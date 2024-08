WCLV Program Guide 08-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ernest Bloch Prelude Sheku Kanneh-Mason, vc; London Sym Orch/Simon Rattle

Ernest Bloch Four Episodes Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal

Chinese Trad Folksong, In the North West Plain Czecho-Slovak Radio Sym/Kenneth Jean

Fritz Kreisler Tambourin chinois, Op 3 Lorin Maazel, v; Barton Weber, p

Igor Stravinsky The Firebird Berlin Radio Sym Orch/Lorin Maazel

Igor Stravinsky L'histoire du soldat Chicago Pro Musica

George Frederic Handel Aria in F for winds Il Complesso Barocco/Alan Curtis

George Frideric Handel Harpsichord Suite No. 5 in E Seong-Jin Cho, p

Ludwig (Louis) Spohr Double Quartet #3, Op 87 St Martin's Academy Chamber Ensemble

Robert Schumann Album fur die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p

Serge Prokofiev Romeo and Juliet, Op. 64 Cincinnati Sym Orch/Paavo Jarvi

Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Overture-Fantasy Baltimore Sym Orch/David Zinman

Charles Gounod Romeo et Juliette Metropolitan Opera Cho & Orch/Emil Cooper

Etienne-Nicolas Mehul La chasse du jeune Henri Munich Radio Orch/Kurt Redel

Andre Gretry Le Tableau Parlant Orch de Bretagne/Stefan Sanderling

Hyacinthe Jadin Piano Sonata in g, Op 3/2 Nicholas Fuller, forte-p

Ludwig van Beethoven 12 German Dances, WoO 8 Sassari Sym Orch/Roberto Tigani

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giovanni Valentini Sonata a5 in g Acronym

Francesco Maria Veracini Sonata in d, Op 2/7 Trio Settecento

Norman Dello Joio Piano Sonata #2 (1943) Debra Torok, p

Vincent Persichetti Divertimento for Band (1950) North Texas Wind Sym/Eugene Corporon

Vittorio Giannini Dedication Overture (1965) University of Houston Wind Ensemble/Tom Bennett

Antonio Vivaldi Violin and Oboe Concerto in g, R 576 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in D, Kk 287 (L 9) Scott Ross, hc; Instrumental Ensemble

Gabriel Faure Fantaisie, Op 79 Angela Jones, f; Renie Yamahata, h

Jules Massenet Fantaisie (1897) Sophie Rolland, vc; BBC Phil/Gilbert Varga

Theodore Lalliet Fantaisie on Massenet's Le Cid Bert Lucarelli, ob; Susan Jolles, h

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat, BWV 1051 Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt

Samuel Scheidt Ludi Musici (Prima pars) Hespe'rion XX/Jordi Savall

Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo in C, Op. 34 David Oistrakh, v; Vladimir Yampolsky, p

Peter Tchaikovsky Swan Lake, Op. 20 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Johann Friedrich Fasch Two-Oboe Sonata in F Glaetzner, Goritzki, ob's; Klepel, Pank, Beyer, Schornsheim, continuo

Camille Saint-Saens Oboe Sonata, Op. 166 John Mack, ob; Eunice Podis, p

Jules Massenet Le Cid (1885) Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 6 'Vision' (1851)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Paul Turok: Variations on an American Song (1964)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)

Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)

Peter Tchaikovsky: Nocturne (1871)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 (1854)

Anthony Collins: Vanity Fair (1952)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March (1891)

Max Richter: Vivaldi Recomposed: Winter 3 (2012)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ralph Vaughan Williams: Toccata marziale (1924)

Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' (2017)

Robert Schumann: Vienna Carnival (1839)

Michael Haydn: Symphony No. 16 in A (1771)

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

Franz Schubert: Impromptu No. 10 in E-Flat (1828)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 4 (1881)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 8 (1894)

Samuel Barber: Symphony No. 1 (1936)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D (1806)

Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 (1612)

Giovanni Gabrieli: Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 (1597)

Sergei Prokofiev: Russian Overture (1936)

Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)

Danny Elfman: Batman: Theme (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

Joseph Hellmesberger Jr: Bell Polka and Galop (1900)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin (1935)

Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Zdenek Fibich: The Tempest (1880)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Franz Schubert: Fierrabras: Overture (1823)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo (1906)

Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo (1898)

Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Camille Saint-Saëns: Symphony in A (1850)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C (1777)

William Boyce: Symphony No. 6 (1760)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti (1743)

George Gershwin: Of Thee I Sing: Overture (1931)

Richard Strauss: Aus Italien (1886)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa (1937)

Zhou Long: Green (2021)

Sergei Rachmaninoff: Romance in A (1891)

Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings (2007)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Florence Price: Clouds (1945)

Stephen Feigenbaum: Serenade for Strings (2005)