WCLV Program Guide 08-08-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens, Op. 113 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG D-210385 (2) Essential Beethoven 5:24

0:05:24 Franz Liszt Fantasia on Beethoven's Ruins of Athens (1848-52) Muza Rubackyte, p; Liepaja Sym/Imant Resnis Doron DRC-3053 Muza Rubackyte * Liszt * 11:32

0:18:37 Agathe Backer Grondahl Fantasy Pieces, Op 39 Natalia Strelchenko, p Arena AR-07015 Agathe Backer-Grondahl: Complete Piano Music, Vol. IV 16:35

0:35:12 Johan Svendsen Carnival in Paris, Op 9 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen CPO 777372-2 (3) Svendsen Symphonic Works 12:55

0:48:07 Johann Strauss, Sr Souvenir de Carneval Quadrille, Op. 200 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack Marco Polo 8.225341 Johann Strauss, Sr. Vol 21 6:05

0:54:12 Johann Strauss, Sr Wettrennen-Galoppe, Op 29a Slovak Sinfonietta/Ernst Marzendorfer Marco Polo 8.225253 Johann Strauss, Sr. Vol 3 1:44

1:00:00 French Anon 15th c L'Homme armee Calliope Nonesuch 79039-2 Dances (A Renaissance Revel) 5:32

1:05:32 Edward Elgar Froissart Overture, Op 19 Scottish National Orch/Alexander Gibson Chandos CHAN-8309 Elgar: Overtures 13:46

1:21:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E-Flat, K. 482 Anima Eterna/Jos van Immerseel, fortepiano Channel Classics CCS-2491 Mozart - Piano Concertos Nos. 22 & 23 34:14

1:55:20 Mel Bonis Song, Viens Yann Beuron, t; David Zobel, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 1:32

2:00:00 Gaetano Donizetti Duet, L'Addio Sophie Marin-Degor, s; Claire Brua, ms; Serge Cyferstein, p Alpha 70 Les Demoiselles de... 5:15

2:05:15 Antonio Pasculli Concerto on themes fr Donizetti's La Favorita Heinz Holliger, ob; Gabriel Burgin, p Philips 426288-2 Heinz Holliger at the Opera 12:49

2:18:04 Benedetto Marcello Oboe Concerto in c Alison Balsom, tr; Scottish Ensemble EMI 56094-2 Italian Concertos * Alison Balsom 10:41

2:28:45 Maximo Diego Pujol Suite Del Plata No. 1 Victor Villadangos, g Naxos 8.555058 Guitar Music of Argentina 1:33

2:30:18 Evencio Castellanos Suite Avilena Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner Naxos 8.572681 CASTELLANOS, E.: Santa Cruz de Pacairigua / El rio de las siete estrellas / Avilena Suite (Venezuela Symphony, J. Wagner) 24:26

2:54:44 Hector Ayala Serie Americana Victor Villadangos, g Naxos 8.555058 Guitar Music of Argentina 1:51

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Philippe Gaubert Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 5:16

3:05:16 Adolphe-Charles Adam Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan London 4757507 Adam * Giselle * Wiener Philharmoniker * Karajan 31:49

3:37:05 Philippe Gaubert Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 1:43

3:38:48 Stanislaw Moniuszko The Hetman's Mistress Warsaw Phil/Antoni Wit Naxos 8.572716 Moniuszko Overtures 7:25

3:46:13 Frederic Chopin Introduction and Polonaise brillante in C, Op. 3 Janos Starker, vc; Gyorgy Sebok, p Philips B0007482-02 Perspectives * Janos Starker 8:41

3:54:54 Johann Adolph Hasse Polonaise in G, BWV Anh 130 Igor Kipnis, hc Nonesuch DB-79020 The Note Book Of Anna Magdalena Bach 1:45

4:00:00 Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin (1706): Premier livre Tzimon Barto, p Ondine ODE-1067-2 A Basket Of Wild Strawberries 5:14

