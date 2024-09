WCLV Program Guide 09-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Alexander Scriabin Mazurkas, Op 3 Vladimir Sofronitski, p

Xaver Scharwenka Violin Sonata in d, Op. 2 Seta Tanyel, p; Lydia Mortkovich, v

Vincent Persichetti Serenade No. 11, Op. 85 North Texas Wind Sym/Eugene Corporon

Robert Fuchs Serenade No. 1 in D, Op. 9 Cologne Chamber Orch/Christian Ludwig

Johannes Brahms Romances and Songs, Op 84 Elly Ameling, s; Rudolf Jansen, p

Frederic Chopin Impromptu no.3 in G-flat, Op.51 Yundi Li, p

Franz Joseph Haydn Symphony No. 102 in B-Flat Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Gabriel Pierne Impromptu-caprice in A-Flat, Op 9 Yolanda Kondonassis, h

Jean Sibelius Impromptu (1894) Finlandia Sinfonietta/Pekka Helasvuo

Franz Schubert "Drei Klavierstucke" (Impromptus), D 946 Andras Schiff, p

Francis Poulenc Six impromptus (1920) Equale Brass

Wolfgang Amadeus Mozart "Il re pastore," K. 208 Johanette Zomer, s; Francine van der Heyden, s; Musica ad Rhenum/Jed Wentz

Josef Myslivecek Sinfonia in e Musici de Praga/Milan Vymer

Jan Ladislav Dussek Fantasia and Fugue, Op 55 Andreas Staier, fp

Henry Martin Preludes and Fugues (1990) David Buechner, p

Walter Piston Violin Concerto #1 (1939) James Buswell, v; Ukraine Natioan Sym/Theodore Kuchar

Roy Harris American Ballads Geoffrey Burleson, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ermanno Wolf-Ferrari "Il campiello (The Square)" St Martin's Academy/Neville Marriner

Helene de Montgeroult Piano Sonata in f, Op. 5/2 Mihaly Berecz, p

Ludwig van Beethoven 12 Scottish Songs, WoO 156 (G 227) Christine Wehler, ms; Martin Haunhorst, v; Bernhard Schwarz, vc; Rainer Maria Klaas, p

Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino, Op 15 (1932) Andrea Tenaglia, ob; Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia

Hugo Wolf "Italienisches Liederbuch" Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p

Edward Elgar Six Promenades Athena Ensemble

Edward Elgar "La Capricieuse," Op 17 Tomoko Kato, v; Akira Eguchi, p

Johann Sebastian Bach Fantasia and Fugue in c, BWV 537 BBC Phil/Leonard Slatkin

Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia (Prelude) and Fugue in C, K. 394 Dejan Lazic, p

Wilhelm Stenhammar String Quartet #6 in d, Op 35 Copenhagen String Quartet

Jan Hillerud Chorus, Varmlandsvisan Netherlands Youth Cho/Eric Ericson

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in D, Kk 491 (L 164) David Russell, g

Antonio Vivaldi Flute Concerto in D, R 429 (Op 44/7) Academia Montis Regalis/Barthold Kuijken, f

Arnold Bax "London Pageant" BBC Philharmonic/Martyn Brabbins

Franz Joseph Haydn Symphony No. 104 in D, "London" English Sinfonia/Charles Groves

Frederic Chopin Preludes, Op.28 Grigory Sokolov, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gustav Holst: Walt Whitman Overture (1899)

John W. Bratton: The Teddy Bears' Picnic (1907)

Morton Gould: American Salute (1942)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)

Brian Dykstra: Mixon Hall Rag (2008)

George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)

Szymon Ansky: Mipnei Ma (arr 1950)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Patrick Hawes: Prayer to a Guardian Angel (2013)

Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Johann Sebastian Bach: Fantasia & Fugue in a (1714)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs (1720)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs (1907)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 17 in B-Flat 'Hunt' (1783)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Henry Purcell: Ground (1690)

Henry Purcell: Chacony (1678)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini (1863)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Niels Gade: Symphony No. 8 in b (1871)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

François Couperin: Suite No. 26: Gavotte (1728)

Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Joseph Haydn: String Quartet No. 34 in B-Flat (1781)

Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns' (1857)

Nino Rota: Casanova: Circus Waltz (1971)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Thomas A'Becket, Sr.: Columbia, the Gem of the Ocean (1843)

Florence Price: Finale from Symphony No. 3 (1940)

Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)

Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Max Richter: Vivaldi's Summer Concerto Recomposed (2012)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Paulo Bellinati: Jongo (1988)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony for Strings in F 'Dissonant' (1740)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wayne Barlow: The Winter's Passed (1934)

Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)

Antonín Dvorák: Serenade for Winds (1878)

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Franz Liszt: Three Concert Etudes: Il lamento (1849)

Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro (1849)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 (1878)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 3 in C 'English' (1889)

Sergei Prokofiev: Winter Bonfire (1950)

Jean Roger-Ducasse: Interlude from 'Au jardin de Marguerite' (1909)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings (1984)

Giacomo Puccini: Adagietto (1883)

Michel Colombier: Emmanuel (1971)

William Bolcom: New York Lights (2003)