Laszlo Kovacs Naxos 8.557492 DONIZETTI: Double Concerto / Flute Concertino / Clarinet Concertino 5:47

0:05:47 Franz Liszt "Die Ideale" Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Musical Heritage Society MHS 522534-M (2) Franz Liszt Symphonic Poems, Volume II 25:59

0:33:26 Franz Liszt "Reminiscences de 'Lucia di Lammermoor'" Jorge Bolet, p Philips 456724-2 (2) Great Pianists of the 20th Century 10: Jorge Bolet I 6:20

0:39:46 Gaetano Donizetti "Lucia di Lammermoor" Sutherland, Pavarotti, Royal Opera House Cho and Orch/Bonynge London 443814-2 Pavarotti's Opera Made Easy: My Favorite Moments 3:43

0:43:29 Franz Krommer Wind Sextet in c Consortium Classicum Claves CD-50-9004 Franz Krommer 11:30

0:54:59 Othmar Schoeck Songs, Op. 15 Cornelia Kallisch, ms; Till Korber, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 1 1:35

1:00:00 Peter Tchaikovsky "Swan Lake," Op. 20 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA 7804-2-RC (2) Tchaikovsky: Swan Lake 5:16

1:05:16 Ludwig van Beethoven Piano Sonata #27 in e, Op 90 Alessio Bax, p Signum SIGCD-525 N/A 11:53

1:18:44 Karl Goldmark Violin Concerto #1 in a, Op 28 Vera Tsu, v; Razumovsky Sinfonia/Yu Long Naxos 8.553579 KORNGOLD / GOLDMARK: Violin Concertos 36:15

1:54:59 Hugo Wolf "Italienisches Liederbuch" Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p RCA 60857-2 N/A 1:24

2:00:00 Giuseppe Verdi "I due Foscari" La Scala Orch/Claudio Abbado CBS MK-37228 Pavarotti Premieres * Verdi * Abbado 5:08

2:05:08 Gaetano Donizetti String Quartet #2 in a Zurich Tonhalle String Quartet Koch CD-316035 N/A 17:12

2:22:20 Giuseppe Verdi "Macbeth" Bournemouth Sym/Jose Serebrier Naxos 8.572818-19 (2) Verdi: Complete Ballet Music from the Operas 10:16

2:32:36 Alexander Glazunov "Raymonda," Op 57 Royal Scottish National Orch/Jose Serebrier Warner Classics 61939-2 Glazunov: Symphonies 1, 2, 3, 9 1:41

2:34:17 Jose Serebrier Symphony #1 (1957) Bournemouth Sym Orch/Jose Serebrier Naxos 8.559648 Serebrier: Symphony No 1, Violin Concerto 19:24

2:53:41 Francisco Tarrega "Minueto" David Russell, g Opera Tres CDS-1003/4 (2) N/A 1:33

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Leo Delibes "Coppélia" Slovak Radio Sym/Andrej Lenard Naxos 8.55008 DELIBES: Best of French Ballet 5:06

3:05:06 Francis Poulenc Flute Sonata (1958) Keith Bryan, f; Karen Keys, p Premier PRCD-1053 N/A 12:17

3:17:23 Antonio Cartellieri Symphony #4 Evergreen Sym Orch/Gernot Schmalfuss CPO 777667-2 Cartellieri: Complete Symphonies 21:05

3:38:28 Francis Poulenc "Valse" (1919) Pascal Roge, p London 417438-2 Piano Works - Ouvres Pour Piano - Klavierwerke / Les Soirees De Nazelles - 3 Mouvements Perpetuels - 3 Novelettes - 9 Improvisations 1:50

3:40:18 Francis Poulenc Clarinet Sonata (1962) Michel Portal, cl; Pascal Roge, p London 421581-2 Poulenc: Chamber Music 14:17

3:54:35 Francis Poulenc Improvisations (1932-59) Pascal Roge, p London 417438-2 Piano Works - Ouvres Pour Piano - Klavierwerke / Les Soirees De Nazelles - 3 Mouvements Perpetuels - 3 Novelettes - 9 Improvisations 1:24

4:00:00 Claude Debussy Waltz, "La plus que lente" Mischa Elman, v; Joseph Seiger, p Vanguard OVC-8029 Kreisler Favorites 5:49