4:05:14 Paul Dukas Overture, Polyeucte Bordeaux Aquitaine Orch/Roberto Benzi Forlane UCD-16545 Paul Dukas: La Peri/ L'apprenti sorcier/ Polyeucte 15:00

4:20:14 Jules Massenet Le Cid (1885) National Phil/Richard Bonynge London 425475-2 (2) Massenet: Le Cid, Araine/ Meyerbeer: Les patineurs 19:39

4:41:29 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D, D 384 Kaja Dansczowska, v; Waldemar Malicki, p Koch CD-310026 N/A 13:14

4:54:43 Franz Schubert Moments musicaux, D 780 Emil Gilels, p Vox CDX-5122 (2) N/A 1:51

5:00:00 Girolamo Frescobaldi Aria con variazione detta la Frescobalda Eliot Fisk, g Musicmasters 67079-2 Bell'Italia: Four Centuries Of Italian Music 5:41

5:05:41 Johann Sebastian Bach Aria variata alla maniera italiana, BWV 989 Alison Balsom, tr; Ensemble EMI/Ang CDC5-58047-2 Works For Trumpet 9:24

5:16:55 Joseph Jongen Symphonie Concertante, Op 81 Hubert Schoonbroodt, o; Liege Sym/Rene Defossez Koch CD-315012 Joseph Jongen 38:43

5:55:38 Jean-Joseph Mouret Rondeau Empire Brass Telarc CD-80257 Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque 1:26

05:58:12 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant (1866) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:34 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

06:16:00 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 11:32

06:29:31 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture (1858) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:32

06:38:25 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 2908304 2:42

06:43:03 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 (1725) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 9:53

06:53:53 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:50

06:58:34 Henry Fillmore: March 'The Footlifter' (1935) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 2:31

07:05:11 Claude Debussy: Images: Gigues (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

07:14:10 Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833) English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:49

07:25:30 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia (1731) Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

07:31:10 Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 Op 11 (1880) Neave Trio Chandos 20238 4:29

07:40:47 Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907) Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 11:39

07:55:12 John Barry: Out of Africa: Love Theme (1985) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:23

08:08:31 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia (1729) Philippe Racine, flute English Chamber Orchestra Simon Preston Novalis 150088 5:49

08:17:38 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84a (1949) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

08:34:32 Gordon Jenkins: Goodbye 'In memory of Benny' (1935) Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 61790 4:19

08:39:12 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes (1739) English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

08:45:49 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 Op 111 (1947) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 010 11:31

08:58:52 Bill Conti: Rocky: Theme (1976) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 2:15

09:06:07 Johannes Brahms: Three Intermezzi Op 117 (1892) Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 16:36

09:24:23 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 (1806) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:55

09:29:31 John Barry: The Lion in Winter: Choral Suite (1968) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 3015 8:15

09:44:42 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 10:55

09:57:14 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936) Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 4778778 2:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 William Bolcom: The Brooklyn Dodge (2012) Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:45

10:05:55 William Bolcom: Incineratorag (1967) Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:29

10:11:40 Gustav Holst: Symphony in F Op 8 'The Cotswolds' (1902) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 23:08

10:36:10 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 (1902) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 7:04

10:45:13 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare (1911) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

10:51:39 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 2 in G Op 1 # 2 (1794) Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 31:52

11:25:54 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g BWV 1020 (1740) Joshua Smith, flute Delos 3402 11:15

11:38:58 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on the Old 104th Psalm Tune (1949) Peter Katin, piano London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 69962 14:18

11:54:26 Sergei Rachmaninoff: Barcarolle Op 11 # 1 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:46 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 7:16

12:15:03 Richard Strauss: Symphonia Domestica Op 53 (1903) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53511 41:24

12:58:02 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 (1846) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 1:34

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:47 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 (1886) Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

13:05:24 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus (1841) Dagmar Pecková, soprano Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 3:45

13:11:10 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 in C BWV 1066 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 20:35

