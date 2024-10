WCLV Program Guide 10-11-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Richard Wagner "Tristan und Isolde" Julius Berger, vc; Norman Shetler, p EBS 6015 Musik in Schloss Hohenschwangau 5:23

0:05:23 Richard Wagner "Tristan und Isolde" Chicago Sym/Daniel Barenboim Teldec 99595-2 Wagner Overtures and Preludes 17:10

0:24:03 Germaine Tailleferre Piano Concerto Josephine Gandolfi, p; Orch/Nicole Paiement Helicon HE-1048 N/A 16:44

0:40:47 Francis Poulenc Clarinet Sonata Jonathan Cohler, cl; Randall Hodgkinson, p Ongaku 024-102 More Cohler on Clarinet 13:57

0:54:44 Germaine Tailleferre "Chansons populaires francaises" (1952-55) Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille CDR-90000070 La vie est une parade 1:47

1:00:00 Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in E-Flat, BWV 552, St Anne Philharmonia Orch/Robert Craft Koch 3-7463-2 The Music of Arnold Schoenberg, Vol. 3 5:52

1:05:52 Johann Sebastian Bach Toccata and Fugue in d minor, BWV 565 Canadian Brass RCA RCD1-4733 The Canadian Brass: Greatest Hits 8:20

1:15:34 Johann Sebastian Bach Fugue in g minor, BWV 1000 Kim Heindel, lute-harpsichord Dorian DIS-80126 Aufs Lautenwerk - Music By Bach 6:04

1:21:38 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Onyx Brass Chandos CHAN-10462 Fugue 1:52

1:23:30 Antonin Dvorak String Quartet No. 1 in A, Op. 2 Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 33:31

1:57:01 Antonin Dvorak "Russian Songs" Ensemble; Sona Bohmova, p Brilliant Classics 92883 (3) Dvorak: Complete Choruses and Duets 1:35

2:00:00 Emmanuel Chabrier "Pieces pittoresques" (1881) Georges Rabol, p Naxos 8.553009 Chabrier: Piano Works Vol. 1 5:44

2:05:44 Jules Massenet Orchestra Suite No. 4, "Scenes pittoresques" Paris Conservatoire Orch/Albert Wolff London 4783963 (23) Massenet Edition 16:10

2:21:54 Emmanuel Chabrier "Pieces pittoresques" (1881) Georges Rabol, p Naxos 8.553009 Chabrier: Piano Works Vol. 1 1:27

2:23:21 Anton Arensky Piano Trio #1 in d, Op 32 Borodin Trio Chandos CHAN-8477 Arensky: Piano Trio No. 1/ Glinka: Trio Pathetique 31:45

2:55:06 Tikhon Khrennikov "Napoleon Bonaparte" (1995) Orch/Pavel Ovsyannikov Russian Disc RDCD-10070 Napoleon Bonaparte 1:47

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart "La clemenza di Tito," K 621 Michael Newman; Laura Oltman, g's Musicmasters MMD-60134-Y N/A 5:14

3:05:14 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B-flat, K. 207 Giuliano Carmignola, v; Orch Mozart/Claudio Abbado Archive 4777371 (2) Mozart: The Violin Concertos * Carmignola * Abbado 19:08

3:24:22 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C, K. 317, "Coronation" Soloists, Cho's, Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 436585-2 Kronungsmesse / Coronation Mass, K 317 - Vesperae Solennes De Confessore, K 339 1:36

3:25:58 William Walton "Crown Imperial," Coronation March (1937) Bournemouth Sym Orch/Andrew Litton London 448134-2 Walton: Belshazzar's Feast/Henry V Suite 6:57

3:32:55 Arthur Sullivan Ballet, "Victoria and Merrie England" Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny Marco Polo 8.223677 SULLIVAN : Victoria and Merrie England 6:23

3:39:18 Ralph Vaughan Williams "Old King Cole" (1923) London Phil/Adrian Boult London 4613542 On the Banks of Green Willow 15:00

4:00:00 Franz Joseph Haydn "The Seven Last Words of Christ on the Cross" Vermeer String Quartet Alden AP-123046 (2) Franz Joseph Haydn * The Seven Last Words of Christ 5:26

4:05:26 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in e, "From My Life" London Sym Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8412 Smetana: The Bartered Bride - String Quartet "My Life" 30:30

4:37:46 Francesco Rosetti Two-Horn Concerto in E-Flat Zdenek, Bedrich Tylsar, fh's; Capella Istropolitana/Frantisek Vajnar Naxos 8.550459 FIALA / POKORNY / ROSETTI: Concertos for 2 Horns 17:37

