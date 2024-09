WCLV Program Guide 09-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Sacred song, "Mein Jesu, was fur Seelenweh," BWV 487 Czech Phil/Leopold Stokowski

Richard Strauss "Don Juan," Op. 20 New York Stadium Sym Orch/Leopold Stokowski

Cesar Franck "Panis Angelicus" BBC Phil/Mathias Bamert

Melchior FRANCK Intrada II Philip Jones Brass Ensemble

Eduard Franck Violin Concerto in D, Op. 57 Christiane Edinger, v; Saabrucken Radio Sym/Hans-Peter Frank

Jose Ursicino da Silva "Coletanea '93" Quintetto Brassil

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in E, Kk 162 (L 21) Viktoria Lakissova, p

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in G, K. 45a, "Alte Lambacher" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Anton Zemlinsky Six Waltz Songs, Op 6, on folk texts from Tuscany Hermine Haselbock, ms; Florian Henschel, p

Johann Nepomuk Hummel "Grand Rondeau Brillant," Op 126 Lise Daoust, f; Carmen Picard, p

Penelope Thwaites "A Lambeth Garland" Ensemble/Penelope Thwaites

Ferdinand Ries "Introduction et Rondeau brillant," Op 144 Christopher Hinterhuber, p; New Zealand Sym Orch/Uwe Grodd

Ludwig van Beethoven Six Bagatelles, Op. 126 Anatol Ugorski, p

Henry Purcell Harpsichord Suite #5 in C Terence Charlston, hc

Henry Purcell "Chacony" in g Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Franz Schmidt "Chaconne" in d Malmo Sym Orch/Vassily Sinaisky

Jean-Baptiste Lully "Ballet d'Alcidiane et Polexandre" Aradia Baroque Ensemble/Kevin Mallon

Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 John Holloway, Baroque-v

Johannes Brahms "Liebeslieder Waltzes" Op. 52 Edith Mathis, s; Brigitte Fassbaender, ms; Peter Schreier, t; Dietrich Fischer-Dieskau, br

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonin Dvorak "Rusalka," Op. 114 Czech State Sym/Robert Stankovsky

Antonin Dvorak "Carnival" Overture, Op. 92 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Andre Cardinal Destouches "Le Carnaval et la Folie" Limoges Baroque Ensemble

Jean-Marie Leclair Violin Sonata in g, Op 5/11 Ryo Terakado, v; K Uemura, viga; H Suzuki, vc; Christophe Rousset, hc

Cesar Franck Violin Sonata in A Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p

Andre Campra "Les Festes Venitiennes" Limoges Baroque Ensemble

Friedrich Burgmuller La Peri London Sym Orch/Richard Bonynge

Norbert Burgmuller Lied, Op 3/3 Mitsuko Shirai, s, Hartmut Holl, p

Johann Sebastian Bach Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Piotr Anderszewski, p

Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 James Buswell, v

Dmitri Shostakovich "Golden Mountains", Op. 30a (1936) Berlin Radio Sym Orch/Leonid Grin

Jean-Noel Hamal Overture No. 6 Camerata Leodiensis/Hubert Schoonbroodt

Adolph von Henselt Impromptu in f, Op 17 Rudiger Steinfatt, p

Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in Eb, Op. 73, "Emperor" Julius Katchen, p; London Sym Orch/Piero Gamba

Thomas Simpson Intrada Guttler Brass Ensemble

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Fernando Sor Introduction and Allegro, Op. 14, "Gran Solo" Guillermo Fierens, guitar

Fernando Sor Variations on a Theme by Mozart, Op. 9 David Russell, guitar

Francisco Tarrega Recuerdos de la Alhambra Alexandre Lagoya, guitar Academy of St. Martin in the Fields Kenneth Sillito

Francisco Tarrega Grand Valse Daniel Benkõ, guitar

Joaquin Turina Sevillana, Op. 29 Andres Segovia, guitar

Joaquin Turina Soleares, No. 2 from Homanaje a Tarrega, op. 69 John Willams, guitar

Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 7 in e, G.451 Pepe Romero, guitar Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble

Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D, Op. 61 (finale) Elmar Oliveira, violin Principality of Asturias Symphonic Orchestra Maximiano Valdes

Carlos Guastavino 3 Cantilenas Argentinas y Final Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A, K. 488 (finale) Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra Jose Antonio Mendez Padron

Evencio Castellanos Santa Cruz de Pacairigua Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Johann Strauss Jr.: Annen - Polka, Op. 117 Vienna Philharmonic; Daniel Barenboim, conductor

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Detroit Symphony Orchestra; Jader Bignamini, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI

Piano Puzzler Contestant: John Mundy calling from Wabasha, MN

Franz Schubert: Piano Quintet "Trout": Theme and Variations Schubert Ensemble of London

Amjad Ali Khan arr. Kyle Paul: Sacred Evening (Raag Yaman) Sharon Isbin, guitar; Ayaan Ali Bangash, sarod; Amit Kavthekar, tabla; Strings for Peace; Sharon Isbin, conductor Aspen Music Festival, Harris Hall, Aspen, CO

