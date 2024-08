WCLV Program Guide 08-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Oskar Nedbal Andersen Dvorak Chamber Orch/Miroslav Homolka Supraphon 111413-2 Ballet Music by Nedbal 5:26

0:05:26 Frank Bridge Five Entr'actes (1910) BBC Welsh National Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-10729 (6) Bridge: Complete Orchestral Works 12:05

0:19:04 Michael Haydn Symphony No. 15 in D Savaria Baroque Orch/Pal Nemeth Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 12:53

0:31:57 Ernst von Gemmingen Violin Concerto No. 3 in D Kolja Lessing, v; Munich Radio Orch/Ulf Schirmer CPO 777866-2 Ernst von Gemmingen 22:46

0:54:43 Julius Weismann Tanz-Fantasie, Op. 35 (1910) Birgitta Wollenweber, p MD+G Recordings 6050877-2 Julius Weismann 1:47

1:00:00 Julie Pinel Boccages frais La Donna Musicale La Donna Musicale LA-07103 The Pleasure of Love and Libation 5:04

1:05:04 Louise Farrenc Overture No. 1 in e, Op. 23 North German Radio Phil/Johannes Goritzki CPO 999820-2 Farrenc 6:49

1:11:53 Cecile Chaminade La Lisonjera (The Flatterer) Joanne Polk, p Steinway & Sons 30037 The Flatterer: Piano Music of Cecile Chaminade 4:19

1:17:59 Camille Saint-Saens Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, Organ Michael Murray, o; Royal Phil/Christian Badea Telarc CD-80274 Saint-Saens: Symphony No. 3 in C Minor, 'Organ' and Phaeton 36:43

1:54:42 Jean-Francois Dandrieu Suite in D Andre Isoir, o Adda 581052 Dandrieu; Pieces d'orgue 1:42

2:00:00 Tor Aulin Swedish Dances, Op 32 Gavle Sym/Niklas Willen Sterling CDS-1050-2 Tor Aulin 5:00

2:05:00 Max Bruch Swedish Dances, Op. 63 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Philips 420932-2 (2) Max Bruch: The 3 Symphonies / Swedish Dances - Schwedische Tanze 9:58

2:14:58 Max Bruch Kol Nidrei, Op. 47 Jonathan Aasgaard, vc; Royal Liverpool Phil Orch/Gerard Schwarz Avie AV-2149 From Jewish Life. Music For Cello And Orchestra 11:18

2:26:16 Jewish Trad Maoz Tsur Rachel Van Voorhees, h Centaur CRC-2317 Jewish Favorites 1:34

2:27:50 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D, H VIIb:2 (Op. 101) Wendy Warner, vc; Camerata Chicago/Drostan Hall Cedille CDR-90000142 Haydn & Myslivecek Cello Concertos 26:39

2:54:29 Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Hooly and fairly, H XXXIa:237 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:45

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Mario Castelnuovo-Tedesco 24 Caprichos de Goya Kazuhito Yamashita, g Crown Classics CRCC-8006 Caprichos de Goya 5:21

3:05:21 Ludwig van Beethoven Piano Sonata #12 in A-Flat, Op 26 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67797 Beethoven * Piano Sonatas Op 10 No 2, Op 26, Op 27 No 2 'Moonlight,' Op 90 * Angela Hewitt, Piano 19:13

3:24:34 Domenico Cimarosa Serenade (arrangements of Clavier Sonatas) James Galway, f; Kazuhito Yamashita, g RCA 5679-2-RC Italian Serenade 1:36

3:26:10 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto #2 in C, Op 160 Kazuhito Yamashita, g; London Phil/Leonard Slatkin RCA 60355-2 Guitar Concertos Nos. 1 & 2; Concerto For 2 Guitars 28:57

3:55:07 Mario Castelnuovo-Tedesco 24 Caprichos de Goya Kazuhito Yamashita, g Crown Classics CRCC-8006 Caprichos de Goya 1:50

4:00:00 Franz Liszt Six Grand Etudes After Paganini Jooyoung Kim, p MSR MS-1636 N/A 5:42