4:55:23 Antonin Reicha Twenty-Four Trios, Op 82 Bedrich Tylsar, fh; Zdenek Tylsar, fh; Emanuel Hrdina, fh Supraphon 11112617-G Reicha: Horn Trios 1:50

5:00:00 Anton Arensky Two-Piano Suite #1 in F, Op 15 Brenda Lucas, John Ogdon, p's MCA Classics MCAD-25891 N/A 5:08

5:05:08 Nikolai Miaskovsky Symphony #21 in f-sharp, Op 51 New Philharmonia Orch/David Measham Unicorn-Kanchana UKCD-2066 Miaskovsky/ Kabalevsky/ Shostokovich: Symphony No.21, Symphony No.2, Incidental Music To 'Hamlet' 16:09

5:21:17 Sergei Rachmaninoff Fourteen Songs, Op. 34 Yale Cellos/Aldo Parisot Delos D/CD-3042 Cello Music - PACHELBEL, J. / VIVALDI, A. / ALBINONI, T. / RIMSKY-KORSAKOV, N. / RACHMANINOV, S. (The Sound of Cellos) (Yale Cellos) 7:32

5:30:25 Franz Lachner Wind Quintet #2 in E-Flat Ensemble Wien-Berlin DG 423591-2 Danzi / Lachner: Wind Quintets 23:52

5:54:17 Franz Schubert Song, "Die Liebesgotter," D 446 Christoph Pregardien, t; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33023 The Hyperion Schubert Edition, Volume 23 1:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:28 William Grant Still: Incantation and Dance (1945) Stephen Caplan, oboe Cambria 1083 5:37

06:14:23 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 (1891) Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

06:27:18 Yo-Yo Ma: Dona Nobis Pacem/Auld Lang Syne (2008) Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 1:55

06:29:38 Scott Joplin: Bethena (1905) Agave Baroque Acis 20445 6:45

06:36:32 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 (1842) Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harmonia Mundi 901502 1:42

06:40:14 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

06:51:54 Joseph Haydn: Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 (1772) Angeles Quartet Decca 4783695 4:54

06:58:52 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

07:06:38 Florence Price: Fantasie No.2 in f-Sharp (1940) Randall Goosby, violin Decca 4851664 5:22

07:13:22 Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958) Boston Pops John Williams Decca 4851590 8:54

07:23:02 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 (1927) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

07:32:26 Richard Allison: Batchelar's Delight (1599) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:33

07:41:15 Claude Debussy: Petite Suite (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

07:56:10 R. Nathaniel Dett: Ave Maria (1930) Nathaniel Dett Chorale Brainerd Blyden-Taylor Marquis 293 3:22

08:07:36 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme (1965) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

08:17:10 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 (1830) Krystian Zimerman, piano Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Deutsche Gram 459684 12:32

08:32:08 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223503 7:10

08:43:24 Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene (1912) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Chandos 9354 8:25

08:53:45 Leonard Bernstein: West Side Story: Tonight (1957) Canadian Brass RCA 68633 4:39

08:58:34 Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 1:38

09:03:00 Johann Stamitz: Clarinet Concerto in B-Flat (1755) Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 16:41

09:22:52 Carlos Guastavino: Arroz con leche (1964) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 2:29

09:30:26 Edward MacDowell: Suite No. 1: In October Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:45

09:38:54 Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936) Patricia Petibon, soprano Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 4778778 2:22

09:49:07 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 (1600) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 2:34

09:53:47 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:05 R. Nathaniel Dett: Don't Be Weary, Traveler (1919) Nathaniel Dett Chorale Brainerd Blyden-Taylor Marquis 293 6:45

10:08:32 R. Nathaniel Dett: Let Us Cheer the Weary Traveler (1926) Nathaniel Dett Chorale Brainerd Blyden-Taylor Marquis 293 1:56

10:12:13 Alexander Glazunov: Violin Concerto in a Op 82 (1905) Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

10:34:05 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 (1881) Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

10:45:16 Paul Ben-Haim: Berceuse sfaradite (1945) Itzhak Perlman, violin Sony 975227 3:44

10:50:52 Ralph Vaughan Williams: Epithalamion (1957) Stephen Roberts, baritone London Philharmonic Sir David Willcocks EMI 64730 32:15

11:24:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C K 128 (1772) Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80242 11:19

11:38:09 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 (1906) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

