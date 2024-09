WCLV Program Guide 09-05-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Maurice Ravel "Gaspard de la nuit" Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Maurice Ravel "Sonatine en Trio" Netherlands Harp Ensemble

Carlos Salzedo Harp and Piano Sonata (1922) Yolanda Kondonassis, h; Kathryn Brown, p

Jules Massenet Orchestral Suite from "Esclarmonde" Hong Kong Phil/Kenneth Jean

Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Marg'ret's Ghost," H XXXIa:65 Lorna anderson, s; Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn, Op.56a New York Phil/Kurt Masur

Claude Debussy "Cakewalk Suite" Mary Elizabeth Bowden, tr; Kassia Ensemble

Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G, H VIIa:4 Marc Destrube, v; Pacific Baroque Orch

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Woo'd and married," H XXXIa:38 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Jean-Philippe Rameau "Les fetes d'Hebe" English Chamber Orch/Raymond Leppard

Ernest Chausson Symphonic Poem, "Soir de fete," Op 32 Belgian Radio Sym Orch/Jose Serebrier

Cecile Chaminade "Pieces romantiques," Op 55 Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B-Flat, Op. 130 Amadeus String Quartet

Johann Sebastian Bach Lute Prelude in c minor, BWV 999 Nigel North, l

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 56 Todd Crow, p

Ignacy Dobrzynski "Monbar" Sinfonia Varsovia/Grzegorz Nowak

Jozef Elsner Violin Sonata in F, Op 10/1 Tyrone Greive, v; Ellen Burmeister, p

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 67 William Kapell, p

Camille Saint-Saens Piano Concerto No. 2 in g minor, Op. 22 Ian Hobson, p; Illinois Sinfonia Da Camera

Edmund Thomas CHIPP Twilight Fancies (1857) Ian Hobson, p

Antonio Caldara Sonata da camera in D, Op 2/3 Il Seminario Musicale

Antonio Vivaldi Two-Cello Concerto in g, R 531 Rene Schiffer & Susie Napper, vc's; Apollo's Fire/Jeannette Sorrell

Erich Wolfgang Korngold Cello Concerto in C, Op. 37 Zuill Bailey, vc; Linz Bruckner Orch/Caspar Richter

Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 1 in Bb, Op 45 Antonio Meneses, vc; Gerard Wyss, p

Adolf Henselt 12 Salon Etudes, Op 5 Esther Budiardjo, p

Peter Tchaikovsky "Eugene Onegin," Op. 24 Melbourne Sym Orch/Jose Serebrier

Peter Tchaikovsky Three Pieces, Op. 9 Michael Ponti, p

Miklos Rozsa Music for the film "Double Indemnity" New Zealand Sym Orch/James Sedares

Miklos Rozsa Violin Concerto (1956) Jascha Heifetz, v; Dallas Sym Orch/Walter Hendl

Nino Rota "The Leopard" film music (1963) Granada Orch/Josep Pons

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)

Johann Christian Bach: Symphony in B-Flat (1781)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Scott Joplin: The Cascades (1904)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Peter Warlock: Sleep (1922)

Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call (1950)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt (1936)

Sir Edward Elgar: The Crown of India: March (1912)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 10 in F (1776)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz (1853)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Igor Stravinsky: Infernal Dance from 'The Firebird' (1910)

Igor Stravinsky: Tango in d (1940)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in E-Flat for 2 Violins & Oboe (1774)

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Amy Beach: Piano Concerto in c-Sharp (1899)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Robert Schumann: Papillons (1831)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' (1838)

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Amy Beach: Summer Dreams (1901)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 in e (1957)

Ottorino Respighi: Pastorale after Tartini (1908)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca (1607)

Leopold Mozart: Symphony in D (1760)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 (1739)

Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

Miklós Rózsa: King of Kings: Theme (1961)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938)

Robert Schumann: Scherzo & Finale from Symphony No. 4 (1851)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Sunrise (1931)

Julius Fucik: Florentine March (1906)

Amy Beach: Finale from 'Gaelic' Symphony (1896)

Anderson & Roe: Carmen Fantasy (2010)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

Louis Théodore Gouvy: Finale from Symphony No. 4 (1856)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F (1772)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Max Steiner: Now, Voyager: Theme (1942)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 (1917)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johann Christian Bach: Piano Quintet in D (1780)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for Harpsichord & Fortepiano (1788)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

Franz Liszt: Three Concert Etudes: La leggierezza (1849)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)

Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G (1880)

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Frederic Hand: Rose Liz (1986)

Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 (1785)

Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (1717)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Giovanni Palestrina: Sicut cervus (1584)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)