4:05:42 Karol Szymanowski Three Paganini Caprices, Op 40 Thomas Zehetmair, v; Silke Avenhaus, p EMI/Ang CDC5-55607-2 Karol Szymanowski 12:26

4:18:08 Karol Szymanowski Two Pieces (Notturno e Tarantella), Op 28 Polish State Phil/Karol Stryja Marco Polo 8.223291 SZYMANOWSKI: Violin Concertos Nos. 1 and 2 10:18

4:30:02 Ludwig van Beethoven Serenade in D, Op 25 James Galway, f; Joseph Swensen, v; Paul Neubauer, vi RCA 7756-2-RC James Galway Plays Beethoven 25:00

4:55:02 Johannes Brahms Five Songs, Op 106 Mitsuko Shirai, ms; Hartmut Holl, p Capriccio 10204 Brahms: 21 Lieder 1:41

5:00:00 Ralph Vaughan Williams Job: A Masque for Dancing (1930) London Sym Orch/Adrian Boult EMI/Ang CDM7-69710-2 N/A 5:07

5:05:07 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss (1929) Bournemouth Sinfonietta/George Hurst Chandos CHAN-8432 Elgar & Vaughan Williams: Orchestral Music 6:41

5:11:48 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves (1934) St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin Telarc CD-80330 Classics For All Seasons - Winter 4:27

5:17:40 Aram Khachaturian Piano Concerto in D-Flat (1936) Alicia de Larrocha, p; London Phil/Rafael Fruhbeck de Burgos London 448252-2 (2) Khachaturian: Suites- Spartacus, Gayaneh, Masquerade 36:46

5:54:26 Sulkhan Tsintsadze Miniatures for String Quartet on Georgian Folksongs Georgian State String Quartet Sony SMK-66363 Sulkhan Nasidze/ Sulkhan Tsintsadze - Georgian State String Quartet ?- String Quartets 1:32

05:57:49 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part (1944) Bournemouth Symphony Andrew Litton Decca 4825281 2:10

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:08 Jean Sibelius: Valse lyrique Op 96a (1920) Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:09

06:12:53 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Deutsche Gram 4796018 9:42

06:22:45 Antonín Dvorák: Legend No. 10 Op 59 # 10 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:58

06:27:28 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C Op 7 # 2 (1716) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

06:39:49 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 9661 13:47

06:55:19 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse (1764) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

06:59:20 John Philip Sousa: March 'King Cotton' (1895) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:40

07:05:17 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 (1870) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

07:15:53 Michael Haydn: Symphony No. 36 in B-Flat (1788) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999379 8:32

07:25:50 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz (1974) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:33

07:32:07 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860) London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

07:40:36 Joseph Haydn: Symphony No. 9 in C (1762) Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66529 12:05

07:54:02 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose (1794) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 3:35

07:57:47 Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

08:07:49 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

08:14:01 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 10:41

08:25:57 Ricardo Herz: Sisyphus in the Big City (2022) Sphinx Virtuosi Deutsche Gram 4865014 6:44

08:33:29 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Charlotte Hu, piano PentaTone 259 5:14

08:40:04 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 (1931) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 8:46

08:49:58 Nikolai Kapustin: Raillery Op 40 # 5 (1984) John Salmon, piano Naxos 570532 2:26

08:53:37 Vincenzo Galilei: Saltarello (1588) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 1:59

08:55:42 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 (1747) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:41

09:03:59 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:16

09:22:50 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:54

09:29:46 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a Op 34 # 2 (1838) Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

09:38:33 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791) Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

09:44:12 Franz Schubert: String Quartet No. 12 in c D 703 'Quartettsatz' (1820) Euclid Quartet Afinat 2401 8:48

09:55:06 Ignace Jan Paderewski: Minuet in G Op 14 # 1 (1887) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 3:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:44 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 (1801) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

10:06:25 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 (1826) Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

10:12:26 Lowell Liebermann: Frankenstein: Act 1 Finale (2016) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 148 22:49

10:36:58 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' S 99 (1850) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 12:26

10:50:49 Sir Edward Elgar: Falstaff Op 68 (1913) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 35:21

