WCLV Program Guide 10-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Henry Purcell "Dido and Aeneas" Jessye Norman, s; English Chamber Orch/Raymond Leppard Philips 416299-2 Purcell: Dido and Aeneas 5:23

0:05:23 Henry Purcell "Abdelazer, or The Moor's Revenge" Suite Freiburg Baroque Orch/Thomas Hengelbrock RCA-DHM 77231-2 Purcell: Instrumental Suites 12:16

0:17:39 Gustav Holst "The Perfect Fool," Op. 39 London Phil/Adrian Boult London 4613542 On the Banks of Green Willow 10:35

0:29:37 Michael Tippett "The Midsummer Marriage" (1946-52) BBC Scottish Sym/George Hurst Naxos 8.553591 Michael Tippett 24:46

0:54:23 Henry Purcell "The Fairy Queen" New York Kammermusiker/Ilona Pederson Dorian DOR-90189 A Baqroque Celebration 1:40

1:00:00 George Frideric Handel "Saul" Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner Philips 4758256 (3) The Originals * Handel: Saul * Monteverdi Choir * EBS * Gardiner 5:16

1:05:16 George Frideric Handel Trio Sonata in B-Flat, HWV 380 Burkhard Glaetzner, Ingo Goritzki, ob's; W H Bernstein, hc; S Pank, viga Capriccio 10066 N/A 10:41

1:17:46 Anton Rubinstein Violin Concerto in G, Op 46 Takako Nishizaki, v; Slovak Phil/Michael Halasz Marco Polo 8.220359 RUBINSTEIN : Violin Concerto / Don Quixote 37:21

1:55:07 Alexander Scriabin Eight Etudes, Op 42 Sviatoslav Richter, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:49

2:00:00 Giuseppe Verdi "Nabucco" Deutsche Oper Cho & Orch/Giuseppe Sinopoli DG 410512-2 (2) Nabucco 5:42

2:05:42 Giuseppe Verdi "Nabucco" Bern Sym Orch/Vincent La Selva Newport Classic NPD-85649 Verdi: Complete Opera Overtures 7:15

2:12:57 Gioachino Rossini "Moise" Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida Philips 422843-2 Rossini: Ballet Music 21:17

2:34:14 Camille Saint-Saens "Samson and Delilah" The Hague Residentie Orch/Jun Markl Naxos 8.574463 Saint-Saens Ballet Music 7:08

2:41:22 Camille Saint-Saens "etienne Marcel" The Hague Residentie Orch/Jun Markl Naxos 8.574463 Saint-Saens Ballet Music 1:45

2:43:07 Luigi Boccherini Cello and Continuo Sonata in C (G 17) Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc Avie AV-2394 Out of Italy 12:00

2:55:07 Heitor Villa-Lobos "Cancoes tipicas brasileiras" (1919-35) Benita Valente, s; Sharon Isbin, g; Gaudencio Thiago de Mello, per Virgin 91750-2 N/A 1:47

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Nadia Boulanger "Trois pieces" Victor Julien-Laferriere, vc; Theo Fouchenneret, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 5:45

3:05:45 Mel Bonis "Suite dans le style ancien," Op 127/1 Tajana Ruhland, f; Florian Wiek, p Hanssler Classic 93.204 La joueuse de flute 12:35

3:18:20 Georg Philipp Telemann "Darmstadt Overture" (Suite) in g Concentus Musicus Wien/Nikolaus Harnoncourt MHS 11218-L (2) N/A 1:43

3:20:03 Franz Liszt "Gaudeamus igitur-Humoreske" Leslie Howard, p Hyperion CDS-44501/98 (98) The Complete Liszt Piano Music 8:39

3:28:42 Johannes Brahms "Academic Festival" Overture, Op. 80 London Phil/Marin Alsop Naxos 8.557428 Brahms: Symphony #1 * Overtures 10:38

3:39:20 Robert Fuchs "Des Meeres und der Liebe Wellen," Op. 59 Moravian Phil/Manfred Mussauer Thorofon CTH-2260 Robert Fuchs Orchesterwerke, Vol. 1 15:53

