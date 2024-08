WCLV Program Guide 08-17-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Angela Hewitt, p

Johann Sebastian Bach Toccata and Fugue in d minor, BWV 565 Marie-Claire Alain, o

Richard Strauss Schlagobers, Op. 70 Tokyo Metropolitan Sym Orch/Hiroshi Wakasugi

Richard Strauss Eight Songs, Op. 10 Anke Vondung, s; Christoph Berner, p

Sainte-Colombe Rougeville Les Voix Humaines Baroque Ensemble

1:05:26 Marin Marais Tombeau pour M Ste Colombe Susanne Heinrich, viol; William Carter, theorbo Linn CKD-100 N/A 6:32

Jean-Philippe Rameau Les Boreades Capella Savaria/Mary Terey-Smith

Alan Hovhaness Symphony #6, Op 173, Celestial Gate Orch/Alan Hovhaness

Dominick Argento Songs About Spring Patrice Michaels Bedi, s; Elizabeth Buccheri, p

Louis Francois Dauprat Horn Sonata in F, Op 2 David Jolley, fh, Nancy Allen, h

Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 58 in C, H XVI:48 Lola Odiaga, forte-p

Johannes Brahms Zigeunerlieder, Op 103 Freiburg Vocal Ensemble/Wolfgang Schafer

Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in a, Op. 77 Gotkovsky, v; Bulgarian National Radio Sym/Kazandjiev

Alexander Scriabin Preludes, Op 17 Evgeny Zarafiants, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Claude Debussy Preludes, Book 2 Claudio Arrau, p

George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks English Chamber Orch

George Frideric Handel The Gods Go a'Begging Suite Royal Phil/Thomas Beecham

Ilja Hurnik Sonata da camera (1953) Rembrandt Chamber Players

Joan Baptista Pla Trio Sonata in D Jean-Pierre Rampal, f; Claudi Arimany, f; Zsuzsa Pertis, hc

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 30 Karen Kushner, p

Carl Philipp Emanuel Bach Fantasia and Fugue in c, Wq 119/7 Herbert Tachezi, o

Johann Sebastian Bach Fantasia and Fugue in c, BWV 537 Los Angeles Phil/Esa-Pekka Salonen

Edward Elgar Introduction and Allegro, Op 47 English Chamber Orch/Benjamin Britten

Francois Boieldieu Harp Concerto in C (in Three Tempi) Claudia Antonelli, h; Innsbruck Chamber Ensemble/Hans Ludwig Hirsch

Susann McDonald Toccata (Sabre Dance) Sarah Bullen, h

Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music in c, K. 477 Stuttgart Chamber Orch/Dennis Russell Davies

Aaron Copland Music for Movies Orch of St Luke's/Dennis Russell Davies

Ludwig Thuille Piano and Wind Sextet in B-Flat, Op 6 Dennis Russell Davies, p; Stuttgart Wind Quintet

Hildegard von Bingen O cruor sanguinis Tapestry/Laurie Monahan 9

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Manuel Blasco de Nebra Piano Sonata No. 1 in c, Op. 1 Javier Perianes, piano

Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in d, BWV 1059 Gonzalo Ruiz, oboe; Portland Baroque Orchestra

Osvaldo Golijov Tenebrae Avalon String Quartet

Nicolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan, Musical Pictures, Op. 57 Philharmonia Orchestra; Enrique Batiz

Leo Brouwer El Decameron Negro John Williams, guitar

Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Jose-Luis Garcia, violin; English Chamber Orchestra

Joaquin Turina Piano Trio in F Lincoln Trio

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

Johann Pez Sonata/Concert Simphonia in G Les Muffatti/Peter van Heyghen

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Marin Marais Tombeau pour M Ste Colombe Susanne Heinrich, viol; William Carter, theorbo

Jean-Philippe Rameau Les Boréades Capella Savaria/Mary Terey-Smith

Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin (1724) Jory Vinikour, hc

Alan Hovhaness Symphony #6, Op 173, Celestial Gate Orch/Alan Hovhaness

Dominick Argento Songs About Spring Patrice Michaels Bedi, s; Elizabeth Buccheri, p

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded March 2023

We meet an award-winning saxophone quartet from Texas. A teen flutist who is also a talented figure skater performs Faure. An impressive 16-year-old performs a piece by a guitarist/composer who inspires him, and a violinist from Hong Kong studying in Los Angeles tells us about how a letter from a stranger impacted his life.

