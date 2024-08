WCLV Program Guide 08-15-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Cantata No. 146, Wir mussen durch viel Trubsal Empire Brass, Douglas Major, o

Johann Sebastian Bach Violin Sonata No. 1 in b minor, BWV 1014 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc

Johann Sebastian Bach Flute Sonata in A, BWV 1032 James Galway, f; Phillip Moll, hc; Sarah Cunningham, viga

Ottorino Respighi The Pines of Rome Oslo Phil/Mariss Jansons

Elsa Respighi Quattro Liriche dai Rubaiyat Gabrielle Haigh, s; Randall Fusco, p

Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music in c, K. 477 Stuttgart Chamber Orch/Dennis Russell Davies

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D, K. 84 Prague Chamber Orch/Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven Variations in C on Mozart's La cì darem la mano, WoO 28

Rodolphe Kreutzer Violin Concerto No. 18 in e Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia

Ludwig van Beethoven 12 German Dances, WoO 8 Sassari Sym Orch/Roberto Tigani

Lambel, Wenzel Three Aequale Triton Trombone Quartet

Franz Schubert String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, Quartettsatz Ida & Ani Kavafian, v's; Paul Neubauer, vi; Fred Sherry, vc

Franz Schubert Polka, D 735 Vienna Phil/Claudio Abbado

Eugene Goossens Symphony #1, Op 58 Melbourne Sym Orch/Richard Hickox

Ina Boyle Song, Blessing Robin Tritschler, t; Iain Burnside, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor Fritz Wunderlich, t; Bavarian State Opera Orch/Robert Heger

Otto Nicolai Der Tempelritter Cologne Radio Orch/Michail Jurowski

Heinrich Marschner Der Templer und die Judin, Op 60 Slovak Phil/Alfred Walter

Marie Jaell Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Charlotte Sohy Symphony in c-sharp (1917) French National Orch/Deborah Waldman

Pauline Viardot-Garcia Song, L'Absence Aude Extremo, ms; etienne Manchon, p

Heinrich Schutz Duet, Habe deine Lust an dem Herren Favella Lyrica

Felix Mendelssohn String Symphony No. 3 in e Amadeus Chamber Orch, Posen/Agnieszka Duczmal

Serge Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D-Flat, Op. 10 Jane Coop, p; Calgary Phil/Mario Bernardi

Serge Prokofiev Piano Sonata No. 1 in f, Op. 1 Abdel Rahman El Bacha, p

Serge Prokofiev Symphony No. 1 in D, Op. 25, Classical London Phil/Leonard Slatkin

Aram Khachaturian Gayaneh Hideko Udagawa, v; Boris Berezovsky, p

Philippe Gaubert Nocturne et Allegro scherzando James Galway, f; Phillip Moll, p

Arthur Foote Nocturne and Scherzo (1918) Fenwick Smith, f; Boston Chamber Music Society Members K

Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures, Op 5 Victoria Bogdashevskaya, p; Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Aaron Copland Letter from Home St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Frederic Chopin Piano Sonata no.2 in b-flat minor, Op.35, Funeral March Alexander Brailowsky, p

Morton Gould Apple Waltzes American Sym Orch/Morton Gould

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture (1955)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1847)

John Williams: Midway: March (1976)

Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto (1934)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551)

Fritz Kreisler: Liebesleid (1910)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Johann Sebastian Bach: Prelude, Fugue & Allegro (1745)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British Tar (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 1 in d (1895)

Elmer Bernstein: National Geographic: Theme (1964)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé (1934)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Corrente & Double (1720)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953)

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Jacques Ibert: Entr'acte (1935)

Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)

Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

Franz von Suppé: Isabella: Overture (1869)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d (1785)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Samuel Coleridge-Taylor: My Lord Delivered Daniel (1905)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740)

Dora Pejacevic: Piano Trio in C (1910)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy (1876)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quartet (1844)

Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 (1930)

Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G (1899)

Paul McCartney: Live and Let Die: Theme (1973)

Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud' (1925)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart (1921)

Ferruccio Busoni: Tanzwalzer (1920)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866)

Peter Boyer: Scherzo/Dance from Symphony No. 1 (2013)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g 'Little G Minor' (1773)

Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Gustav Mahler: Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra (1909)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Franz Liszt: A Faust Symphony: Gretchen (1857)

Jacques Ibert: Flute Concerto (1934)

Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945)

Lukas Foss: For Lenny, Variation on 'New York, New York' (1987)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Ludwig van Beethoven: Elegiac Song (1814)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto (1910)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Gregorian Chant: O lux beata trinitas (1200)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 9 (1777)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)