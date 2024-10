WCLV Program Guide 09-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Riccardo Drigo "La Flute Magique" Covent Garden Opera Orch/Richard Bonynge London 421431-2 (2) La Source 5:04

0:05:04 Wolfgang Amadeus Mozart "The Magic Flute," K. 620 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes Harmonia Mundi QUI-903008 Mozart Harmoniemusik 12:34

0:17:38 Franz Schubert "Die Zauberharfe," D 644 London Classical Players/Roger Norrington EMI/Ang CDC7-49889-2 Early Romantic Overtures 9:41

0:29:03 Maurice Ravel Piano Trio in a (1914) Jean-Yves Thibaudet, p; Joshua Bell, v; Steven Isserlis, vc London 425860-2 Concert / Trio 25:33

0:54:36 Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in A Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:39

1:00:00 Ignaz Moscheles Etudes, Op 70 Michael Ponti, p Vox CDX-5151 (2) N/A 5:07

1:05:07 Ignaz Moscheles Cello Sonata in E, Op 121 Jiri Barta, vc; Hamish Milne, p Hyperion CDA-67521 Moscheles / Bach: Hummel 33:17

1:39:58 Gian Francesco Malipiero Piano Concerto No. 4 (1950) Sandro Ivo Bartoli, p; Saabrucken Radio Sym/Michele Carulli CPO 777287-2 (2) MALIPIERO 14:45

1:54:43 Giulio Caccini Song, "Al fonte, al prato" Cecilia Bartoli, ms; Sonatori de la Gioiosa Marca London 455981-2 Live In Italy 1:45

2:00:00 Erik Satie "Le Fils des etoiles" (1891) Gidon Kremer, v; Naoko Yoshino, h Philips 456016-2 Insomnia * Gidon Kremer * Naoko Yoshino 5:12

2:05:12 Francesco Rosetti Harp Sonata #2 in E-Flat Naoko Yoshino, h Philips 446064-2 The Healing Harp 9:26

2:14:38 Franz Krommer Wind Sextet in E-Flat Consortium Classicum Claves CD-50-9004 Franz Krommer 16:42

2:31:20 Georg Benda Song, "Wohlan, wir zu Stadt hinaus" Istvan Kovacs, b; Aniko Horvath, hc Hungaroton HCD-31779 Benda Lieder 1:28

2:32:48 Franz Xaver Dussek Sinfonia in G Helios 18/Marie-Louise Oschatz Naxos 8.555878 Dussek Sinfonias 21:38

2:54:26 Penelope Thwaites "The Selfish Giant" Ensemble/Penelope Thwaites Somm SOMMCD-0672 Gardens, Fables, Prisons, Dreams 1:46

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Richard Wagner "Parsifal" Danish National Radio Sym/Gerd Albrecht Chandos CHAN-9870 Wagner 5:05

3:05:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata #2 in A, Op 2/2 Tamami Honma, p Divine Art DDX-21001 (10) Beethoven: Complete Piano Sonatas 27:23

3:32:28 Benjamin Britten "Prince of the Pagodas," Op. 57 London Sinfonietta/Oliver Knussen Virgin 91103-2 (2) N/A 1:37

3:34:05 Alan Rawsthorne "Madame Chrysantheme" (1957) Royal Liverpool Phil/David Lloyd-Jones Dutton CDLX-7203 Alan Rawsthorne 8:25

3:42:30 Arthur Sullivan Ballet, "Victoria and Merrie England" Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny Marco Polo 8.223677 SULLIVAN : Victoria and Merrie England 11:39

3:54:09 Ina Boyle Song, "A soft day, thank God!" Robin Tritschler, t; Iain Burnside, p Delphian DCD-34253 Ina Boyle: Songs 1:30

4:00:00 Franz Liszt "Liebestraum" No. 3 in A-flat Robert Silverman, p Marquis ERAD-161 The Parlour Grand 5:27

