WCLV Program Guide 08-28-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jacques Ibert Flute Sonatina, Jeux Emmanuel Pahud, f; Eric Le Sage, p

Georges Bizet Jeux d'enfants, Op. 22 French Radio Phil Orch/Charles Munch

Felix Mendelssohn Kinderstucke, Op 72 Daniel Barenboim, p

Paul Le Flem Violin Sonata in g (1905) Philippe Koch, v; Alain Jacquon, p

Paul Le Flem Seven Children's Pieces Rhenish Phil/James Lockhart

Jean-Philippe Rameau Castor et Pollux Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Jean-Philippe Rameau Concert en Sextuor #2 Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Marin Marais Couplets de Folies Nina Kotova, vc

Francesco Corbetta Folias Rolf Lislevand, g

Andre Messager Les Deux Pigeons Royal Opera House Orch/Charles Mackerras

Adolph von Henselt Etude in f#, Si oiseau j'etais, Op 2/6 Sergei Rachmaninoff, p

Gioachino Rossini Tancredi Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Gioachino Rossini Andante with Variations in G on Di tanti palpiti fr Tancred Heinz Holliger, ob; Ursula Holliger, h

Gian Francesco Malipiero Variazioni senza tema (1923) Sandro Ivo Bartoli, p; Saabrucken Radio Sym/Michele Carulli

Ludwig van Beethoven Variations in C on a Waltz by Diabelli, Op 120 Konstantin Scherbakov, p

Ludwig van Beethoven Triple Concerto in C, Op 56 Lonquich, Gringolts, Brunello, Simon Bolivar Youth Orch/C Abbado

Christian Sinding Madman's Songs, Op. 22 Per Vollestad, br; Sigmund Hjelset, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 Amadeus Guitar Duo

Johann Sebastian Bach Violin Sonata no. 3 in E, BWV 1016 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc

Jean Sibelius Chorus, Drommarna (The Dream) Jubilate Choir/Astrid Riska

Ivan Hallstrom A Dream Malmo Opera Orch/Michael Bartosch

Felix Mendelssohn Six Songs, Op 86 Stephan Loges, br; Eugene Asti, p

Thoinot Arbeau Orchesographie Philadelphia Renaissance Wind Band

John David Lamb Three Antique Dances Ronald Caravan, sx; Sar-Shalom Strong, p

Tielman Susato The Danserye (1551) New London Consort

Johannes Brahms Piano Quartet no.3 in c minor, Op.60 Cantilena Piano Quartet

Friedrich Silcher Chorus, Maidle, lass dir was verzahle Teisendorf Mens' Chorus/Ernst Gruber

Johann Sebastian Bach Schubler Chorale, Wer nur den lieben Gott lasst walten, BWV 647 Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland)

Johann Sebastian Bach Schubler Chorale, Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland)

Carl Philipp Emanuel Bach Cello Concerto in A, Wq 172 Anner Bylsma, vc; Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt

Serge Prokofiev Semyon Kotko Overture, Op. 81a Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Serge Prokofiev Flute Sonata in D, Op. 94 Laura Gilbert, f; Emma Tahmizian, p

Serge Prokofiev Three Children's Songs, Op. 68 Victoria Yevtodieva, s; Yuri Serov, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings (1772)

John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892)

Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 (1945)

Gaspar Sanz: Canarios (1680)

Karl Jenkins: Dona nobis pacem (2011)

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967)

Franz Schubert: Scherzo No. 2 (1817)

Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 3 in a 'From Old Notebooks' (1917)

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia (1736)

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)

Traditional: All the Pretty Little Horses

Peter Tchaikovsky: Impromptu in e (1893)

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Carl Gustav Sparre Olsen: Six Old Village Songs from Lom (1928)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 in C (1807)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 (1807)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds (1778)

John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)

Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Menuetts 1 & 2 (1737)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1827)

Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' (1846)

Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

Ivor Gurney: When Smoke Stood up from Ludlow (1923)

Ivor Gurney: The Lent Lily (1923)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 3 Pianos 'Lodron' (1776)

Sergei Rachmaninoff: Morceaux de fantaisie (1892)

Ron Goodwin: Frenzy: Prelude (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Cristóbal de Morales: Jubilate Deo (1538)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872)

Morton Gould: Interplay (1945)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Paul Mealor: Ubi caritas (2011)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Lord Berners: The Triumph of Neptune: Suite (1926)

Joseph Haydn: Armida: Overture (1784)

Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet (1760)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Ivor Gurney: A Gloucestershire Rhapsody (1921)

20:00 OVATIONS: TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Florence Price: Symphony No. 3 in c (1940)

Dolores White: Toccata

Florence Price: Finale from Symphony No. 1 (1932)

23:00 QUIET HOUR