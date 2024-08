WCLV Program Guide 08-14-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright

Giacobbe Cervetto Divertimento in G, Op 4/1 Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc

Franz Joseph Haydn Divertimento in C, H XIV:7 Eisenstadt Haydn Trio

Michael Haydn Symphony No. 8 in D Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal

Joe Utterback Dream Song (1991) David Allen Wehr, p

Johann Halvorsen Norwegian Dance #5 Harald Aadland, v; Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen

George Frideric Handel Harpsichord Suite No. 8 in f Seong-Jin Cho, p

Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 2 Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

George Frideric Handel Passacaglia duoW

Johann Halvorsen Suite ancienne, Op 31 Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen

Geirr Tveitt Suite #1, A Hundred Folk Tunes from Hardanger, Op 151 Royal Norwegian Navy Band/Bjarte Engeset

John Dowland Galliard Hopkinson Smith, l

Vincenzo Capirola Tientalora Paul O'Dette, l

Bedrich Smetana Piano Trio in g, Op. 15 Joachim Trio

Oskar Nedbal Lullaby Carlsbad Sym Orch/Douglas Bostock

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Serge Prokofiev Waltzes, Op. 110 Scottish National Orch/Neeme Jarvi

Serge Prokofiev Summer Day Suite, Op. 65 San Diego Chamber Orch/Donald Barra

Moritz Moszkowski Scherzo-Valse, Op. 40 Seta Tanyel, p

Xaver Scharwenka Piano Concerto #3 in c#, Op 80 Seta Tanyel, p; Hannover Radio Phil/Tadeusz Strugala

Grazyna Bacewicz Children's Suite (1933) Ewa Kupiec, p

Ambroise Thomas Mignon Eva Lind, s; Munich Radio Orch/Heinz Wallberg

Ambroise Thomas Mignon (1866) NBC Sym/Arturo Toscanini

Gioachino Rossini William Tell New York Harmonie Ensemble/Steven Richman

Ludwig van Beethoven String Quartet no.9 in C, Op.59 no.3, Razumovsky Fine Arts Quartet

John Gay The Beggar's Opera Minstrelsy

Carl Philipp Emanuel Bach Clavichord Sonata in D, Wq 61/2 Gustav Leonhardt, forte-p

Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme, Op. 33 Italo Babini, vc; London Sym Orch/Paul Freeman

Josef Suk Piano Pieces, Op 7 Antonin Kubalek, p

Leos Janacek Idyll (1878) Rotterdam Phil/James Conlon

Bedrich Smetana Sketches, Op. 4 Frantisek Rauch, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Joaquín Rodrigo: I come from the poplars, Mother (1947)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet (1892)

Henri Sauguet: La nuit (1930)

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in a (1720)

Igor Stravinsky: Etude for Pianola 'Madrid' (1917)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet (1782)

Irving Fine: Blue Towers (1959)

Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments (1824)

Jean-Baptiste Barrière: Corrente from Cello Sonata Book 3/5 (1739)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 (1868)

Leos Janácek: Moravian Dances: Fur Coat Dance (1891)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3 (1706)

William Grant Still: Folk Suite No. 4 (1962)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Armas Järnefelt: Praeludium (1907)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in g 'Christmas' (1713)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C (1786)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes (1829)

George Martin: Overture 'Under Milk Wood' (1988)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)

Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits (1893)

Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)

José Pablo Moncayo: Huapango (1941)

Mario Broeders: Milonga pampeana (2008)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 in G (1884)

William Boyce: Symphony No. 7 in B-Flat (1760)

Leos Janácek: Suite for Orchestra (1891)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella (1898)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

James Horner: A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Mathematics (2001)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Plains (1997)

John Field: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1811)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata (1901)

Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture (1839)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Josef Suk: Longing from 'Spring' (1902)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 (1917)

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild concert of 10/15/2023

North Coast Winds

Margeret Brouwer: Alarm

Cara Haxo: Variation

Sebastian Birch: Toy Suite

Lorenzo Salvagni: Sextet

Jeffrey Quick: Terzetto Joviale

Inna Onofrei: Suite 24

Jennifer Conner: Excursions

Chris Neiner: Petite Suite

William Rayer: The Dirac Sea

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings (1875)

George Gershwin: Love is Here to Stay (1937)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert (1910)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast (1898)

Samuel Coleridge-Taylor: Dance (1895)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 (1787)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus (1791)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Carlo Domeniconi: Koyunbaba (1985)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

Armas Järnefelt: Berceuse (1909)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)