Plexus Quartet, 16-17, Saxophone Quartet, from various locations in TX, The Jig Clint Bleil

Erica Wang, 17, Flute, from San Diego, CA, Fantaisie for Flute and Piano, Op. 79 Gabriel Fauré (1845-1924)

Brady Davis, 16, Guitar, from Las Vegas, NV (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award), Le Decameron Noir, I. La Harpe de Guerrier Leo Brouwer (b. 1939)

BREAK PIECE: Excerpt from Piano Sonata No. 17 "Tempest" Op. 31 no. 2, Mvmt 3 by Ludwig van Beethoven performed by Peter Dugan, piano

Blues Zhang, 18, Violin, from Los Angeles, CA, Introduction et Rondo Capriccioso, Op. 28 Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Heard under interview: Selections from Blue/s Forms for Unaccompanied Violin, Coleridge-Taylor Perkinson (1932-2004)

Celine Chen, 19, Piano, from Valencia, CA, Fanfare Toccata Stephen Hough (b. 1961)

CLOSING PIECE: Reprise The Jig by Clint Bleil performed by Plexus Quartet

13:00 CLASSICAL WEEKEND with John Mills

Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 'Jota' (1900)

Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Henryk Górecki: Totus tuus (1987)

Moritz Moszkowski: Piano Concerto in E (1898)

John Ireland: A London Overture (1936)

Dora Pejacevic: Finale from Piano Trio in C (1910)

Jean Sibelius: Humoresque No. 5 (1917)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Grand Teton Music Festival Orchestra, Stéphane Denève, conductor

Jennifer Higdon: blue cathedral

Sergei Prokofiev: Excerpts from 'Romeo and Juliet'

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Escher Quartet & Jason Vieaux

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D G448

Francisco Tárrega: Capricho árabe for Guitar (1892)

Isaac Albéniz: “Rumores de la Caleta (malagueña)” (arr for Guitar)

Hugo Wolf: Italian Serenade for String Quartet

Preview: Simone Dinnerstein - J. S. Bach: French Suite No. 5 in G BWV 816

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Sir Richard Rodney Bennett, a Brit in New York

Richard Rodney Bennett: Far from the Madding Crowd: Suite—BBC Philharmonic/Rumon Gamba

Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Suite—BBC Philharmonic/Rumon Gamba

Richard Rodney Bennett: Four Weddings and a Funeral: Love scene—BBC Philharmonic/Rumon Gamba

Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Suite— BBC Philharmonic/Rumon Gamba

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Jules Massenet: Elégie (1869)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G (1775)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – BBC Proms 2024

Hallé Children’s Choir; Hallé Youth Choir; Hallé Choir; Hallé, Sir Mark Elder, conductor

James MacMillan: Timotheus, Bacchus, and Cecilia (2022)

Gustav Mahler: Symphony No. 5

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn—Hallé; Stanislaw Skrowaczewski, conductor

22:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild concert of 10/15/2023

North Coast Winds

Margeret Brouwer: Alarm

Cara Haxo: Variation

Sebastian Birch: Toy Suite

Lorenzo Salvagni: Sextet

Jeffrey Quick: Terzetto Joviale

Inna Onofrei: Suite 24

Jennifer Conner: Excursions

Chris Neiner: Petite Suite

William Rayer: The Dirac Sea

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings (1875)

George Gershwin: Love is Here to Stay (1937)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)