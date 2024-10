WCLV Program Guide 09-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Giacomo Meyerbeer "L'Africaine" Ruth Ann Swenson, s; London Phil/Nicola Rescigno EMI/Ang CDC7-54827-2 N/A 5:17

0:05:17 Louise Farrenc "Souvenir des Huguenots," Op 19 Joanne Polk, p Steinway & Sons 30133 Louise Farrenc - Piano Music 6:26

0:11:43 Germaine Tailleferre String Quartet Parisii String Quartet Adda 581126 French Quartets 9:44

0:22:13 Claude Debussy "L'isle joyeuse" Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Cala CACD-1002 Debussy Volume Two 6:15

0:28:28 Ferdinand Ries Symphony #2 in c, Op 80 Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths CPO 999716-2 Symphonies 1 & 2 25:26

0:53:54 Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Jeno Jando, p Naxos 8.550474 BEETHOVEN, L. van: Bagatelles, Opp. 33, 119 and 126 (Jando) 1:35

1:00:00 Olav Thommessen "The Blockbird" Michala Petri, r RCA 7946-2-RC The Modern Recorder 5:19

1:05:19 Edvard Grieg "Holberg" Suite, Op. 40 Michala Petri, r; English Chamber Orch/Okko Kamu RCA 61881-2 Grieg: Holberg Suite, Melodies and Dances 17:22

1:22:41 Jean Sibelius "Suite mignonne," Op. 98a Finlandia Sinfonietta/Pekka Helasvuo Finlandia 95855-2 Sibelius Works for Small Orchestra 7:36

1:31:42 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 3 in A, H VIIa:3 Marc Destrube, v; Pacific Baroque Orch Atma ACD2-2287 3 Violin Concertos 23:19

1:55:01 Johann Jakob Lowe von Eisenach Capriccio #1 Niklas Eklund, tr; Knut Johannessen, o Naxos 8.553593 The Art of the Baroque Trumpet 1:29

2:00:00 Nikos Skalkottas 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS 5280413 (2) Nikos Skalkottas 5:13

2:05:13 Ralph Vaughan Williams "The Wasps" incidental music London Phil/Sir Adrian Boult EMI CDC7-47216-2 N/A 25:58

2:31:11 Nikos Skalkottas 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS 5280413 (2) Nikos Skalkottas 1:28

2:32:39 Ignaz Pleyel Cello Concerto in C Ivan Monighetti, vc; Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMC-901599 N/A 21:58

2:54:37 Clara Schumann Six Songs, Op. 23 Tuula Nienstedt, ms; Uwe Wegner, p Christophorus CHE-0068-2 Lieder 1:20

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Josef Suk "Spring," Op 22a Tomas Visek, p Arcodiva UP-0025-2131 Josef Suk's Piano 5:07

3:05:07 Dmitri Kabalevsky Symphonic Poem, "Spring," Op 65 Moscow Sym/Igor Golovschin Naxos 8.553788 Kabalevsky 8:09

3:13:16 Zdenek Fibich "Spring," Op 13 Prague Radio Sym/Frantisek Vajnar Supraphon SU-3197-2931 Zdenek Fibich 14:02

3:27:18 Josef Suk "Spring," Op 22a Tomas Visek, p Arcodiva UP-0025-2131 Josef Suk's Piano 1:42

3:29:00 Ludwig van Beethoven 12 Minuets, WoO 7 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Philips 438706-2 (2) Beethoven: 12 Dances 25:38

3:54:38 Franz Joseph Haydn Divertimento in C, H XIV:C2 Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:42

4:00:00 Percy Grainger "Brigg Fair" Polyphony/Stephen Layton Hyperion CDA-66793 At Twilight- Choral Music by Percy Grainger and Edvard Greig 2:34

4:02:34 Percy Grainger Folksong, "Near Woodstock Town" Polyphony/Stephen Layton Hyperion CDA-66793 At Twilight- Choral Music by Percy Grainger and Edvard Greig 2:34

4:05:08 Ashmore "Four Seasons" (Suite on English folksongs) Richard Stoltzman, cl; Guildhall String Ensemble RCA 60437-2 Finzi: Bagatelles, Op. 23 & Clarinet Concerto in C-Minor, Op. 31 & Ashmore: Four Seasons 21:26

4:28:19 Gioachino Rossini "Bolero Tartare" Paolo Giacometti, p Channel Classics CCSSA-22705 Rossini: Bolero Tartare, Complete Works for Piano Solo Vol. 6 9:54

4:38:13 Maurice Ravel "Bolero" Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 447426-2 Ravel: Bolero/ Debussy: La Mer/ Mussorgsky: Pictures At An Exhibition 16:08

4:54:21 Fernando Sor Etudes, Op 6 Goran Krivokapic, g Naxos 8.570502 Sor - Opus 6, 7, 8, 9 Krivokapic 1:40

5:00:00 Johann Schrammel D-Tanz Vienna Classic Schrammel Quartet Tudor 708 Schrammel-Musik fur Strauss 5:27

5:05:27 Johann Strauss II Waltz, "On the Beautiful Blue Danube", Op. 314 Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80098 Ein Straussfest 8:25

5:15:42 Alberic Magnard Violin Sonata in G, Op 13 Irina Muresanu, v; Dana Ciocarlie, p Ar Re-se 2006-0 Sonates Pour Violon 39:45

5:55:27 Jean-Baptiste Lully "Atys" Les Arts Florissants/William Christie Harmonia Mundi HMC-901249 LULLY: Atys, Extraits 1:51

05:56:42 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade (1885) Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Julia Fischer, violin Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Decca 12490 6:40

06:15:44 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866) Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902220 11:24

