WCLV Program Guide 08-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Alessandro Stradella Serenade in D, Il Barcheggio Roger Voisin, tr, Chamber Orch MCA Classics MCAD2-9807 (2) The Extraordinary Roger Voisin- The Baroque Trumpet 5:53

0:05:53 Peter Benoit Le roi des aulnes (King of the Alders) Overture Royal Flanders Phil/Frederic Devreese Marco Polo 8.223827 BENOIT : Piano Concerto / Flute Concerto 7:46

0:13:39 Cesar Franck Stradella Opera Royal de Wallonie/Paolo Arrivabeni Dynamic CDS-7692/1-2 (2) Franck: Stradella 6:10

0:19:49 Alessandro Stradella Trumpet Sonata (Concerto) in D Roger Voisin, tr; Kapp Sinfonietta/Richard Kapp MCA Classics MCAD2-9807 (2) The Extraordinary Roger Voisin- The Baroque Trumpet 7:46

0:29:01 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F, Op. 135 Amadeus String Quartet DG 423473-2 (7) Beethoven: Complete String Quartets 25:29

0:54:30 John Dowland Clear or cloudy Gerard Lesne, ct; Ensemble Orlando Gibbons Naive E-8881 Dowland Ayres 1:42

1:00:00 Ivan Hallstrom An Adventure in Scotland Malmo Opera Orch/Michael Bartosch Sterling CDS-1043-2 Ivar Hallstrom Ballet Music 5:20

1:05:20 Felix Mendelssohn The Hebrides (Fingal's Cave) Overture, Op 26 Royal Concertgebouw Orch/Otto Klemperer Radio Nederland RN-97017 (13) N/A 9:09

1:14:29 Malcolm Arnold Four Scottish Dances, Op 59 Boston Pops Orch/Keith Lockhart RCA 68901-2 The Celtic Album 8:42

1:24:42 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 107 Nathaniel Rosen, vc; Sofia Phil/Emil Tabakov John Marks Records JMR-3 N/A 29:58

1:54:40 Moise Weinberg The Golden Key (1955) St Petersburg State Sym/Vladimir Lande Naxos 8.573085 Weinberg 1:41

2:00:00 George Frederic Handel Admeto Ann Hallenberg, ms; Il Complesso Barocco/Alan Curtis Naive V-5326 Hidden Handel 5:27

2:05:27 George Frideric Handel Concerto grosso in D, Op. 3, No. 6 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner London 4758673 (3) Handel: Concerti Grossi, Op 3 & Op 6 6:45

2:12:12 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B-Flat Empire Brass, William Kuhlman, o Telarc CD-80614 Baroque Music For Brass And Organ 1:37

2:13:49 Iver Holter Symphony No. 1 in F, Op. 3 Royal Phil/Per Dreier Norsk NKFCD-50020-2 Iver Holton 41:25

2:55:14 Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 43 Hagai Shaham, v; Arnon Erez, p Hyperion CDA-67504 Grieg 1:49

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Maurice Ravel Pavane pour une infante defunte Naida Cole, p London 748021-2 Naida Cole - Faure, Chabrier, Satie, Ravel 5:30

3:05:30 Maurice Ravel Daphnis et Chloe Los Angeles Phil/Andre Previn Philips 426255-2 French Classics - Various Composers 17:15

3:22:45 Philippe Gaubert Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 1:43

3:24:28 Cecile Chaminade Piano Sonata in c, Op 21 Joanne Polk, p Steinway & Sons 30037 The Flatterer: Piano Music of Cecile Chaminade 16:44

3:41:12 Francesco Maria Veracini Ouverture (Suite) #1 in B-Flat Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel DG Archiv 439937-2 5 Ouvertures 13:56

3:55:08 Domenico Scarlatti Clavier Sonata in d, Kk 32 (L 423) Scott Ross, hc Erato 45309-2 (34) Domenico Scarlatti: Complete Keyboard Works 1:30

