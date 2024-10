WCLV Program Guide 10-10-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Henry Purcell Ode on the Birthday of Queen Mary (1694), "Come ye sons of art" English Concert /Trevor Pinnock DG Archiv 427663-2 Odes 3:45

0:03:45 Henry Purcell Ode on the Birthday of Queen Mary (1694), "Come ye sons of art" Soloists, English Concert & Cho/Trevor Pinnock DG Archiv 427663-2 Odes 1:42

0:05:27 Michael Tippett Suite in D for the Birthday of Prince Charles (1948) Chicago Sym Orch/Sir Georg Solti London 425646-2 (3) Tippett: Symphony No.4, Suite In D For The Birthday Of Prince Charles 14:47

0:20:14 William Alwyn "Chaconne for Tom" John Turner, r; Iain Burnside, p Naxos 8.57034 Alwyn: Chamber Music and Songs 3:24

0:25:11 Doreen Carwithen Concerto for Piano and Strings Howard Shelley, p; London Sym Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-9524 Carwithen: Orchestral Works 28:56

0:54:07 Sergei Rachmaninoff "Etudes-Tableaux," Op. 33 Howard Shelley, p Hyperion CDA-66091 Rachmaninoff: Etudes-Tableaux 1:38

1:00:00 Johann Sebastian Bach Solo Violin Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003 Antony Gray, p Divine Art DDA-21236 (2) Saint-Saens Piano Music, Vol 2 5:33

1:05:33 Camille Saint-Saens "Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals)" Ian Brown, p; Susan Tomes, p; Nash Ensemble Virgin 90751-2 N/A 22:00

1:28:52 Jean-Michel Defaye "a la maniere de Bach" Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p Bridge 9581 A la maniere 3:34

1:32:26 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4 in B-flat, BWV 1010 Victoria Drake, h Well-Tempered Productions WTP-5193 (2) From the Bach Notebook 22:18

1:54:44 Johann Sebastian Bach Cantata No. 2, "Ach Gott, vom Himmel sieh darein" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:46

2:00:00 John Alden Carpenter "Gitenjali" (1914) Thomas Hampson, br; Kuang-Hao Huang, p Cedille CDR-90000180 Song from Chicago 5:28

2:05:28 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano and Orchestra (1926) Anton Nel, p; Austin Sym/Peter Bay Bridge 9443 Edward Burlingame Hill 6:57

2:12:25 Edward MacDowell "Amourette", Op 1 James Barbagallo, p Marco Polo 8.223632 MacDowell: Piano Music Vol. 2 1:29

2:13:54 Robert Fuchs Symphony No. 3 in E, Op. 79 Moravian Phil/Manfred Mussauer Thorofon CTH-2260 Robert Fuchs Orchesterwerke, Vol. 1 41:09

2:55:03 Jean Sibelius Eight Little Pieces, Op. 99 Folke Grasbeck, p BIS CD-1927/29 (5) Sibelius: Complete Piano Music II 1:33

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 George Frideric Handel Coronation Anthem, "Zadok the Priest" Canterbury Cathedral Cho/David Flood York CD-107 N/A 5:33

3:05:33 George Frideric Handel Violin Sonata in g, Op. 1, No. 6 (HWV 364a) Rachel Barton Pine, v; David Schrader, hc; John Mark Rozendaal, vc Cedille CDR-90000032 Handel: The Sonatas for Violin and Continuo 6:03

3:11:36 George Frideric Handel Concerto grosso in G, Op. 3, No. 3 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner London 4758673 (3) Handel: Concerti Grossi, Op 3 & Op 6 7:40

3:19:16 George Frederic Handel Concerto grosso in F, Op. 3, No. 4 London Brass Teldec D-144330 N/A 1:48

3:21:04 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A, Op.47, "Kreutzer" Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p Pyramid 13490/1/2 (3) Beethoven Complete Violin Sonatas 34:12

3:55:16 Jean-Philippe Rameau "Le temple de la gloire" Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan PBP PBP-10 (2) Temple de la Gloire 1:46

4:00:00 Almeida "Choro e Batuque" Tacy Edwards, f; Marc Regnier, g Reference FR-714 N/A 5:06

