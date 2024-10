WCLV Program Guide 10-01-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Robert Ward "Prairie Overture" (1963) Polish Radio Orch/Zdzislav Szostak Bay Cities BCD-1010 Robert Ward 5:48

0:05:48 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F La Petite Bande/Sigiswald Kuijken Virgin Classics 91499-2 N/A 23:08

0:30:24 Edward Burlingame Hill Piano Concertino No. 1, Op. 36 Anton Nel, p; Austin Sym/Peter Bay Bridge 9443 Edward Burlingame Hill 10:28

0:40:52 Robert Ward Saxophone Concerto (1983) James Houlik, sx; North Carolina Sym/Gerhardt Zimmermann Albany AR-001 Ward: Jubilation Overture, Symphony No. 4, Concerto for Saxophone and Orchestra 14:07

0:54:59 Robert Owens "Heart on the Wall" Dina Caneryn Foy, s; Polly Brecht, p DCF 1996 Remembrance 1:38

1:00:00 Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 15 in a minor, "Rakoczy March" Lang Lang, p Sony 89141-2 Liszt: My Piano Hero 5:43

1:05:43 Franz Liszt "Rakoczy March" Leslie Howard, p Hyperion CDS-44501/98 (98) The Complete Liszt Piano Music 3:49

1:09:32 Franz Liszt "Rakoczy March" Hungarian State Orch/Gyula Nemeth Laserlight 15510 Great Classical Marches 10:39

1:20:11 Toivo Kuula "Festive March," Op 13 Turku Phil/Leif Segerstam Ondine ODE-1270-2 Toivo Kuula 8:31

1:30:05 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F, Op. 18 Amadeus Quartet DG 423473-2 (7) Beethoven: The String Quartets 24:28

1:54:33 Carl Czerny Etudes, Op 740 Fred Oldenburg, p Brilliant Classics 95571 (22) Virtuoso Piano Etudes 1:43

2:00:00 Franz Liszt Three Concert Etudes Earl Wild, p Ivory Classics 72001 (2) Earl Wild~Liszt 5:14

2:05:14 Francesco Maria Veracini Violin Concerto in A Accademia I Filarmonici/Alberto Martini Naxos 8.553413 Veracini Overtures, Vol 1 12:23

2:17:37 Nikolai Medtner Second Improvisation, Op 47 Earl Wild, p Chesky AD-1 Earl Wild: Medtner 1:28

2:19:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 Earl Wild, p; Royal Phil/Jascha Horenstein Chandos CHAN-7114 (2) Rachmaninov: The Four Piano Concertos/ Rhapsody on a Theme Of Paganini 35:18

2:54:23 Nikolai Medtner Second Improvisation, Op 47 Earl Wild, p Chesky AD-1 Earl Wild: Medtner 1:51

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Ed Bland "Cell Fone Blues" (2000) Judith Olson, p Cambria CD-1256 Urban Counterpoint 4:56

3:04:56 William Grant Still Violin and Piano Suite Fritz Gearhart, v; Paul Tardif, p Koch 3-7268-2 N/A 14:20

3:19:16 Edward MacDowell Orchestra Suite #1 in d, Op 42 Royal Phil/Karl Krueger Bridge 9124-A/C (3) Orchestral Music of Hadley, Farwell, MacDowell, Herbert, Parker 21:32

3:40:48 Darius Milhaud "Quatre Chansons de Ronsard" Beverly Hoch, s; Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn MCA Classics MCAD-25966 N/A 1:21

3:42:09 Rene Gerber "L'Hommage a Ronsard" Craiova Phil/Modest Cichirdan Gallo CD-620 Rene Gerber 12:10

3:54:19 Darius Milhaud "Quatre Chansons de Ronsard" Beverly Hoch, s; Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn MCA Classics MCAD-25966 N/A 1:53

4:00:00 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Onyx Brass Chandos CHAN-10462 Fugue 5:19

4:05:19 Ludwig van Beethoven "Grosse Fuge" in B-Flat, Op 133 Cleveland String Quartet Telarc CD-80422 Beethoven: Quartet, Op. 130, Grosse Fuge, Op. 133 16:13

4:23:19 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in B-Flat, Wq 164 Burkhard Glaetzner, ob; Leipzig Bach-Collegium/Max Pommer Capriccio 10069 N/A 23:39

4:46:58 Gioachino Rossini "Prelude Petulant-Rococo" Paolo Giacometti, p Channel Classics CCSSA-22705 Rossini:Bolero Tartare, COmplete Works for Piano Solo Vol. 6 7:49

4:54:47 Adolphe-Charles Adam "Giselle" Royal Opera House Orch/Richard Bonynge London 417505-2 (2) Giselle 1:40

5:00:00 Claudio S Grafulla "Ben Bolt Quick Step" Dodworth Saxhorn Band/Paul Eachus New World 80556-2 Grafulla's Favorites 5:31

5:05:31 Stephen Foster "Old Folks' Quadrilles" Paula Robison, f; Krista Feeney, v; John Feeney, db Arabesque Z-6679 By the Old Pine Tree 4:03

5:09:34 Robert Russell Bennett Suite of Old American Dances Cincinnati Conservatory Wind Sym/Eugene Migliaro Corporon Klavier KCD-11060 American Tapestry - Music for Wind Band 18:38

5:29:50 Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov RCA 60360-2-RC (2) Bach: Orchestral Suites 25:10

5:55:00 Johann Sebastian Bach "Das Orgelbuchlein," BWV 599/644 Stephanie Ho & Saar Ahuvia, p New Focus Recordings FCR-124 Bach Crossings 1:46

