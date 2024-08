WCLV Program Guide 08-09-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Dmitri Kabalevsky Preludes and Fugues, Op 61 Alexandre Dossin, p

Dmitri Kabalevsky Symphony No. 1 in c-sharp, Op. 18 Szeged Philharmonia Orch/Erwin Acel

Dmitri Shostakovich String Quartet No. 7 in f-sharp, Op. 108 Hagen String Quartet

Charles Auguste de Beriot Violin Concerto #5 in D, Op 55 Philippe Quint, v; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor

Samuel Gardner From the Canebrake Jascha Heifetz, v, Bay, p

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 27 David Allen Wehr, p

Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote or 100 Follies Warsaw Phil/Antoni Wit

Richard Strauss Don Quixote, Op. 35 Janos Starker, vc; Bavarian Radio Sym/Leonard Slatkin

Ludwig Minkus Don Quixote Sofia National Opera Orch/Boris Spassov

Vincent Persichetti Pastoral, Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet

Vincent Persichetti Divertimento for Band (1950) London Sym Winds/David Amos

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 12 in E-Flat, K. 252 Chamber Orch of Europe 5

Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in B-Flat, K. 137 Gerhard Meinl Tuba Sextet

Antonin Dvorak The Golden Spinning Wheel, Op 109 Bavarian Radio Sym/Rafael Kubelik

Alma Deutscher Siren Sounds Waltz (2019) Alma Deutscher, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Emmanuel Chabrier Pieces pittoresques (1881) Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Emmanuel Chabrier Larghetto for horn and orchestra (1875) Pierre Del Vescovo, horn; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Felix Alexandre Guilmant Morceau Symphonique, Op. 88 Christian Lindberg, tb; Bamberg Sym/Leif Segerstam

Jean-Baptiste Arban Variations on Casta Diva Alison Balsom, tr; Gothenburg Sym Orch/Edward Gardner

Gaetano Donizetti La Favorite Philharmonia Orch/Antonio de Almeida

Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin (selections) Sergio Assad, Odair Assad, g's

Pancrace Royer Le Pouvoir de l'Amour Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Jean-louis Gobbaerts Siegfried, Op 153 Johan Schmidt, p

Richard Wagner Siegfried Idyll Scottish Chamber Orch/Jaime Laredo, v

Leopold Mozart Two-Horn Concerto in E-Flat Bedrich Tylsar, fh; Zdenek Tylsar, fh; Dvorak Chamber Orch/PetrAltrichter

Pavel Haas Suite, Op 13 (1935) Edith Kraus, p

William Walton Facade (1922) English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Stephen Foster Village Festival Quadrilles Paula Robison, f; Krista Feeney, v; John Feeney, db

Morton Gould Stephen Foster Gallery London Phil/Morton Gould

Robert Challoner Grand Concert Paraphrase on Foster's Old Folks at Home Neely Bruce, p

Franz Joseph Haydn Symphony No. 79 in F Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

George Frideric Handel Esther Westminster Cathedral Cho, Academy of Ancient Music/Hogwood

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music (1852)

Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818)

Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935)

Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite (1909)

George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' (1861)

Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)

Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite: Bourrée (1894)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in D 'La Pastorella' (1720)

Albert Roussel: Divertissement (1906)

Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 1 (1790)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D 'Fandango' (1799)

Roger Dickerson: Sonatina: Calm-Temperamental (1956)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade (1828)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 (1828)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 4 (1718)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz (1900)

Johannes Brahms: Capriccio in d (1892)

John Alden Carpenter: Adventures in a Perambulator (1915)

Hector Berlioz: Béatrice et Bénédict: Je vais le voir (1862)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Reynaldo Hahn: À Chloris (1916)

Reynaldo Hahn: Danse from Piano Concerto (1931)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G (1778)

Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C (1745)

Amy Beach: Piano Concerto in c-Sharp (1899)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917)

Domenico Scarlatti: Sonata in b (1742)

Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956)

Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 (1947)

Stephen Foster: Old Folks at Home (1851)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat (1786)

Michael Flanders & Donald Swann: Ill Wind (1956)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)

Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme (2009)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Gustav Mahler: First Movement from Symphony No. 1 (1888)

John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue (1975)

Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes (2000)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)

19:30 SPECIAL Cleveland International Piano Competition Final Concerto Round, live from Mandel Concert Hall at the Severance Music Center – The Cleveland Orchestra, Ruth Reinhardt, conductor

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4—Evren Ozel, 25, USA

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2—Maxim Lando, 21, USA

22:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 in C (1873)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Sergei Liapunov: Etude No. 1 'Berceuse' (1905)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

Johannes Brahms: Minnelied (1877)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945)

Astor Piazzolla: Oblivion (1984)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio (1891)