11:55:16 R. Nathaniel Dett: On That Sabbath Morn (1916) Nathaniel Dett Chorale Brainerd Blyden-Taylor Marquis 293 4:39

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:31 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 17:43

12:25:31 Sergei Prokofiev: Symphony No. 7 in c-Sharp Op 131 (1952) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 30:02

12:56:58 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:28

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:42 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:33

13:06:44 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Alan Choo, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:53

13:14:36 Joaquín Rodrigo: Concierto de estío (1943) Agustín León Ara, violin London Symphony Enrique Bátiz EMI 67435 20:36

13:38:36 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 (1821) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

13:47:52 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 (1834) Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 6:20

13:56:40 Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 'Spring' (1841) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 33:57

14:31:59 Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A Op 9 # 6 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:27

14:47:42 Ernest Bloch: Baal Shem (1923) Gil Shaham, violin Canary 10 12:59

15:02:28 Heitor Villa-Lobos: Chôro No. 5 'Alma Brasileira' (1925) Wilhem Latchoumia, piano La Dolce Volta 119 4:36

15:07:30 Heitor Villa-Lobos: Ciranda No.8 'Let’s go to the other side' (1926) Wilhem Latchoumia, piano La Dolce Volta 119 2:58

15:12:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:31

15:26:54 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

15:32:11 Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 21:27

15:54:53 John Barry: The Black Hole: Suite (1979) City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1055 4:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:14 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 905371 5:57

16:11:06 Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 (1804) Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 13:01

16:27:58 Roy Harris: When Johnny Comes Marching Home from Symphony No. 4 (1939) Colorado Symphony Chorus Colorado Symphony Marin Alsop Naxos 559227 3:08

16:33:10 Jonathan Leshnoff: Adagio 'Hod' from Guitar Concerto (2013) Jason Vieaux, guitar Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 559809 8:55

16:43:52 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 (1885) Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 9:26

16:54:56 Dmitri Kabalevsky: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 50 (1952) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 5:19

17:05:07 Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13 (1852) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 6:12

17:13:03 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F RV 97 (1720) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 11:15

17:25:42 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 S 244/12 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 9:35

17:39:17 Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57 (1844) Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

17:45:26 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 2:27

17:49:42 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C H 659 (1773) The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:04 Karl Ditters von Dittersdorf: Harp Concerto in A (1780) Nicanor Zabaleta, harp Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Deutsche Gram 439693 18:54

18:28:48 Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques: Kaddish (1914) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4795305 5:29

18:36:15 Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah (1923) Gil Shaham, violin Canary 10 3:48

18:41:29 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

18:53:22 Leo Zeitlin: Eli Zion (1914) Gil Shaham, violin Canary 10 5:03

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:10 Ernest Bloch: Schelomo (1916) Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 19992 21:28

19:23:53 Karl Goldmark: Violin Concerto in a Op 28 (1877) Joshua Bell, violin Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 65949 33:25

19:58:18 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:25 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

20:19:29 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 (1880) East Coast Chamber Orchestra eOne Music 7784 31:04

20:51:26 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade Op 37 (1893) Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 4:23

20:56:40 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte (1928) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 3:01

21:02:26 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D H 18:11 (1782) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

21:21:43 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874) Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 7:18

21:30:04 Josef Strauss: Polka 'Blithe Spirits' Op 281 (1871) Vienna Boys' Choir Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 3:40

21:36:26 Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940) Israel & Berlin Philharmonic Orchestras Zubin Mehta Sony 45968 8:54

21:46:23 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e Op 11 (1830) Daniil Trifonov, piano Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4797518 42:40

22:30:46 Frederick Delius: In a Summer Garden (1908) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

22:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 7:20

22:55:12 Robert Schumann: Romance in A Op 94 # 2 (1849) Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 Op 135 (1826) Cypress String Quartet Cypress 2012 7:15

23:08:44 Ernest Bloch: From Jewish Life: Prayer (1925) Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:40

23:13:24 William Pursell: Christ Looking Over Jerusalem (1953) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:18:25 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 (1874) Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

23:30:05 Augusta Gross: Reflections on Air (2007) Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:27

23:33:33 Anthony Holborne: The Farewell (1599) Paul O'Dette, lute Harmonia Mundi 2907238 2:03

23:35:47 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica (2009) Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

23:40:02 Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008) Yolanda Kondonassis, harp San Diego Symphony Jahja Ling Telarc 80719 9:07

23:49:09 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu (1600) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

23:52:54 Charles Koechlin: Evening Peace from 'The Persian Hours' Op 65 (1913) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223504 6:04