4:05:49 Georges Bizet "L'Arlesienne" Suite No. 1 French National Orch/Seiji Ozawa EMI/Ang CDC7-47064-2 Bizet: Carmen Suites Nos. 1 and 2, L'Arlesienne Suites Nos. 1 and 2 18:10

4:25:47 Ferenc Farkas "Ancient Hungarian Dances" for Wind Quintet (1959) Borealis Wind Quintet MSR Classics MS-1128 A LA CARTE- Short Works for Winds 8:36

4:34:23 Leo Weiner Divertimento #1 for Strings, Op 20, on Old Hungarian Dances I Virtuosi Italiani Arcadia ARC-2002-2 I Virtuosi Italiani 10:03

4:44:26 Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 2 in c-sharp minor Alexander Brailowsky, p RCA 68165-2 (2) Brailowsky Plays Virtuoso Showpieces 9:25

4:53:51 Hofhaimer Song, Herzliebtes Bild King's Singers, Consort Of Musicke/Anthony Rooley EMI/Ang CDM7-69837-2 Madrigal History Tour 1:36

5:00:00 Serge Prokofiev Three Piano Pieces, Op. 59 Frederic Chiu, p Harmonia Mundi HMU-907189 N/A 5:39

5:05:39 Malcolm Arnold Flute Sonatina, Op 19 James Galway, f; Phillip Moll, p RCA 68860-2 James Galway Plays The Music Of Sir Malcolm Arnold 8:08

5:13:47 Ludwig van Beethoven Piano Sonata #25 in G, Op 79 Rudolf Buchbinder, p RCA 787510 (9) Beethoven: The Sonata Legacy 10:15

5:25:34 Camille Saint-Saens "La jota aragonese," Op. 64 Oviedo Phil/Marzio Conti Warner 8.25646E+11 N/A 3:50

5:29:24 Francisco Tárrega "Gran Jota" Pepe Romero, g Philips 442150-2 Noches de Espana: Romantic Guitar Classics 10:24

5:39:48 Mily Balakirev Overture on the Theme of a Spanish March USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya SUCD-1000153 N/A 13:23

5:53:11 Dmitri Shostakovich Preludes, Op. 34 Folke Grasbeck, p Bluebell ABCD-039 Piano Concerto No. 1 / 24 Preludes Op. 34 / Chamber Symphony Op. 110bis 1:44

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

06:00:45 Jose Abrajim Elcure Lo Que el Viento Se Llevo (arr. F. Londono) Quintet of the Americas MSR 1077 "Dancing in Colombia"

06:05:20 Jorge Olaya-Muñoz Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008 "Quintet of the Americas - Souvenirs"

06:09:54 Franz Joseph Haydn String Quartet in Eb, Op. 33, No. 2, Hob.III:38 "The Joke" Cuarteto Casals

06:30:51 Isaac Albeniz Suite Espagnola Spanish Brass Luur Metalls Cascavelle 3072 "Caminos de

07:00:45 Zoltan Kodaly Intermezzo, from "Hary Janos" Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata ProArte 403 "Prokofiev: Lt. Kije"

07:05:40 Sergei Prokofiev March, from "The Love for Three Oranges" Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata RCA 5168 "Prokofiev: Lieutenant Kijé, etc"

07:08:20 Blas Galindo "Arrullo" (Lullaby) Voz en Punto Jose Galvan Quindecom 111 "Mexico en Navidad"

07:11:00 Ernesto Anaya La Petenera Ernesto Anaya Ernesto Anaya & Ensemble Ernesto Anaya Fonarte Latino 1438 "Ernesto Anaya; Huapangeando: La Huasteca en colores"

07:18:33 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 18 in Eb, Op. 31, No. 3 Bruno-Leonardo Gelber, piano Denon 73006 "Beethoven: The Sonatas for Piano Vol. 3"

07:40:19 Pedro Biava Fantasia sobre motivos colombianos Orquesta Filarmonica Alcaldia Mayor Santa Fe de Bogota Luis Biava Orquesta Filarmonica Alca n/a "Memorias Musicales Colombianas, vol. 3"

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Osvaldo Golijov: Levante Serouj Kradjian, piano Album: Levante Atma 2655 Music: 4:26

Lennox Berkeley: Divertimento in B-flat Major, Op. 18 Lexington Symphony; Jonathan McPhee, conductor Lexington Symphony, Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 18:49