4:05:27 Johannes Brahms Double Concerto in a minor, Op. 102 Josef Suk, v; Josef Chuchro, vc; Czech Phil/Zdenek Kosler Praga PR-250081 Violin Concerto; Concerto for Violin and Cello 32:40

RAMEAU, J.-P. (Style of Five) 1:46

4:39:53 Vincent D'Indy "Chansons et danses," Op 50 Sylvan Winds Koch 3-7081-2 The Sylvan Winds 15:35

4:55:28 Frederic Chopin "etudes," Op. 10 Andrei Gavrilov, p EMI/Ang CDC7-47452-2 N/A 1:54

5:00:00 Luigi Boccherini "Allegretto", Op 10/5 Boccherini Quintet Angel 45006 Boccherini Quintets, Album 1 5:45

5:05:45 Luigi Boccherini String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 I Solisti Italiani Denon CO-75040 Promenade Concert 3:51

5:09:36 Roman Hofstetter String Quartet, Op 3/5 (formerly attributed to Haydn) Philharmonia Virtuosi String Quartet Ess.a.y CD-1036 Greatest Hits For String Quartet 3:33

5:13:09 Jacques-Francois Gallay Grand Quartet, Op 26 Czech Phil Horns Supraphon 110755-2 Rossini/ Dauprat/ Gallay: Czech Philharmonic Horn Section 21:19

5:36:18 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E-Flat Barry Douglas, p; London Sym Orch/Jun'ichi Hirokami RCA 7916-2-RC Liszt: Piano Concertos 1 and 2, Hungarian Fantasy 18:42

5:55:00 Jules Massenet Elegie (c1869) Jose Carreras, t; Lorenzo Bavaj, p Erato 98510-2 Serenata 1:55

05:57:39 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Bourrée BWV 1066 (1723) Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:10

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:46 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' (1901) Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 449571 6:32

06:17:17 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2: Overture (1718) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 5:13

06:23:30 Jay Roberts: The Entertainer's Rag (1910) Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:43

06:28:15 Carl Nielsen: Helios Overture Op 17 (1903) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 10:07

06:40:04 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:25

06:52:02 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:20

06:55:03 Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 4:05

07:02:53 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 (1885) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

07:12:43 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913) BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

07:24:47 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

07:29:09 Fritz Kreisler: Syncopation (1926) Ray Chen, violin Decca 4833852 2:01

07:31:21 John Rutter: Open Thou Mine Eyes (1980) Cambridge Singers John Rutter Collegium 100 2:35

07:37:45 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940) Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

07:47:31 John Lennon/Paul McCartney: Blackbird (1968) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:30

07:52:14 Uuno Klami: The Cyclist (1946) Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä BIS 575 6:40

08:07:11 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Berlin Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4793449 7:15

08:15:36 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f BWV 1056 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

08:26:41 Leo Arnaud: Olympiad (1979) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 1:23

08:28:11 Nicolò Paganini: Caprice No. 20 Op 1 # 20 (1820) Augustin Hadelich, violin Warner 566017 03:40

08:33:04 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863) Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 5:59

08:40:39 Sir Charles Villiers Stanford: Scherzo from Symphony No. 3 'Irish' (1887) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 7:23

08:48:24 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935) Randall Goosby, violin Decca 4851664 2:38

08:52:34 Leonard Bernstein: Selections from 'Wonderful Town' (1953) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:17

09:04:00 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 18:32

09:25:32 Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986) Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:31

09:32:12 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

09:38:25 Leroy Anderson: Woodbury Fanfare (1959) Members of BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 0:48

09:39:54 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 'Archduke' (1811) Xyrion Trio Naxos 500250 10:49

09:53:12 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

09:56:37 Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962) London Symphony Don Sebesky EMI 54285 2:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

10:07:13 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühl's (1791) Barbara Bonney, soprano Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:03

10:13:44 Francis Poulenc: Concerto for 2 Pianos in d (1932) François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:29

10:34:28 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 (1883) Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