4:05:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in G, G 480 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Sony SK-60680 Simply Baroque 17:34

4:24:10 Manuel de Falla "Siete canciones populares espanolas" Kim Kashkashian, vi; Robert Levin, p ECM 1975 Asturiana- Songs From Spain and Argentina 14:45

4:38:55 Pablo de Sarasate "La chasse," Op 44 Tianwa Yang, v; Navarra Sym Orch/Ernest Martinez Izquierdo Naxos 8.572216 Music For Violin And Orchestra - 2 8:50

4:47:45 Joaquin Rodrigo "Capriccio (Offrande a Sarasate)" Rachel Barton Pine, v Cedille CDR-90000124 Capricho Latino 6:18

4:54:03 Joaquin Nin "Chants d'Espagne" Maya Beiser, vc; Anthony De Mare, p Koch 3-7442-2 N/A 1:34

5:00:00 Frederic Chopin Nocturnes, Op. 9 Michael Landrum, p Sono Luminus DSL-92158 (2) Piano Recital: Landrum, Michael - FIELD, J. / CHOPIN, F. / RESPIGHI, O. / SCRIABIN, A. / FAURE, G. / FRANCAIX, J. (Nocturnes) 5:49

5:05:49 Claude Debussy Three Nocturnes Orch de Paris/Daniel Barenboim DG 4783618 Debussy La Mer 25:38

5:33:11 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Sonata in D, Wq 129 Eckart Haupt, f; Siegfried Pank, viga; Armin Thalheim, hc Capriccio 10101 N/A 8:05

5:41:16 Johann Joachim Quantz Flute Concerto #5 in b Rachel Brown, f; Brandenburg Consort/Roy Goodman Hyperion CDA-66927 Quantz: Flute Concertos 14:16

5:55:32 Michael Praetorius Reprinse Ulsamer Collegium Boston Skyline BSD-118 Dance Music Of the High Renaissance 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Vernon Duke: Autumn in New York (1934) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:42

06:17:48 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 (1795) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 8:06

06:27:50 John Stanley: Trumpet Voluntary (1750) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

06:32:49 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G H 666 (1776) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 9:46

06:43:52 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

06:54:47 Francis Poulenc: Nocturne No. 1 (1929) Pascal Rogé, piano Decca 425862 3:16

06:58:19 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' (1918) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 3:11

07:05:00 Luigi Cherubini: Medea: Overture (1797) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:50

07:15:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 K 550 (1788) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 9:19

07:25:25 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d HWV 437 (1720) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 4795448 3:03

07:30:30 Gerónimo Giménez: El baile de Luis Alonso: Intermezzo (1896) Burning River Brass Dorian 90316 3:09

07:33:46 Franz Schubert: Heidenröslein D 257 (1815) Dietrich Fischer-Dieskau, baritone Deutsche Gram 4796018 1:42

07:41:16 Maurice Ravel: La valse (1920) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

07:55:31 Tim Simonec: The Great WWII Medley (1979) US Army Field Band Col. Jim R. Keene Navona 6297 4:16

08:07:15 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 (1901) Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

08:14:47 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 (1878) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

08:28:09 Mary Kouyoumdjian: Aghavni (2009) Lara Downes, piano Portrait 592079 1:58

08:30:46 Joaquín Rodrigo: Canario from 'Fantasía para un Gentilhombre' (1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 4:55

08:35:58 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:33

08:42:34 Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat D 28 (1812) Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:51

08:55:35 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme (1952) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

09:04:50 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912) Orchestra of Paris Daniel Barenboim Deutsche Gram 4795448 17:03

09:23:11 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006a (1737) Jason Vieaux, guitar Azica 71347 4:20

09:31:11 Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag (1906) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:33

09:35:56 John Ireland: Epic March (1942) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

09:46:37 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883) Natalie Dessay, soprano Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 56569 5:55

09:54:14 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935) Leona Mitchell, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:43 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 'Rage over a lost penny' (1800) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:25

10:05:35 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp Op 64 # 2 (1838) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 3:42

10:10:33 Joaquín Turina: Sinfónia sevillana Op 23 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 21:42