Piano Puzzler Contestant: Rob Scheinberg calling from Hoboken, NJ Music: 8:44

Frederic Chopin: Waltz in C sharp minor Op. 64 No. 2 Stephen Hough, piano Album: Stephen Hough In Recital Hyperion 67686 Music: 03:25

Kevin Lau: If Life Were a Mirror Min-Jeong Koh, violin; Bo Yon Koh, piano ROCO, Asia Society Building, Houston, TX Music: 14:50

Komitas Vardapet: Al Ailux and Tsirani Tsar (two pieces) Ani Aznavoorian, cello; Marta Aznavoorian, piano Album: Gems from Armenia Cedille Music: 04:37

Claude Debussy: En Blanc et Noir Kirill Gerstein, piano; Thomas Ades, piano Album: Music in Time of War Myrios Music: 15:49

Ralph Vaughan Williams, arr. Adam Johnson: The Lark Ascending Jonathan Morton, violin; Edgar Meyer and the Scottish Ensemble University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 15:32

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded April 2022 - This week’s line-up of young talent includes a 16-year-old pianist from Texas who’s a budding music historian – she performs a 20th century Polish toccata on the program … an award winning Texan teenage sax quartet serenades us with a melodic contemporary work … and we meet a young tenor from Maine who helps out on his Dad’s lobster boat when he’s not practicing music by Henry Purcell

Samuel Igbo, violin, 16, from Boerne, TX performs Fantasie No. 1 for Violin by Florence Price

Ellen Foreman, piano, 16, from San Antonio, TX performs Sonata No. 2: III. Vivo (Toccata) by Grazyna Bacewicz

Noah Carver, voice, 18, from Beals, ME performs Music for a While by Henry Purcell

Amelia Cannavo, violin, 17, from Barnegat Light, NJ performs Rhapsody No. 2 for Violin by Jessie Montgomery

The Aurelian Quartet performs Phantom Dance by: Yosuke Fukuda with teenagers from the Dallas, TX area: GianCarlo Lay, soprano saxophone, Jaden Coleman, alto saxophone, Andrew George, tenor saxophone, and Aadarsh Bailreddy, baritone saxophone

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

13:00:49 Silvius Leopold Weiss: Presto (1720) Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

13:06:13 J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue (1720) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 3:04

13:11:12 Moritz Moszkowski: From Foreign Lands Op 23 (1884) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 26:26

13:38:31 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 in A-Flat Op 47 (1841) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 7:51

13:47:47 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 30:57

14:20:46 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 (1830) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

14:30:55 Luigi Cherubini: String Quartet No. 5 in F (1835) Melos Quartet Brilliant 93891 24:41

14:56:21 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 (1899) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

15:05:23 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 7 'Sinfonia Antartica' (1952) London Philharmonic Choir London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 64020 41:58

15:49:55 Samuel Coleridge-Taylor: Dance Op 5 # 5 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 4:31

15:56:05 Bohuslav Martinu: Symphony No. 3 H 299 (1944) Bamberg Symphony Neeme Järvi BIS 363 28:52

16:25:38 Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 Op 101 # 2 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:35

16:29:13 Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 (1897) Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 5:45

16:36:11 Johann Christoph Friedrich Bach: Trio in C (1770) Aulos Ensemble Centaur 3068 14:18

16:52:21 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 (1891) Han-Na Chang, cello Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin EMI 57052 6:56

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Maurice Jarre, a Place in Cinema

Maurice Jarre: A Passage to India: Bombay March—Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 1:17

Maurice Jarre: Georges Franju Suite— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 16:31

Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main Theme—London Philharmonic/John Mauceri (LPO 86) 2:10

Maurice Jarre: Lawrence of Arabia Suite— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 10131) 12:10

Maurice Jarre: Witness: Building the Barn— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 4:59

Maurice Jarre: Fatal Attraction: Theme— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 5:09

Maurice Jarre: Dead Poets Society: Themes— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 5:13

Maurice Jarre: Ghost: Theme— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 4:11

Maurice Jarre: Gorillas in the Mist: Theme— Royal Philharmonic/Maurice Jarre (Milan 35607) 2:36

17:58:45 Henry Purcell: Amphitrion: Bourrée (1690) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:14

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: In Praise of Women - We tip our hat to Amy, Rosabella, Adelaide, Lydia, Mabel and even Sara Lee!

