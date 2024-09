WCLV Program Guide 09-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D Sandro Verzari, tr; Ensemble/Flavio Colusso

Francesco Maria Veracini "Ouverture" (Suite) #3 in B-Flat Accademia I Filarmonici/Alberto Martini

Arcangelo Corelli Concerto grosso in D, Op 6/7 Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan

Alexander Scriabin Piano Concerto in f-sharp, Op 20 Anatol Ugorski, p; Chicago Sym Orch/Pierre Boulez

Alexander Scriabin Etudes, Op 65 Vladimir Sofronitski, p

Hermann Bellstedt Napoli, Variations on a Neapolitan Song Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger

Gabriel Pierné Variations libres et Finale, Op 51 Netherlands Harp Ensemble

Charles Ives Symphony #1 in d (1895-8) Dallas Sym/Andrew Litton

Augustin Barrios Mangore Danza Paraguaya No. 1 David Russell, g

Charles Ives Song, "The Last Reader" Dora Ohrenstein, s; Phillip Bush, p

Jules Massenet "Thais" National Phil/Richard Bonynge

Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 3 in E-Flat, Op. 12 No. 3 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

Ludwig van Beethoven 12 German Dances, WoO 8 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Jules Massenet Orchestral Suite No. 3, "Scenes dramatiques" National Phil/Richard Bonynge

Giuseppe Verdi "Macbeth" Bournemouth Sym Orch/Jose Serebrier

Giuseppe Verdi "Il Trovatore" Beniamino Gigli, t

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Max Reger Preludes and Fugues, Op 117 Renate Eggebrecht, v

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6 in D, BWV 1012 Victoria Drake, h

Max Reger "Five Humoresques," Op 20 Daria Rabotkina, p

Max Reger Variations and Fugue on a Theme by Beethoven, Op 86 Berlin Staatskapelle/Otmar Suitner

Franz Liszt "Elegie" No. 1 Steven Isserlis, vc; Stephen Hough, p

Sergei Rachmaninoff "The Rock," Fantasy for Orchestra, Op. 7 Stockholm Phil/Paavo Berglund

Alexander Scriabin Symphonic Poem in d (1896) USSR Radio Sym Orch/Boris Demchenko

Michael Haydn Flute Concerto in D Lorant Kovacs, f; Gyor Phil/J Sandor

Leos Janacek "Pochod Modracku (March of the Blue Boys)" Marieke Schneemann, pic; Boris Berman, p

Clara Schumann Quatre pieces fugitives, Op. 15 Angela Cheng, p

Woldemar Bargiel "Overture to a Tragedy," Op 18 Siberian Sym Orch/Dmitry Vasilyev

Johannes Brahms "Tragic" Overture, Op.81 Southwest German Radio Sym Orch/Michael Gielen

Robert Schumann "Kinderszenen," Op. 15 Lise de la Salle, p

Robert Schumann "Lieder-Album fur die Jugend," Op. 79 Barbara Bonney, s; Vladimir Ashkenazy, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' (1890)

Josquin des Prez: Gaude Virgo, Mater Christi (1485)

Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude (1901)

Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Jean Sibelius: Scène de ballet (1891)

Clint Needham: Brass Quintet No. 1 'Circus' (2003)

Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances (1966)

Sergei Prokofiev: Prelude in C (1913)

Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724)

George Gershwin: Do, Do, Do (1926)

Eric Whitacre: Equus (2011)

Camille Saint-Saëns: La jota aragonese (1881)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 (1886)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto (1787)

Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Gershwin: Tip-Toes: Overture (1925)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Carlos Guastavino: Cantos Populares (1975)

Josef Suk: Fantastic Scherzo (1903)

Franz Schubert: Symphony No. 2 in B-Flat (1815)

John Ireland: A London Overture (1936)

Antonio Vivaldi: Bassoon Concerto No. 18 (1720)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Dieterich Buxtehude: Fugue in G (1690)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 (1739)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

George Gershwin: Piano Concerto in F (1925)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing (1935)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet (1873)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 2 (1912)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 1 (1858)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Ship in the Night (1935)

Max Steiner: Virginia City: Stagecoach & Love Scene (1940)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G (1772)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Alexandre Luigini: Ballet égyptien: Part 1 (1875)

George Gershwin: The Man I Love (1924)

George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture (1933)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leó Weiner: Serenade for Small Orchestra (1906)

Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Love Scene in the Barn (1956)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' (1854)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien (1894)

Georg Philipp Telemann: Suite in a for Recorder & Strings (1720)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

George Gershwin: Catfish Row - Suite from 'Porgy & Bess' (1935)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C (1780)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G (1802)

Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 'Reformation' (1832)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Duke Ellington: Prelude to a Kiss (1938)

Gabriel Fauré: Tristesse (1865)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a 'The Sea and the Gulls' (1917)