10:50:10 Johan Svendsen: Symphony No. 2 in B-Flat Op 15 (1876) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 32:37

11:25:06 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

11:40:56 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

11:55:13 Benjamin Godard: Suite of Three Pieces: Waltz Op 116 (1890) Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:13

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:43 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

12:27:12 Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht Op 60 (1832) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80184 32:19

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:30 Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra Op 38 # 3 (1905) Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:26

13:06:51 Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Never weather-beaten sail (1916) Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:25

13:13:00 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto (1944) David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

13:35:29 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat H 7:7e1 (1796) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

13:52:37 Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47 (1905) Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Deutsche Gram 4795448 33:07

14:28:04 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 2 (1735) Gottfried von der Goltz, violin Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 11:06

14:42:25 Ernesto Lecuona: Valses fantásticos (1951) Kathryn Stott, piano EMI 56803 16:26

15:01:27 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 (1890) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:11

15:05:04 Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Bordel 1900 (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:51

15:11:28 Giovanni Bottesini: Grand Duo Concertante (1850) Joshua Bell, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 60956 14:04

15:27:31 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz (1927) New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

15:32:10 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 19:10

15:53:15 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:15 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G Op 41 (1885) Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

16:12:46 Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945) Joaquín Achúcarro, piano National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 11:53

16:28:05 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

16:30:13 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

16:35:17 Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite (1948) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 9:32

16:45:59 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

16:57:54 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses (1870) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

17:04:31 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

17:11:44 John Ireland: Vexilla Regis (1898) London Symphony Chorus London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 11:51

17:25:24 Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 K 593 (1790) Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 10:02

17:40:14 Edvard Grieg: Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45 (1887) Joshua Bell, violin Sony 52716 6:41

17:48:06 Ignace Jan Paderewski: Minuet in G Op 14 # 1 (1887) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 3:50

17:53:00 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 (1815) Slovak Philharmonic Stephen Gunzenhauser Naxos 500250 7:13

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:50 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 (1887) Israel Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

18:25:50 Max Steiner: Four Wives: Symphonie Moderne (1939) Earl Wild, piano National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 8:06

18:36:08 Erich Wolfgang Korngold: Between Two Worlds: Main Title & Mother and Son (1944) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 5:32

18:43:38 Aaron Copland: El Salón México (1936) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

18:55:05 Miklós Rózsa: The Jungle Book: Song of the Jungle (1942) Ambrosian Singers National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 3:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:40 Sir Charles Villiers Stanford: Symphony No. 3 in f 'Irish' (1887) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 41:31

19:44:38 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 (1876) Trondheim Symphony Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:05 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 31:11

20:32:18 Jacques Ibert: Flute Concerto (1934) Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 19:51

20:53:12 Francis Poulenc: Les chemins de l'amour (1940) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:25

21:00:40 Alan Hovhaness: Symphony No. 2 Op 132 'Mysterious Mountain' (1955) Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Telarc 80604 19:30

21:21:38 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923) Malmö Symphony James DePreist BIS 570 4:06

21:26:43 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876) Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

21:30:55 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 10:06

21:42:16 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 1 'Things Heard on the Mountain' S 95 (1849) London Philharmonic Bernard Haitink Deutsche Gram 4779525 30:32

22:14:00 Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 in c Op 66 (1845) Emanuel Ax, piano Sony 975227 30:19

22:45:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 (1784) András Schiff, piano Decca 421369 14:18

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:49 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 (1902) Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

23:08:15 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 5:23

23:13:39 Emil Darzins: Valse mélancolique (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:12

23:19:23 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871) Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:27:20 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 (1839) Emanuel Ax, piano Sony 975227 6:14

23:33:35 John Dowland: Lacrimae Pavan (1596) Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

23:36:35 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 7:17

23:43:51 Joseph Joachim: Romance in B-Flat Op 2 # 1 (1850) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 15312 5:10

23:49:02 Florence Price: Clouds (1945) Josh Tatsuo Cullen, piano Blue Griffin 615 5:40

23:54:51 Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Homesickness (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 5:05