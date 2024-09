WCLV Program Guide 09-23-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Mary's dream," H XXXIa:1 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Franz Joseph Haydn Piano Concerto in D, H XVIII:11 (Op. 21) Ingrid Haebler, p; Netherlands Chamber Orch/Szymon Goldberg

Richard Hol Symphony #4 in A Hague Residentie Orch/Matthias Bamert

Dirk Schafer Eight Pieces, Op 15 David Kuyken, p

Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, "Welcome, Day of the Lord" Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes

Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, "God Be With You Will We Meet Again" Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes

Ralph Vaughan Williams "The Lark Ascending" Michael Davis, v; London Sym/Bryden Thomson

Felix Mendelssohn String Symphony No. 13 in c, "Sinfoniesatz" Nieuw Sinfonietta Amsterdam/Lev Markiz

Fanny Mendelssohn Piano Trio in d, Op 11 Clementi Trio

Felix Mendelssohn Etude in f Ana-Marija Markovina, p

Manuel de Falla Seven Popular Spanish Songs Joshua Bell, v; St Luke's Orch/Michael Stern

Georges Bizet "The Pearl Fishers" Joshua Bell, v; St Luke's Orch/Michael Stern

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Joshua Bell, v; English Chamber Orch/Peter Maag

Wolfgang Amadeus Mozart "Bastien und Bastienne," K 50 Leipzig Radio Orch/Max Pommer

Giacomo Meyerbeer "Romilda e Costanza" Czech Chamber Phil/Dario Salvi

Gioachino Rossini "Edoardo e Cristina" St Martin's Academy/Neville Marriner

Othmar Schoeck "Erwin und Elmire", Op 25 Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths

Othmar Schoeck Four Songs, Op. 3 Cornelia Kallisch, ms; Till Korber, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Karl Davidov "Ballade," Op 25 David Geringas, vc; Lithuanian Chamber Orch

Frederic Chopin Waltz in A-Flat, Op. 42, "Two-Four" Pieter Wispelwey, vc; Dejan Lazic, p

Thomas Tellefsen Violin Sonata No. 1 in G, Op. 19 Voytek Proniewicz, v; Alexander Jakobidze-Gitman, p

Frederic Chopin Waltz in e, Op. posth Sergei Rachmaninoff, p

Sergei Rachmaninoff "The Isle of the Dead," Op. 29 Royal Phil/Enrique Batiz

Sergei Rachmaninoff Twelve Songs, Op. 14 Joan Rodgers, s; Howard Shelley, p

Leos Janacek Lachian Dances Czech State Phil/Jose Serebrier

Bohuslav Martinu "Les Ritournelles" Radoslav Kvapil, p

Antonin Dvorak Symphony #8 in G, Op 88 Scottish National Orch/Neeme Jarvi

Antonin Dvorak "Love Songs," Op 83 Dagmar Peckova, ms; Irwin Gage, p

Niels Gade Fantasy Pieces, Op 43 (1864) Charles Stier, cl; William Bloomquist, p

Gioachino Rossini Introduction, Theme and Variations in E-Flat/B-Flat Charles Neidich, cl; Orpheus Chamber Orch

Miklos Rozsa Theme and Variations for Violin, Cello and Orchestra, Op 29a Robert McDuffie, v; Lynn Harrell, vc; Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G, Op. 18 Eybler Quartet

Hugo Wolf "Italienisches Liederbuch" Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Xavier Dubois Foley: Shelter Island (2020)

Jean Sibelius: King Christian II: Musette (1898)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' (1874)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Calvin Custer: The American Frontier (1989)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 10 after Corelli in F (1726)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears (1908)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gigue (1720)

Joseph Hellmesberger Sr: Ball Scene (1870)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter (1904)

Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings (1870)

Joaquín Rodrigo: Concierto heroico (1945)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' (1846)

Enrique Granados: El pelele (1911)

Antonín Kraft: Cello Concerto in C (1790)

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna (1808)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 39 (1846)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 (1831)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo (1879)

Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)

Franz Waxman: Rebecca: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Max Steiner: In This Our Life: Suite (1942)

Max Steiner: Beyond the Forest: Suite (1949)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto in A-Flat (1720)

Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' (1882)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D (1776)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 (1869)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Manuel Ponce: Plenilunio (1917)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)

Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Amy Beach: Piano Trio (1938)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio No. 1 (1794)

Vincenzo Bellini: La sonnambula: Prendi, l'anel ti dono (1831)

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto (1750)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)