11:27:21 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 6 Op 10/6 (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 7:18

11:35:39 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

11:53:15 John Adams: Lollapalooza (1995) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 6:29

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:57 Anton Webern: Im Sommerwind (1904) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436240 14:24

12:22:34 Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c Op 44 (1929) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0001 34:05

12:58:18 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 (1890) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:58 Lowell Liebermann: Frankenstein: Act 1 Prologue (2016) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 148 5:45

13:07:36 Lowell Liebermann: Frankenstein: The Creature Solo (2016) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 148 6:05

13:15:31 Alexander Scriabin: Prometheus, The Poem of Fire Op 60 (1910) Vladimir Ashkenazy, piano London Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 20:17

13:36:25 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879) Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

13:51:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A K 201 (1774) Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 30:34

14:23:26 Robert Schumann: Konzertstück in F Op 86 (1849) Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

14:42:47 Petronio Franceschini: Sonata for 2 Trumpets & Strings (1675) John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 7:21

14:51:10 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 8:48

15:00:35 George F. Root: The Shining Shore (1891) William Appling Singers William Appling Albany 1058 1:34

15:02:37 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 (1863) Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

15:09:42 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 15:56

15:26:22 Fritz Kreisler: La Précieuse (1937) James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

15:31:33 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 (1884) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423060 19:52

15:54:01 John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004) Susan Joseph, clarinet Vogtland Philharmonic Stefan Fraas Ars Prod. 38043 4:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:08 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866) Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

16:11:38 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 (1890) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

16:29:12 Roy Harris: When Johnny Comes Marching Home from Symphony No. 4 (1939) Colorado Symphony Chorus Colorado Symphony Marin Alsop Naxos 559227 3:08

16:35:08 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Captain of the Pinafore (1878) Sir Thomas Allen, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:09

16:38:36 Franz Liszt: Totentanz S 126 (1859) Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Leo Hussain BBC 336 15:41

16:55:37 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 (1838) Charlotte Hu, piano PentaTone 259 4:26

17:04:42 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

17:12:00 Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

17:21:54 Miklós Rózsa: Spellbound Concerto (1945) Roderick Elms, piano Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 13:15

17:38:13 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

17:43:26 Emmanuel Chabrier: Ballabile (publ.1897) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

17:46:19 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 (1901) Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 11:37

17:58:14 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 (1906) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:22

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:07 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 (1946) Yan Pascal Tortelier, narrator BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 94 19:03

18:29:21 Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat Op 38 (1903) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 7:16

18:38:27 Thomas 'Fats' Waller: Vipers Drag (1934) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 3:49

18:44:05 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 (1931) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 8:46

18:54:20 Sergei Rachmaninoff: Polka italienne (1906) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 4:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:16 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 449213 15:15

19:17:36 Edvard Grieg: Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 (1876) London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 39:52

19:58:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance in C K 609/1 'Figaro' (1791) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 0:57

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds in E-Flat K 452 (1784) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 25:23

20:26:49 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat Op 18 # 1 (1781) Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

20:41:56 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893) Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

20:56:57 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

21:02:35 HK Gruber: Frankenstein!! (1979) HK Gruber, narrator Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56451 29:47

21:33:42 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 5:28

21:40:16 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole (1900) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

21:44:37 Errollyn Wallen: Woogie Boogie (1999) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:24

21:47:59 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 47:33

22:37:01 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 (1847) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 9:09

22:47:16 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973) London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

22:52:05 Frederick Delius: Spring Idyll (1889) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 7:54

23:00 QUIET HOUR

23:01:36 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 (1816) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15

23:03:52 Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980) Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 10:10

23:14:03 Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere (1957) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:36

23:18:46 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 (1795) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 8:20

23:27:07 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 (1842) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

23:32:31 Astor Piazzolla: Rio Sena (1955) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:17

23:35:59 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

23:38:57 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 9:13

23:48:10 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 'Fandango' (1799) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

23:53:09 Robert Schumann: Andante from Piano Quartet Op 47 (1844) Wu Han, piano Deutsche Gram 22906 6:36