10:33:37 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 (1875) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

10:45:01 Scott Joplin: The Easy Winners (1901) Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

10:49:47 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c Op 37 (1801) Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 35:21

11:26:52 Francis Poulenc: Trio for Oboe, Bassoon & Piano (1926) Ralph Gomberg, oboe Sony 19439946802 13:07

11:42:24 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 (1880) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:37

11:51:46 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 (1787) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:20

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:45 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:15

12:25:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 in B-Flat K 456 (1784) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 32:02

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:04 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo (1897) Burning River Brass Dorian 90316 5:41

13:07:39 Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude (1897) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:54

13:14:55 Franz Schubert: String Quartet No. 10 in E-Flat D 87 (1813) Alban Berg Quartet EMI 56470 22:14

13:39:22 Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d Op 1 # 12 'Variations on 'La Folia' (1705) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 10:41

13:52:29 Paul Creston: Choreografic Suite Op 86a (1965) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 29:01

14:24:25 Inocente Carreño: Margariteña (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 13:20

14:39:51 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 11:44

14:51:50 Carlos Chávez: El Trópico (1927) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 7:27

15:01:04 Sir Arthur Sullivan: The Sorcerer: Overture (1877) Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 5:07

15:06:35 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878) Welsh National Opera Chorus Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:02

15:10:54 César Franck: Le Chasseur maudit (1882) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

15:26:31 Johann Sebastian Bach: Adagio from Toccata, Adagio & Fugue BWV 564 (1717) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:55

15:33:21 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 20:54

15:55:44 Yann Tiersen: Amélie: Suite (2001) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:35

16:12:21 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 10:35

16:28:10 Michael Giacchino: Ratatouille: End Credits (2007) City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1398 4:37

16:33:51 George R. Poulton: Aura Lee (1861) Jacqueline Horner-Kwiatek, mezzo-soprano Harmonia Mundi 807549 5:49

16:41:28 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 (1902) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:08

16:53:28 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 (1802) Midori, violin Sony 730111 6:32

17:04:39 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 (1760) Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler Berlin Classics 1090 5:26

17:11:48 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

17:23:33 Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 (1911) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 11:17

17:39:09 Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 D 384 (1816) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 5:13

17:46:12 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

17:55:10 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:41 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite (1938) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

18:30:50 Traditional: She Moved Through the Fair John O'Conor, piano Irish Chambe8 Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:33

18:37:59 Traditional: Shenandoah Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:50

18:43:09 Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 9:15

18:54:01 Traditional: Black is the Color of my True Love's Hair Ross Hauck, tenor Apollo's Fire Avie 2329 4:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:40 Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 in d Op 25 (1856) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 27:13

19:30:04 Manuel de Falla: El amor brujo (1915) Leontyne Price, soprano Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 62586 27:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:56 Paul Creston: Toccata for Orchestra Op 68 (1957) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 13:39

20:16:16 George Gershwin: Piano Concerto in F (1925) Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harmonia Mundi 807441 32:39

20:50:19 Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures Op 5 (1915) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 8:29

21:02:21 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E-Flat Op 93 (1821) Trio Parnassus MDG 3307 19:26

21:22:50 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:29

21:29:13 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 (1721) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 5:33

21:36:59 Félix Godefroid: Danse des sylphes Op 31 (1855) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 8:30

21:46:47 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0007 41:28

22:29:31 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Peter Takács, piano Cambria 1175 15:15

22:46:31 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936) London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

22:55:38 Agustín Barrios: Waltz No. 3 in d Op 8 # 3 (1919) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 4:29

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 3:55

23:05:39 Antonín Dvorák: Nocturne for Strings Op 40 (1875) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431680 7:16

23:12:56 Jean Sibelius: Kuolema: Scene with Cranes Op 44 # 2 (1906) Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:48

23:19:18 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

23:25:43 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao (2008) Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

23:30:48 Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 7 in G H 15:41 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 5:34

23:36:32 Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' Op 202 (1891) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:41

23:44:15 Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4777457 3:41

23:47:56 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959) Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36

23:53:41 Amy Beach: Romance in A Op 23 (1893) Katharina Wimmer, violin Naxos 551438 5:50