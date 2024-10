WCLV Program Guide 10-07-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giuseppe Torelli Trumpet Sonata in D Sandro Verzari, tr; Ensemble/Flavio Colusso

Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E-Flat, K. 417 Peter Damm, fh; St Martin's Academy/Neville Marriner

Thorvald HANSEN Cornet Sonata in E-Flat, Op 18 Joshua Whitehouse, tr; Gail Novak, p

Emil Hartmann "Nordic Folk Dances" Copenhagen Phil/Bo Holten

Agathe Backer Grondahl Songs, Op. 41 Kari Frisell, s; Liv Glaser, p

Wolfgang Amadeus Mozart "The Magic Flute," K. 620 Wolfgang Schulz, f; Hansjorg Schellenberger, ob

Wolfgang Amadeus Mozart "The Magic Flute," K. 620 Wolfgang Schulz, f; Hansjorg Schellenberger, ob

Franz Joseph Haydn Flute Duo No. 3 in d Ginevra Petrucci; Gian-Luca Petrucci, f's

Georges Bizet Symphony in C San Francisco Ballet Orch/Martin West

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

Aram Khachaturian "Gayaneh" (1942, rev 1957) London Sym Orch/Anatole Fistoulari

Aram Khachaturian Toccata (1932) Dmitry Paperno, p

Roy Harris "Toccata" (1949) Geoffrey Burleson, p

Serge Prokofiev Toccata, Op. 11 Frederic Chiu, p

Serge Prokofiev "Cinderella," Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Peter Tchaikovsky "Sleeping Beauty", Op. 66 Philharmonia Orch/John Lanchbery

Alexander Scriabin "Two Poems," Op 32 Vladimir Sofronitski, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Pablo de Sarasate "Romanza Andaluza" Gil Shaham, v; Akira Eguchi, p

Johann Sebastian Bach Violin Sonata No. 6 in G, BWV 1019 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc

Fernando Sor 24 "Pieces progressives," Op 44 Jason Vieaux, g

Pablo de Sarasate "Zigeunerweisen," Op 20 Gil Shaham, v; London Sym/Lawrence Foster

Chris Batchelor Andalusian Suite (after Spanish Folk Music) London Brass

Joaquin Turina Sextet, "Escena Andaluza" Lincoln Trio

Ernesto Lecuona "Gitanerias" Morton Gould and his Orchestra

George Frideric Handel "Alcina" Emma Kirkby, s; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Georg Mathias Monn Cello Concerto in D Yo-Yo Ma, vc; Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Serge Prokofiev "Romeo and Juliet," Op. 64 Royal Opera House Orch/Mark Ermler

Serge Prokofiev Ballet, "On the Dnieper," Op. 51 Monte Carlo Phil/James DePreist

Serge Prokofiev "Romeo and Juliet," Op. 64 New York Phil/Kurt Masur

Franz Schubert Song, "Du bist die Ruh'," D 776 Mischa Maisky, vc; Daria Hovora, p 1

Franz Strauss Horn Concerto in c, Op 8 Barry Tuckwell, fh; London Sym Orch/Istvan Kertesz

Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in c minor, Op. 17, "Little Russian" USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Peter Tchaikovsky "The Nutcracker," Op. 71 Tubadours

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture (1941)

Hannah Lash: Stalk (2008)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Preludietto (1891)

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture (1874)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Monarch of the Sea (1878)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude (1893)

Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando (1906)

Alec Wilder: Theme and Variations (1945)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 26 (1844)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Kurt Weill: Buddy on the Night Shift (1942)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)

Dave Brubeck: Concordia (2008)

William Schuman: New England Triptych (1957)

Candelario Huízar: Imágenes (1919)

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in c (1879)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

Sir William Walton: Symphony No. 2 (1960)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

Franz Schubert: Marche militaire No. 2 (1822)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Hector Berlioz: Overture to 'King Lear' (1831)

Randall Thompson: Symphony No. 2 in e (1931)

Carlos Baguer: Symphony No. 12 in E-Flat (1800)

Eugenio Toussaint: Largo from Concerto for Improvised Piano (2006)

Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart (1881)

Howard Blake: Bassoon Concerto (1971)

William Byrd: Mass for Five Voices: Gloria (1594)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Wolf: Suite (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D (1720)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

John Dowland: Come again, sweet love doth now invite (1597)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G (1720)

Charles Gounod: St. Cecilia Mass: Sanctus (1855)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Se viver non degg'io (1770)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

Aaron Copland: Letter from Home (1944)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Carl Nielsen: Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)

Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

Alan Hovhaness: Symphony No. 6 'Celestial Gate' (1959)

Johann Sebastian Bach: Fantasia in c (1728)

Joseph Haydn: Fantasia in C (1789)

Margaret Bonds: Hold On! (1962)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 2 in A (1862)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Sarabanda (1893)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Federico Mompou: Charmes (1921)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance (1938)

Astor Piazzolla: Oblivion (1984)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960)

Leo Brouwer: Canción de cuna (1978)

Dmitri Shostakovich: Largo from Piano Sonata No. 2 (1943)