Paul Patterson: Allusions for 2 Solo Violins and Strings movement 3: Beneath the Surface Harriet Mackenzie, violin; Philippa Mo, violin; English String Orchestra; Kenneth Woods, conductor

Paquito D'Rivera: Three Pieces for Clarinet and Piano Franklin Cohen, clarinet; Amy Yang, piano; Jamey Haddad, percussion ChamberFest Cleveland, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH

Paul Wiancko: Cities of Air Tara Helen O'Connor, flute; Alexi Kenney, violin; Livia Sohn, violin; Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival, Dock Street Theatre, Charleston, SC

Edward Elgar: In the South (Alassio) Op. 50 English Symphony Orchestra; Kenneth Woods, conductor The Elgar Festival, Worcester Cathedral, Worcester, England

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

Friedrich Burgmuller La Peri London Sym Orch/Richard Bonynge

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Jean-Noel Hamal Overture No. 6 Camerata Leodiensis/Hubert Schoonbroodt

Adolph von Henselt Impromptu in f, Op 17 Rudiger Steinfatt, p

Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in Eb, Op. 73, "Emperor" Julius Katchen, p; London Sym Orch/Piero Gamba

Thomas Simpson Intrada Guttler Brass Ensemble

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded March 2022 - On this week’s From the Top pianist Peter Dugan introduces us to a thrilling teen cellist who performs a flashy Polonaise by Frederic Chopin. Also, we meet a teenage composer with a sparse and beautiful work for oboe and clarinet, and we’ll hear a funny story how a young pianist, with a long running fear of Mickey Mouse, had to play a competition at Disney World

Rubi Lee, violin, 14, from Irvine, CA performs excerpts from Carmen Fantasy, Op. 25 by Pablo de Sarasate with host Peter Dugan, piano

Willa Hawthorne, composer, 18, from Pasadena, CA presents her own composition Interiors for Oboe and Clarinet performed by Diana Dunn, oboe and Emily Bowland, clarinet.

Ivan Wang, cello, 17, from Trabuco Canyon, CA performs Polonaise Brilliante in C major, Opus 3 by Frédéric Chopin with host Peter Dugan, piano

Valeria Serrano, viola, 17, from Arlington, Virginia performs Suite for Viola, Group 1, No. 1 by Ralph Vaughan Williams, Susan Snyder, piano

Luke Turner, piano, 18, from Birmingham, AL performs Sonata in G Major, Op 31, No 1, Mvmt 1 by Ludwig van Beethoven

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Bill Evans: Peace Piece (1958)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 in E-Flat (1791)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Gustav Holst: The Planets (1917)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Victor Béraud: Petite Reine Berceuse (1886)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Grand Teton Music Festival Orchestra, Donald Runnicles, conductor

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture

Felix Mendelssohn - Symphony No. 3 in a Op 56 'Scottish'

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Sharon Isbin, guitar

Isaac Albéniz (arr Segovia): Asturias

Antonio Lauro: Waltz No. 3 'Natalia'

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra & Capricho árabe

Leo Brouwer: El Decameron Negro (1981)

Agustín Barrios: Waltzes Nos. 3 & 4

Preview: Washington Saxophone Quartet

Giovanni Gabrieli: Canzona a 4 (c. 1600)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 1

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 ([rom Brief Encounter 1945)]—Sviatoslav Richter; Warsaw Philharmonic/ Stanislaw Wislocki

Eric Satie: Gnossienne No. 1 [from Chocolat (2000)]—Jean-Yves Thibaudet, piano

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel [from Heaven (2002)]—Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of Valkyries [from Apocalypse Now (1979)]—Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst

Samuel Barber: Adagio for Strings [from Platoon (1986)]—Atlanta Symphony/Robert Spano

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 [[rom Elvira Madigan (1967)]—Géza Anda, piano; Camerata Salzburg

Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana: Intermezzo [from Raging Bull (1980)]—Oslo Philharmonic/Mariss Jansons

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Rhapsody on a Theme by Paganini (from The Story of Three Loves (1953)]—Daniil Trifonov, piano; Philadelphia Orchestra/Yannick Nézet-Séguin

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Unrequitedly Yours - If you've ever been dumped in a romance, this hour is for you! But we will ease the pain by tossing in some laughter among the tears

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Jules Massenet: La Vierge: The Last Sleep of the Virgin (1880)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä, conductor; Bertrand Chamayou, piano – from the 2024 BBC Proms

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Igor Stravinsky: Petrushka (1947 version)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique

22:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Jason Vieaux, guitar; Yolanda Kondonassis, harp

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93

Avner Dorman: How to Love

I. I Am Here For You

II. I Know You Are There, And I Am Happy

III. This Is a Happy Moment

IV. You Are Partly Right

Takuma Itoh: Kohola Sings (from March 2024)

23:20 QUIET HOUR with Rob Grier

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

John Field: Nocturne No. 7 in A (1821)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' (1838)

Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 15 (1723)

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande (1718)