3:55:13 Friedrich Silcher Chorus, "Mein Roselein" South Radio Cho/Rupert Huber Carus 83.119 Loreley 1:25

4:00:00 Emile Waldteufel "Estudiantina" Waltzes, Op 191 Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Vox DVCL-9018 N/A 5:10

4:05:10 Dmitri Shostakovich Piano Sonata No. 1, Op. 12 Vladimir Pleshakov, p Orion ORS-6915 Early Piano Works 14:10

4:19:20 Emile Waldteufel "Espana" Waltzes, Op 236 Monte Carlo Phil/Willi Boskovsky EMI/Ang CDM7-63136-2 N/A 6:23

4:27:26 Dmitri Shostakovich Piano Sonata No. 2, Op. 61 Vladimir Ashkenazy, p London B0001846-02 Shostakovich Piano Works 27:27

4:54:53 Howard Hanson "Merry Mount," Op 31 Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80649 Symphonic Music of Howard Hanson 1:48

5:00:00 Ottorino Respighi Six Piano Pieces Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80533 Quietude 5:50

5:05:50 Erich Wolfgang Korngold "Marchenbilder (Fairytale Pictures)," Op. 3 Linz Bruckner Orch/Caspar Richter ASV CDDCA-1108 Korngold: Fairytale Pictures and other orchestral music 19:38

5:25:28 Robert Schumann "Marchenerzahlungen (Fairy Tales)," Op. 132 Melos Ensemble Members EMI/Ang CDFB5-72643-2 (2) N/A 14:17

5:41:03 Michael Haydn Flute Concerto in D, MH 81 Istvan-Zsolt Nagy, f; Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer Nimbus NI-5392 2 Flute Concertos, Symphony in F, Symphony No. 22 14:29

5:55:32 Thomas Weelkes Madrigal, "Ha Ha! This World Doth Pass" Cambridge Singers/John Rutter Collegium COLCD-105 Flora Gave Me Fairest Flowers: English Madrigals 1:48

05:57:22 Hugh Martin: Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door (1944) Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:06

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:16 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 (1860) Daniel Barenboim, piano Deutsche Gram 4779525 5:56

06:16:07 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:17

06:24:29 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:08

06:29:27 Aaron Copland: Quiet City (1940) Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 427335 9:19

06:40:06 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:44

06:50:56 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme (1962) London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

06:53:26 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

06:56:46 John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' (1931) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:33

07:03:53 Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite (1678) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2013 5:30

07:11:08 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos RV 812 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orchestra Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 10:40

07:23:18 Domenico Scarlatti: Sonata in e Kk 198 (1750) Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:25

07:27:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G K 318 (1779) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

07:41:46 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 19 in e H 16:47bis (1765) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 13:27

07:57:41 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 (1919) London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

07:59:23 Giuseppe Caimo: Mentre il cucolo (1570) King's Singers EMI 63052 1:14

08:07:43 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 (1720) Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

08:16:42 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 (1883) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

08:31:40 Percy Grainger: Spoon River (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:06

08:36:56 'PDQ Bach': Oedipus Tex: Howdy There S 150 Peter Schickele, vocal Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80520 5:31

08:45:40 Maurice Ravel: Sonatine (1905) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901811 10:32

08:56:53 Richard Rodgers: Carousel: If I Loved You (1945) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 2:59

09:03:43 Morton Gould: Chorale & Fugue in Jazz (1934) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 16:19

09:21:21 Giovanni Gabrieli: Sonata No. 20 à 22 (1612) Members of Taverner Consort Andrew Parrott EMI 54265 7:14

09:30:43 Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:39

09:35:00 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

09:43:51 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings (1945) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 9:56

09:53:46 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39444 5:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:43 Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 4:36

10:04:47 Domenico Zipoli: Pastorale (1720) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:56

10:09:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F K 130 (1772) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 19:38

10:30:10 Heinrich Marschner: Der Templer und die Jüdin: Overture Op 60 (1829) Slovak State Philharmonic Alfred Walter Marco Polo 223342 10:21

10:41:36 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856) Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 4:42