4:00:00 Venth Aria Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000097 American Virtuosa: Tribute to Maud Powell 5:05

4:05:05 Serge Prokofiev Lieutenant Kije Suite, Op. 60 London Sym/Andre Previn EMI CDM7-63235-2 Prokofiev Goes To The Movies: Music from His Film Scores 19:38

4:26:17 Robert Schumann Nachtstucke, Op. 23 Emil Gilels, p Vox CDX-5122 (2) N/A 19:19

4:45:36 Gustav Holst Song of the Night, Op. 19, No. 1 Lorraine McAslan, v; London Phil/David Atherton Lyrita SRCD.209 Gustav Holst - A Winter Idyll - Elegy (In Memoriam William Morris) - Indra, Symphonic Poem - A Song of the Night - Invocation - Sita - Interlude Act III - The Lure - Ballet Music* - Dances from The Morning of the Year* 8:45

4:54:21 Frederic Chopin Mazurkas, Op. 56 Evgeny Kissin, p Pro Arte CDD-465 Kissin Live 1:36

5:00:00 Franz Schubert Song, Schafers Klagelied, D 121 Janet Baker, ms; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33001 The Hyperion Schubert Edition, Volume 1 2:47

5:02:47 Franz Schubert Song, Nahe des Geliebten, D 162 Janet Baker, ms; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33001 The Hyperion Schubert Edition, Volume 1 2:15

5:05:02 Robert Schumann Scenes from Goethe's Faust (1844-53) Berlin Phil/Claudio Abbado Sony S2K-66308 (2) Schumann: Szenen aus Goethes Faust * Berliner Philharmoniker * Abbado 8:07

5:13:09 Ludwig van Beethoven Egmont, Op.84 Vienna Phil/Claudio Abbado DG 429762-2 (2) Die Ouverturen - The Overtures 8:03

5:22:59 Franz Liszt Tasso, lamento e trionfo, Symphonic Poem No. 2 (1849) Westphalian Sym Orch/Siegfried Landau Vox ACD-8158 Les Preludes / Tasso / Le Triomphe Funebre Du Tasse / From The Cradle To The Grave 19:16

5:42:15 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice French National Orch/Leonard Slatkin RCA 68802-2 Dukas: Symphonie En Ut, Etc 11:42

5:53:57 Jean-Fery Rebel Ballet, Les Elemens Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel DG Archiv 445824-2 Les elemens - Alessandro 1:44

05:57:32 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Bourrée BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 1:44

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:53 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

06:17:16 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 8:40

06:27:27 Peter Boyer: Elegy (2021) Christine Pendrill, English horn London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 3:27

06:32:40 Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

06:38:26 Carlos Gardel: Por una cabeza (1935) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:48

06:45:11 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 in g H 16:44 (1773) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

06:58:18 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

07:05:45 Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 Op 80 (1963) Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 7:32

07:14:26 Alan Hovhaness: Andante from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982) Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 10:01

07:26:01 Sergei Rachmaninoff: Scherzo for Piano 4-hands Op 11 # 2 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

07:30:49 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio (1921) Neave Trio Chandos 20139 7:26

07:42:52 John Rutter: Suite for Strings (1971) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

07:56:48 Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration (1938) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:12

08:07:33 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

08:16:56 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4776409 8:02

08:25:55 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat Op 28 # 17 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 2:58

08:30:08 Heinrich Schütz: Selig sind die Toten SWV 391 (1648) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 4:07

08:35:36 Eleanor Farjeon: Morning Has Broken (1931) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:26

08:41:32 Aaron Copland: El Salón México (1936) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

08:54:32 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz (1949) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

09:06:40 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 (1880) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 16:49

09:25:39 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 'Little' (1706) Canadian Brass Steinway 30008 3:13

09:31:30 Earl Wild: Reminiscences of 'Snow White' (1995) Earl Wild, piano Sony 62036 7:47

09:40:50 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

09:48:39 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 8:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:51 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture (1938) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:36

