WCLV Program Guide 08-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Pietro Baldassare Trumpet Sonata #1 in F Ludwig Guttler, tr; New Bach Collegium Musicum/Max Pommer Capriccio 10020 Italian Trumpet Concertos 5:21

0:05:21 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 1 in B-Flat, Op 45 Marcy Rosen, vc; Lydia Artymiw, p Bridge 9501 N/A 25:52

0:32:51 Giovanni Antonio Pandolfi Violin Sonata, Op 4/3, La Monella Romanesca Romanesca Harmonia Mundi HMU-907211 Phantasticus 6:06

0:38:57 Philippe Gaubert Poeme romanesque (1931) Henri Demarquette, vc; Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1186 Philippe Gaubert 15:40

0:54:37 Alexander Scriabin Preludes, Op 51 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:51

1:00:00 Johann Strauss II A¨gyptischer Marsch (Egyptian March), Op. 335 Vienna Phil/Riccardo Muti DG B0001663-02 (2) Best Of New Year's Concert 5:21

1:05:21 Otto Nicolai Trauermarsch Cologne Radio Orch/Michail Jurowski Capriccio 10592 Otto Nicolai 9:41

1:15:02 Emmanuel Chabrier Marche joyeuse Vienna Phil/John Eliot Gardiner DG 447751-2 Chabrier: Espana, Suite Pastorale, Habanera, Marche Francaise, Fete Polonaise 3:32

1:20:13 George Frideric Handel Organ Concerto No. 12 in B-Flat, Op. 7, No. 6 Simon Preston, o; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 469358-2 (3) Handel: Complete Organ Concertos 7:56

1:28:09 Johannes Brahms Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op. 24 Seong-Jin Cho, p DG 4863018 The Handel Project 26:19

1:54:28 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 453451-2 Handel: Music For The Royal Fireworks 1:35

2:00:00 Antonin Dvorak Legends, Op 59 Rochester Phil/David Zinman Nonesuch 79066-1 Legends 5:05

2:05:05 Antonin Dvorak Legends, Op 59 English Chamber Orch/Rafael Kubelik DG 453025-2 (2) Stabat Mater / Legends 6:30

2:11:35 Josef Suk Piano Trio in c, Op 2 Joachim Trio Naxos 8.553415 Smetana-Suk-Novak Piano Trios 15:47

2:27:22 Josef Suk Menuet Tomas Visek, p Arcodiva UP-0025-2131 Josef Suk's Piano 1:20

2:28:42 Jean Sibelius Symphony No. 6 in d, Op. 104 Royal Concertgebouw Orch/Colin Davis Radio Nederland RCO-08005 (14) N/A 25:43

2:54:25 Agathe Backer Grondahl Songs, Op. 52 Kari Frisell, s; Liv Glaser, p Norsk 50019-2 Agathe Backer-Grondahl 1:28

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Felix Mendelssohn String Quartet, Op 81 (Andante, Scherzo, Capriccio & Fugue) Pacifica Quartet Cedille CDR-90000082 (3) Mendelssohn: The Complete String Quartets * Pacifica Quartet 5:20

3:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 15 in d minor, K. 421 Lindsay String Quartet ASV CDDCA-1018 Mozart: String Quartet No. 15 & String Quintet No. 5 30:08

3:35:28 Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Green sleeves, H XXXIa:112 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:40

3:37:08 Michael Haydn Symphony No. 10 in C Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal CPO 999153-2 Michael Haydn 17:05

3:54:13 Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Polwarth on the green, H XXXIa:265 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:44

4:00:00 Alexandre Tansman Le jardin du Paradis Pascal Roge, p; French Woodwind Soloists London 425861-2 French Chamber Music 5:03

4:05:03 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Prague Sym Orch/Antonio de Almeida Supraphon 110646-2 L'Arlesienne, Espana 11:18

4:17:46 Franz Liszt Annees de pelerinage: 1st Year, Switzerland (1848-54) Alfred Brendel, p Philips 420202-2 Liszt * Annees de pelerinage (Premiere Annee: Suisse) * Isoldens Liebestod * Alfred Brendel 12:38

4:30:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E-Flat, Mercury Cologne Chamber Orch/Helmut Muller-Bruhl Naxos 8.554767 HAYDN: Symphonies, Vol. 24 (Nos. 43, 46, 47) 23:48

4:54:12 Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Morton Estrin, p Newport Classic NCD-60067 N/A 1:46

5:00:00 Bela Bartok Romanian Folk Dances Mark Kaplan, v; Bruno Canino, p Arabesque Z-6649 Bartok: Violin Works 5:26

5:05:26 Anton Georg Csermak Six Hungarian Dances Budapest Strings/Karoly Botvay Capriccio 10528 Orchestral Music (Hungarian): Kauer, Csermak, Rozsavolgyi, Weiner (Hungarian Dances) 18:20

5:25:34 Serge Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26 Van Cliburn, p; Chicago Sym Orch/Walter Hendl RCA 6209-2-RC Rachmaninoff: Concerto No. 3 / Prokofiev: Concerto No. 3 29:49

5:55:23 Henry Purcell Suite in C Edward Carroll, tr; William Neil, o Newport Classic NCD-60038 Sound The Trumpet!: English Ceremonial Music for Trumpet, Organ and Percussion 1:52

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

John Williams: Sound the Bells! (1993)

Eugène d'Albert: The Ruby: Overture (1893)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 4 (1813)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

Marc-André Hamelin: Etude No. 3 'After Paganini/Liszt' (1993)

Joseph J. Richards: March 'Shield of Liberty' (1939)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880)

Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta (1947)

Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)

Giuseppe Verdi: Aïda: Celeste Aïda (1870)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' (1878)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Lili Boulanger: Of a Sad Evening (1918)

Eduard Strauss: Polka 'Up and Away' (1870)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Sonny Kompanek: Killer Tango (1984)

Max Steiner: Jezebel: Waltz (1938)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Billy Strayhorn: Chelsea Bridge (1941)

Martin Peerson: O rex gloriae (1620)

Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dieterich Buxtehude: Fugue in G (1690)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 (1722)

Jean Françaix: Concerto for Harpsichord & Instrumental Ensemble (1959)

Joseph Joachim: Hamlet Overture (1853)

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

11:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Ohlsson plays Beethoven

GTMF Orchestra /Runnicles; Garrick Ohlsson, piano

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture Op 84

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Op 15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Cécile Chaminade: La Lisonjera (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D (1775)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 in C (1832)

Ferruccio Busoni: Divertimento (1920)

Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)

David Lang: light moving (2012)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart (1821)

Samuel Barber: String Quartet (1936)

Miklós Rózsa: El Cid: Overture (1961)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)

Johann Sebastian Bach: Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 (1721)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica (1931)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Franz Schubert: Marche militaire No. 3 (1822)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Frederick Delius: A Song of Summer (1931)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

20:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Yolanda Kondonassis, harp; Amanda Powell, soprano

Charles Gounod: Petite symphonie

Takuma Itoh: Kohola Sings

Maurice Ravel: Introduction and Allegro

Gabriel Faure: Suite from Pelléas et Mélisande

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William Grant Still: Fanfare for the 99th Fighter Squadron (1945)

William Grant Still: Symphony No. 2 in g 'Song of a New Race' (1937)

William Grant Still: Symphony No. 3 'The Sunday Symphony' (1958)

William Grant Still: Violin Suite: Gamin (1943)

23:00 QUIET HOUR

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

William Marshall Hutchinson: Dream Faces (1884)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Gabriel Fauré: Ave Maria (1894)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' (1941)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)