10:49:07 José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 33:05

11:23:19 Johann Christian Bach: Piano Quintet in D Op 22 # 1 (1780) Aulos Ensemble Centaur 3068 14:48

11:39:49 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 Op 51 (1894) Bamberg Symphony Neeme Järvi Orfeo 157101 9:47

11:51:13 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 (1852) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:24 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 (1926) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62404 23:55

12:33:39 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e Op 64 (1844) Zino Francescatti, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 78760 24:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:06 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 (1801) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

13:06:30 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies (1762) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 3:57

13:12:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D K 211 (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 20:56

13:35:11 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 (1734) Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 6:14

13:42:25 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Deutsche Gram 4795448 4:26

13:50:16 Darius Milhaud: Symphonie No. 1 Op 210 (1939) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 435437 27:20

14:20:34 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 (1830) Cleveland Orchestra George Szell Sony 46536 10:49

14:33:48 Franz Schubert: Rondo in A D 951 'Grand Rondeau' (1828) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 13:05

14:47:14 Niels Gade: Hamlet Op 37 (1861) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:01

15:01:06 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Act 2 Finale (1816) Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 2:17

15:03:50 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

15:09:50 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 (1953) Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 15:57

15:27:43 Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 (1942) John Alley, piano London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 7:02

15:36:45 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797) Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

15:56:08 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:36 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

16:12:36 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

16:26:05 Dave Brubeck: Three to Get Ready (1959) Quartet San Francisco 4:16

16:33:11 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 (1721) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 5:33

16:41:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G K 129 (1772) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

16:54:41 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876) Charlotte Hellekant, mezzo-soprano Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 4:54

17:03:46 Ernest Bloch: Baal Shem: Nigun (1923) Gil Shaham, violin Canary 10 6:01

17:17:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 3:15

17:23:29 Hans Gál: Allegro from Piano Concerto Op 57 (1948) Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 11:31

17:39:19 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

17:44:40 Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 Op 34 (1877) Melos Quartet Harmonia Mundi 901510 6:20

17:53:08 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture (1765) Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto in B-Flat K 191 (1774) David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

18:27:52 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 (1738) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 9:27

18:39:30 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:29

18:45:21 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 9:10

18:55:30 Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 2:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:21 Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61 (1846) Hanover Band Roy Goodman RCA 61931 34:33

19:37:19 Clara Schumann: Piano Concerto in a Op 7 (1836) Isata Kanneh-Mason, piano Royal Liverpool Philharmonic Holly Mathieson Decca 4850020 21:07

20:00 OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory of Music Faculty Recital, March 25, 2024

Nancy Maultsby, mezzo-soprano; Poiesis String Quartet

Eleanor Alberga (b. 1949): String Quartet No. 2

Clint Needham (b. 1981): String Quartet No. 1 ‘Shades of Green’

Richard Stout (b. 1964): Songs of Correspondence (text: letters from American author Willa Cather)

21:47 OVATIONS POSTLUDE

21:47:02 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

21:50:32 William Sterndale Bennett: Romance No. 2 in E-Flat Op 14 (1837) Ian Hobson, piano Arabesque 6596 4:04

21:54:59 Traditional: Blow the Wind Southerly Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 31491 2:17

21:57:17 Peter Dodd: Irish Idyll (1971) Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 3:39

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier

22:04:11 Adolphus Hailstork: Piano Concerto No. 1 (1992) Stewart Goodyear, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559925 23:30

22:29:21 Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988) Bohuslav Martinu Philharmonic Julius Penson Williams Albany 104 23:03

22:53:59 Adolphus Hailstork: An American Port of Call (1985) Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 8:32

23:00 QUIET HOUR

23:04:33 Max Reger: Wiegenlied Op 79 # 1 (1904) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:34

23:06:08 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

23:14:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 (1785) Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:03

23:21:39 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

23:29:03 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:29

23:34:32 Ralph Vaughan Williams: The Lake in the Mountains (1941) Ian Brown, piano Hyperion 67313 4:10

23:38:52 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

23:42:34 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 (1875) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

23:53:17 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10