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom Songs by Gershwin Nonesuch 979151-2

18:01:02 00:02:47 Galt McDermot-john Guare Who Is Sylvia? Raul Julia Two Gentlemen of Verona -- Original B'way Cast Decca B'way 440-017565

18:03:40 00:02:51 R.Rodgers-L.Hart Wait Till You See Her Robert R. Kaye By Jupiter -- Off-B'way Cast DRG DRG-CD-19105

18:07:27 00:03:14 Frank Loesser Adelaide Frank Sinatra Frank Sinatra in Hollywood Rhino R278285

18:10:46 00:03:07 R.Rodgers-L.Hart Women Arthur Siegel Rodgers and Hart Revisited -- Vol. 4 Painted Smiles PSCD-140

18:14:00 00:03:13 Jerry Bock-Sheldon Harnick Eve Alan Alda The Apple Tree -- Original B'way Cast Sony SK48209

18:17:26 00:02:24 John Kander-Fred Ebb Two Ladies Joel Grey Cabaret -- Original B'way Cast Sony SK60533

18:19:45 00:02:44 Harold Arlen-Truman Capote Two Ladies in de Shade of de Banana Tree Enid Mosier, Ada Moore House of Flowers -- Original B'way Cast Sony SK86857

18:22:47 00:00:48 Frank Loesser Overture from The Most Happy Fella Orchestra The Most Happy Fella -- Original B'way Cast Sony S2K48010

18:23:35 00:02:45 Frank Loesser Rosabella Robert Weede The Most Happy Fella -- Original B'way Cast Sony S2K48010

18:26:52 00:02:30 Jerry Herman When Mabel Comes in the Room Stanley Simmonds Mack & Mabel -- Original B'way Cast MCA MCAD-10523

18:29:29 00:03:04 Yip Harburg-Harold Arlen Lydia, the Tattoed Lady Groucho Marx1 American Songbook Series: Yip Harburg Smithsonian ED048-16

18:32:27 00:02:31 Yip Harburg-Burton Lane I'll Take Tallulah Bert Larh, Red Skelton Ship Ahoy! -- Original Film Soundtrack Hollywood Soundstage HS5011

18:35:01 00:02:33 Arthur Schwartz-Howard Dietz I Love Luisa Fred Astaire The Astaire Story DRG DARC-3-1102

18:37:48 00:01:33 Frank Loesser Once in Love With Amy Ray Bolger Front Row Center: The Broadway Gold Box MCA MCAD4-11353

18:39:15 00:02:34 Stephen Sondheim Multitudes of Amy Mandy Patinkin Mandy Patinkin -- Experiment Nonesuch 9-79330

18:42:16 00:02:34 John Kander-Fred Ebb Sara Lee Jim Walton And the World Goes 'Round -- Original Cast RCA 09026-60904

18:45:01 00:03:20 Alan Jay Lerner-Frederick Loewe I Still See Elisa James Barton Paint Your Wagon -- Original B'way Cast RCA 60243-2-RG

18:48:17 00:03:35 Stephen Sondheim Ariadne Nathan Lane The Frogs -- Original B'way Cast Nonesuch 7559-79638

18:52:29 00:00:31 George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy Sony SK60659

18:53:06 00:03:50 Alan Jay Lerner-Frederick Loewe Filler: Gigi Louis Jourdan Gigi -- Film Soundtrack Rhino R271962

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Gustav Mahler: First Movement from Symphony No. 1 (1888) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425718 16:21

19:21:16 Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 32:38

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Esa-Pekka Salonen, conductor; Senja Rummukainen, cello; live from Mandel Concert Hall at Severance

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Esa-Pekka Salonen: Cello Concerto

(Intermission) 21:17:23 Jean Sibelius: Overture in E (1891) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 11:33

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat Op 82

22:10 OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Apollo’s Singers; Andréa Walker, soprano; Aryeh Nussbaum Cohen, countertenor; Lawrence Wiliford, tenor; Edward Vogel, baritone

Johann Sebastian Bach: Sinfonia from Cantata BWV 42

Johann Sebastian Bach: Easter Cantata (Erfreut euch, ihr Herzen) BWV 66

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio BWV 249

23:40 QUIET HOUR

23:43:24 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

23:48:51 John Field: Nocturne No. 3 in A-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

23:53:50 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 (1722) Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23