13:33:15 Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30226 8:49

13:44:01 George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture (1933) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 8:17

13:53:04 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 34:08

14:29:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:19

14:42:42 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 (1878) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

14:56:10 Tomás Luis de Victoria: O vos omnes (1585) Stile Antico Harmonia Mundi 807555 4:07

15:01:00 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Orion Weiss, piano FHR 128 3:13

15:04:33 Antonín Dvorák: Humoresque No. 5 Op 101 # 5 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 3:17

15:08:57 Eugène d'Albert: Cinderella Suite Op 38 (1924) MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 15:34

15:24:43 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: March from Act 3 (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 3:11

15:28:45 Cécile Chaminade: Piano Sonata in c Op 21 (1895) Joanne Polk, piano Steinway 30037 16:40

15:45:53 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro (1912) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 5:01

15:51:57 Charles Wildman: Gypsy Fury: Swedish Rhapsody (1951) Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 8:06

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:30 Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 (1829) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 7:06

16:13:10 André Jolivet: Petite Suite for Flute, Viola & Harp (1941) Maarika Järvi, flute Chandos 9395 13:15

16:29:21 Marc-Antoine Charpentier: Une jeune pucelle from 'Midnight Mass for Christmas' Elena Mullins Bailey, soprano Les Délices Les Délices 26462 2:50

16:33:56 Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 6:11

16:41:53 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 012 13:22

16:56:48 Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600) Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 2:54

17:04:19 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 (1749) Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

17:11:11 Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 10:30

17:23:30 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 'English' (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

17:38:46 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

17:43:39 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

17:51:44 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223503 7:10

17:59:17 John Gardner: All's Well that Ends Well: Waltz (1959) English Serenata Meridian 84301 0:57

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:53 Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g Op 11 (1880) Neave Trio Chandos 20238 22:16

18:32:07 Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 5:09

18:39:27 Victor Young: The Quiet Man: St. Patrick's Day (1952) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 2:15

18:43:25 George Frideric Handel: Concerto Grosso in d Op 3 # 5 (1734) Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 9:38

18:54:33 Elmer Bernstein: The Age of Innocence: Theme (1993) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 4:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:35 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 (1888) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

19:17:55 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 (1888) Cecilia Bartoli, mezzo-soprano St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 459365 38:20

19:57:36 Mario Castelnuovo-Tedesco: Sea Murmurs Op 24 a (1921) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4792954 2:14

20:00 SPECIAL Cleveland International Piano Competition Final Salon Round, recorded Wednesday at the Glidden House in University Circle

Giuseppe Guarrera, 32, Italy

R. Schumann: Fantasy Pieces Op12

Prokofiev: Sonata No. 7 in B-flat Op 83

Zijian Wei, 25, China

R. Schumann (arr Liszt): Two Songs from Op 79

R. Schumann: Symphonic Etudes Op 13

Liszt: Ballade No. 2 in B Minor

Liu Yu Hui: The Rhythm of LV Opera

22:10 NIGHT MUSIC with John Mills

22:09:08 Sir Arnold Bax: Symphony No. 6 (1935) BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 35:28

22:46:08 Anton Reicha: Wind Quintet No. 25 (1811) Albert Schweitzer Quintet CPO 999028 22:32

23:10 QUIET HOUR with Rob Grier

23:10:29 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918) Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

23:16:58 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F Op 15 # 1 (1833) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 5:20

23:22:19 Ola Gjeilo: Serenity (2010) Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:11

23:27:57 Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto Op 17 (1889) Earl Wild, piano London Symphony Arthur Fiedler Elan 82266 9:19

23:37:16 Alexander Scriabin: Etude in b-Flat Op 8 # 11 (1894) Wendy Warner, cello Cedille 120 4:02

23:41:28 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:48:26 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

23:52:36 Domenico Scarlatti: Sonata in A Kk 208 (1750) Federico Colli, piano Chandos 40 6:01

23:58:46 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Street Awakens (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 1:12