05:57:48 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

06:15:20 Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

06:25:21 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade (1903) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1025 6:22

06:32:45 Michael Daugherty: Hear the Dust Blow (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 6:56

06:41:14 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804) Ensemble Explorations Harmonia Mundi 901847 11:53

06:54:01 Johannes Brahms: Lullaby Op 49 # 4 (1868) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:45

06:56:28 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:06:16 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (1740) Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

07:15:07 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 (1934) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

07:27:17 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

07:32:25 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854) Lucas Meachem, baritone Rubicon 1071 4:16

07:41:35 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

07:57:28 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato (1938) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

08:07:24 Giuseppe Matteo Alberti: Sonata for 2 Trumpets & Strings (1720) John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 5:48

08:14:46 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

08:28:35 Nikolai Kapustin: Pastoral Op 40 # 6 (1984) John Salmon, piano Naxos 570532 2:31

08:32:08 John Williams: Hook: The Banquet (1991) Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

08:38:34 Jean-Baptiste Barrière: Finale from Cello Sonata Book 1/4 (1733) Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 2:29

08:42:43 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 'Italian' (1833) CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 11:01

08:54:57 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

09:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C K 285b (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 16:22

09:21:19 Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 6:59

09:31:22 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 3:01

09:35:48 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Salut Salon Warner 554295 1:42

09:37:42 Federico Mompou: Canción y Danza No. 1 (1921) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 2:20

09:41:31 Daniil Trifonov: Rachmaniana (2009) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4794970 11:32

09:55:44 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:38

09:58:37 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725) Aulos Ensemble Centaur 3068 1:04

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:07 Paul Dukas: La Péri: Fanfare (1912) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

10:02:17 Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

10:07:46 Alberto Ginastera: Harp Concerto Op 25 (1965) Yolanda Kondonassis, harp Oberlin Symphony Raphael Jiménez Oberlin Music 1604 25:16

10:34:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D K 239 'Serenata Notturna' (1776) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415669 13:16

10:50:56 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93 (1812) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80091 26:29

11:19:28 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 (1827) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 17:01

11:38:19 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

11:50:07 Johan Wagenaar: Overture to 'Twelfth Night' Op 36 (1928) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:51

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:52 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

12:28:13 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp Op 1 (1891) Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 28:39

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:56 Scott Joplin: Elite Syncopations (1902) William Appling, piano Albany 1163 4:46

13:05:52 Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

13:10:04 Manuel de Falla: El amor brujo: Suite (1915) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 16:48

13:28:52 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 (1859) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

13:43:25 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 (1849) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 6:58

13:53:14 Sir Edward Elgar: Falstaff Op 68 (1913) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 35:21

14:31:41 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

14:43:19 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

14:56:51 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:19

15:01:27 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 (1835) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 1:30

15:03:17 Edvard Grieg: Homage to Chopin Op 73 # 5 (1903) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 1:48

15:07:10 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35a (1893) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:05

15:23:40 Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 (1802) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 11:05

15:36:39 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E BWV 1042 (1723) Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Deutsche Gram 4792479 15:48

15:54:48 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:47 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

16:11:59 Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9225 15:00

16:31:29 Henry Mancini: Victor/Victoria: Finale (1982) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 4:50

16:38:18 Ricardo Castro: Polonaise from Piano Concerto Op 22 (1887) Jorge Federico Osorio, piano Orquesta Sinfónica de Minería Carlos Miguel Prieto Cedille 221 7:20

16:47:32 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4798494 9:03

16:57:24 Percy Grainger: The Lost Lady Found (1910) Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 2:43

17:04:28 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Intermezzo (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 6:09

17:18:31 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

17:26:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' K 265 (1778) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4854180 8:27

17:39:05 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 5:49

17:45:44 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 (1886) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 5:07

17:53:08 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 (1872) BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:48 Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111 (1822) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 17:08

18:26:52 José de Nebra: Five Seguidillas & Canción (1750) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 8:12

18:37:08 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 4:33

18:43:06 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 (1770) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

18:54:48 Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche (1650) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:15 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

19:13:00 Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 449205 43:32

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:08 Claude Debussy: La mer (1905) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 24:34

20:26:38 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905) Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

20:36:26 Frank Bridge: The Sea (1911) BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 22:01

21:02:08 Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 'Gassenhauer' (1797) Xyrion Trio Naxos 500250 20:17

21:22:58 Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913) Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:21

21:25:35 Ralph Vaughan Williams: The Dark-Eyed Sailor (1913) Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:23

21:29:41 Frederic Hand: Four Sephardic Songs (1996) Frederic Hand, guitar Willow 1036 11:52

21:43:08 Franz Schubert: String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 45:25

22:30:17 Ottorino Respighi: The Birds (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 18:11

22:51:11 Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013) The Crossing Donald Nally New Focus 7:12

23:00 QUIET HOUR

23:01:22 Mark O'Connor: Appalachia Waltz (1995) Mark O'Connor, violin Sony 752307 5:47

23:07:10 Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987) Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Deutsche Gram 4795448 8:45

23:15:55 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 41 # 3 (1864) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:30

23:18:33 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953) Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:25:03 Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 Op 5 # 2 'Oriental' (1900) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 6:21

23:31:25 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:36:35 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 in D-Flat Op 63 (1894) Louis Lortie, piano Chandos 40 7:58

23:44:33 Jorge Cardoso: Milonga (1993) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:43

23:49:17 William Grant Still: The Quiet One from Lyric Quartette (1945) Catalyst Quartet Azica 71357 5:20

23:54:47 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 4:55