06:27:47 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Cloudburst (1931) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 9:19

06:37:44 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation (1890) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 3:33

06:43:51 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

06:55:25 Johannes Hanssen: Valdres March (1904) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:52

07:03:27 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910) Israel Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 07:18

07:13:01 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

07:20:25 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 3:13

07:23:54 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth BWV 1080 (1750) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 10765 1:54

07:29:23 Max Steiner: Dodge City: Suite (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 7:57

07:43:45 E. J. Moeran: First Rhapsody (1922) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 11:53

07:57:41 John Williams: Aloft... To the Royal Masthead! (1992) Bay Brass Alasdair Neale Harmonia Mundi 807556 2:09

08:07:53 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4 # 5 (1735) Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

08:15:54 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:35

08:29:25 George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York (1935) Brian Stokes Mitchell, baritone San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 2:09

08:32:34 David Diamond: Two Barcarolles (1994) Carol Rosenberger, piano Delos 3172 4:23

08:37:37 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

08:43:11 Francis Poulenc: Flute Sonata (1957) Paul Fried, flute GoldenTone 1 13:01

08:57:35 Scott Joplin: Solace (1909) Keith Lockhart, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:02

09:04:58 Franz Krommer: Wind Octet in F Op 57 (1807) Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383 18:39

09:27:11 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers Op 71a (1892) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:43

09:36:18 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

09:43:04 Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' Op 16 (1886) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0001 12:08

09:56:25 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 (1905) Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

10:06:21 Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

10:10:42 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 18:40

10:31:48 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

10:49:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A K 581 (1789) David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet Deutsche Gram 459641 31:42

11:22:37 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 654 (1757) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

11:36:29 Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 7:13

11:45:14 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

11:53:20 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901308 6:19

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:09 Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73 (1877) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 36:50

12:44:47 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 (1827) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

12:57:36 Ernesto Lecuona: Canción de luna (1949) Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:03

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:23 Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19

13:05:00 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 (1921) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

13:10:00 Astor Piazzolla: Histoire du Tango (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 19:58

13:32:06 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat Op 18 # 1 (1781) Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

13:47:44 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from String Symphony H 661 (1773) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 3:41

13:53:43 Johan Svendsen: Symphony No. 1 in D Op 4 (1867) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 35:05

14:31:05 Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' (1934) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 6:45

14:40:14 Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 9:38

14:51:54 Carlos Fariñas: Alta Gracia (1985) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:57

15:00:57 Jacob Praetorius: Veni in hortum meum (1607) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:30

15:04:52 Leonard Bernstein: Candide: Make Our Garden Grow (1956) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 3:43

15:11:09 Zoltán Kodály: Dances of Galánta (1933) London Symphony István Kertész Decca 4785437 15:47

15:28:46 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Brodsky Quartet Chandos 10801 3:38

15:35:02 Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d Op 12 # 4 'La casa del diavolo' (1771) Il Giardino Armonico, Milano Giovanni Antonini Naïve 30399 19:12

15:57:18 Erich Wolfgang Korngold: Juarez: Carlotta (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:35 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

16:12:02 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 (1941) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 14:15

16:29:41 Miklós Rózsa: The Red House: Suite (1947) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 8:08

16:41:05 Franz Schubert: Finale from Violin Sonatina No. 1 D 384 (1816) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 4:20

16:47:45 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

16:58:12 Ulrich Rühl: Mini-Magic Flute (1998) NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:01

17:05:18 Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885) Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 5:13

17:19:05 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 (1808) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:31

17:28:06 Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 3 in a Op 28 'From Old Notebooks' (1917) Andrei Gavrilov, piano Deutsche Gram 435439 6:56

17:38:45 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 (1842) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

17:45:46 Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

17:52:46 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717) Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D K 211 (1775) Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 19:27

18:29:38 Johann Pachelbel: Canon in D (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

18:35:38 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 (1892) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 6:28

18:43:42 Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768) Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

18:55:13 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 (1934) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 3:10

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:00 Joaquín Rodrigo: Concierto heroico (1945) Jorge Federico Osorio, piano Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 30:34

19:32:58 Michael Daugherty: Radio City: Symphonic Fantasy on Arturo Toscanini & the NBC Symphony (2011) Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 25:26

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:37 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915) Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

20:23:38 Florence Price: Piano Sonata in e (1932) Althea Waites, piano Cambria 1097 25:12

20:49:55 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

20:57:16 Claude Debussy: Beau soir (1878) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:26

21:02:30 Nicola Porpora: Cello Concerto in G (1730) Susan Moses, cello I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 17:01

21:20:30 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906) Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

21:28:14 Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915) London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 5:17

21:35:23 Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 9:23

21:46:07 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947) New Philharmonia Orchestra Sir Adrian Boult EMI 47215 36:07

22:23:43 Joseph Haydn: String Quartet No. 49 in b Op 64 # 2 (1790) Angeles Quartet Decca 4783695 20:24

22:45:59 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

22:55:37 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 5:11

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:25 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 (1865) Louis Lortie, piano Chandos 40 3:05

23:05:31 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 8:22

23:13:54 Walter Piston: Tranquillo from Divertimento for Nine Instruments (1946) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:33

23:19:35 Dave Brubeck: Regret (1999) Dave Brubeck, piano London Symphony Russell Gloyd Telarc 80621 8:03

23:27:39 Paul Juon: Adagio from Viola Sonata Op 15 (1901) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 6:06

23:33:46 Stephen Goss: Blue Orchid from 'The Chinese Garden' (2007) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:51

23:36:47 Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 Op 11 (1880) Neave Trio Chandos 20238 4:29

23:41:17 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 (1877) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:39

23:50:56 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965) Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46

23:53:52 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813) Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 5:55