10:05:58 Sergei Prokofiev: Pastoral Sonatina Op 59 # 3 (1932) Lara Downes, piano Steinway 30016 4:52

10:12:59 Rebecca Clarke: Viola Sonata (1921) Barbara Westphal, viola Bridge 9109 23:30

10:38:13 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 (1828) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

10:50:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G K 453 (1784) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 32:35

11:24:18 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 012 13:22

11:39:49 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 9:24

11:51:01 Miklós Rózsa: Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14 (1939) Budapest Symphony Mariusz Smolij Naxos 572285 8:11

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:54 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 (1808) Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 20:26

12:28:39 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 28:01

12:58:25 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:36 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

13:08:07 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau (1729) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 60804 2:00

13:12:33 Carl Reinecke: Wind Sextet Op 271 (1908) Manfred Klier, horn Berlin Philharmonic Wind Quintet BIS 612 20:38

13:35:10 Aaron Copland: El Salón México (1936) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

13:48:58 Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat Op 82 (1915) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 33:50

14:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 (1781) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

14:43:29 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 7:49

14:53:23 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 (1909) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 447084 6:57

15:02:15 Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:00

15:05:43 Nicolò Paganini: Caprice No. 9 Op 1 # 9 'Hunt' (1820) Augustin Hadelich, violin Warner 566017 02:58

15:10:09 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882) Philadelphia Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 453485 12:38

15:24:24 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 (1897) BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

15:32:17 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3 in E BWV 1006 (1720) Gidon Kremer, violin Philips 4788977 16:30

15:50:11 David Newman: The Cat in the Hat: Main title (2003) Symphony Orchestra David Newman Decca 2003 8:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

16:11:31 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 (1933) Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

16:27:38 Ricky Ian Gordon: We Will Always Walk Together (1999) Lucas Meachem, baritone Rubicon 1071 5:48

16:35:14 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 (1929) Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

16:45:05 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 (1877) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 9:19

16:55:34 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

17:04:41 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

17:12:01 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

17:24:21 Ennio Morricone: The Mission: Suite (1986) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 10:27

17:38:48 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz (1938) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

17:43:37 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944) N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

17:50:05 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 9:35

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:52 Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

18:31:30 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

18:38:16 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g Op 23 # 5 (1903) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80489 3:33

18:43:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D K 181 (1773) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

18:53:32 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 in D Op 23 # 4 (1903) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 4:48

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:26 William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934) ORF Vienna Radio Symphony Arthur Fagen Naxos 559870 32:58

19:35:56 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite (1944) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 21:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:25 Florence Price: Mississippi River Suite (1934) Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 27:44

20:29:37 Rebecca Clarke: Piano Trio (1921) Neave Trio Chandos 20139 22:04

20:52:42 Margaret Bonds: Hold On! (1962) Musicality Flipside Music 3:59

20:57:43 Josquin des Prez: Mille regretz (1500) Stile Antico Harmonia Mundi 807595 2:10

21:02:25 Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

21:20:32 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium (1572) Stile Antico Harmonia Mundi 902312 4:20

21:26:17 Tomás Luis de Victoria: O vos omnes (1585) Stile Antico Harmonia Mundi 807555 4:07

21:31:59 Valerie Coleman: Umoja: Anthem of Unity (2019) New York Youth Symphony Michael Repper Avie 2503 13:22

21:46:28 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c Op 17 'Ukrainian' (1880) Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

22:21:39 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 15:22

22:38:39 Clarice Assad: Suite for Chamber Orchestra 'Impressions' (2008) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 19:49

22:58:50 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 14 BWV 785 (1723) Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:11

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

23:05:17 Erik Satie: Deux préludes posthumes et une gnossienne (1939) Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 9:03

23:14:20 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

23:20:19 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871) Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:28:15 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930) Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:36:13 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

23:42:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789) Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:06

23:45:40 Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:49

23:50:30 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e Op 72 # 2 (1886) Cleveland Orchestra George Szell Warner 6:02

23:56:41 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31